Сотрудничество Marvel и Netflix установило новую планку качества для супергеройских телешоу. Можно долго спорить о том, какой из уже вышедших сериалов лучше, но Daredevil, Jessica Jones и Luke Cage — однозначно качественные истории с интересными героями, харизматичными врагами и собственной атмосферой. 17 марта к троице присоединился еще один герой, последний член грядущих The Defenders – Iron Fist. К сожалению, здесь что-то пошло не так.

Iron Fist / «Железный кулак» Жанр сериал во вселенной Marvel

Создатель Скотт Бак

В ролях Финн Джонс (Дэнни Рэнд), Джессика Хенвик (Коллин Винг), Джессика Строуп (Джой Мичам), Том Пельфри (Уорд Мичем), Дэвид Уэнэм (Гарольд Мичам), Саша Дхаван (Давос), Рамон Родригес (Бакуто), Розарио Доусон (Клэр Тэмпл), Вай Чинг Хо (Мадам Гао), Кэрри-Энн Мосс (Джери Хогарт) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2017

Число серий 13

IMDb, КиноПоиск

Самолет, в котором летел Дэнни Рэнд и его родители, потерпел крушение в Гималаях. Дэнни оказался единственным выжившим, его спасли монахи монастыря Кун-Лун. Воспитанный в суровых условиях и посвятивший 15 лет жизни изучению боевых искусств, Дэнни возвращается в Нью-Йорк, чтобы разобраться в смерти своих родителей и в самом себе.

Главная проблема Iron Fist, сериала о человеке, достигшем невиданных высот в рукопашном бое, в том, что главный герой не умеет драться. Дворовой стиль, исповедуемый Джессикой Джонс, Люком Кейджем и Мэттом Мердоком, совсем не подходит мастеру боевых единоборств. Все, что показывает в фильме Дэнни Рэнд – это какая-то самодеятельность на уровне пятого класса. Серьезно, на некоторые эпизоды, например, тот, в котором Железный Кулак берет в руки нунчаки, просто больно смотреть. Примерно такой же уровень мог показать любой пятиклассник, насмотревшийся фильмов с Брюсом Ли в начале 90-х. Даже в обычной разминке отлично видно, что Финн Джонс прошел буквально самый базовый курс обучения, его движения неуклюжие, смешные, им не хватает отточенности и завершенности, которые достигаются как раз многолетними тренировками. Та же Джессика Хенвик, исполняющая роль Коллин, напарницы Железного Кулака, на его фоне выглядит просто мастером, явно сказываются уроки ушу, которые актриса брала для роли Бо в сериале Spirit Warriors, и шесть месяцев тренировок с кнутом для роли в Game of Thrones.

В фильме всего пару драк, на которые стоило бы обратить внимание, да и то их легко побьет рядовая стычка из любого китайского фильма категории B: что-что, а фильмы про боевые искусства в Китае снимать умеют. Мне кажется, что на роль легендарного воина, достигшего вершин мастерства, живого оружия и прочее, и прочее, стоило приглашать бойца, а не актера.

Тем более что как к актеру к Финну Джонсу тоже есть очень много вопросов. Вместо мечущегося героя, который пытается разобраться в первую очередь в самом себе, мы получили какую-то смесь нытика и неврастеника. В некоторые моменты просто нестерпимо хочется надавать ему по щекам, чтобы прекратить истерику. Вероятно, это не на сто процентов вина актера, сценаристы и режиссер тоже внесли свою лепту, но на фоне мрачных и серьезных Джессики Джонс, Люка Кейджа и Мэтта Мердока Дэнни Рэнд выглядит как капризный ребенок. Если авторы намеренно добивались такого эффекта, еще ничего, если это получилось само собой, значит, на лицо грубейшая ошибка кастинга.

Проблема Iron Fist еще и в некоторой эклектичности сценария. Герои меняют свое отношение друг к другу прямо-таки с калейдоскопической скоростью. Вот Коллин настороженно относится к странному чужаку, вторгнувшемуся в ее жизнь, а вот в следующей сцене она уже смотрит на него как котенок, выпрашивающий вторую порцию «Вискас». Вот Джой считает его маньяком, а вот в следующей сцене они уже мило болтают за бокалом виски. Вот Уорд подсылает к Дэнни наемных убийц, а в следующей сцене они уже обсуждают корпоративную политику Rand. Такое впечатление, что часть отснятого материала просто выбросили, а оставшиеся смонтировали в случайном порядке.

Все сериалы Marvel/Netflix до недавних пор отличались харизматичными злодеями. Килгрейв, Уилсон Фиск, Щитомордник. Да, они явные мерзавцы, но очень обаятельные мерзавцы с собственным кодексом, мотивацией и даже положительными чертами. К сожалению, в Iron Fist все три основных противника Дэнни Рэнда и в подметки не годятся антигероям предыдущих фильмов. Разве что мадам Гао, но ее персонаж слишком закрыт, чтобы быть обаятельным, два других злодея с трудом тянут даже на игровых мини-боссов.

Нет, у Iron Fist есть и положительные стороны, например, короткие, буквально в пару кадров или одну строку отсылки к другим фильмам и сериалам вселенной Marvel. Кроме Джери Хогарт из Jessica Jones в исполнении Кэрри-Энн Мосс, в сериале присутствует и Клэр Тэмпл, которую играет все та же Розарио Доусон. Мало того, у Клэр здесь даже больше экранного времени, чем в Luke Cage, она полноценный член команды Железного Кулака.

Собственно, Розарио Доусон и Джессика Хенвик – это две причины, по которым стоит посмотреть Iron Fist. Не считая той, что перед сбором всей команды в The Defenders стоит хотя бы ознакомиться с предысториями ее членов. Впрочем, это не отменяет того факта, что Iron Fist – самый слабый из сериалов Marvel/Netflix из снятых на текущий момент. Увы.