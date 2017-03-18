Ищем изюминку в Mitsubishi ASX

Обновленный Mitsubishi ASX завершает зимне-весенний цикл статей о кроссоверах, начало которому положил Renault Kadjar и продолжил Nissan X-Trail. Сможет ли чем-то выделиться Mitsubishi ASX на их фоне? В чем его сильные стороны? И где слабина? Сейчас расскажу…

Позиционирование

С историей и позиционированием кроссовера Mitsubishi ASX все сложно и запутано, словно в детективе Агаты Кристи. Номинально сегодня существует только один Mitsubishi ASX, который дебютировал в 2010 году, пережил ряд обновлений, и также известен под именами RVR (Япония) и Outlander Sport (США). Хотя еще на стыке тысячелетий существовала модель Mitsubishi Pajero Pinin – компактный кроссовер с несущим кузовом, небольшим бензиновым мотором, «легковым» полным приводом с возможностью блокировки центральной муфты. А имя ASX впервые появилось на концепт-каре 2001 года, который впоследствии превратился в Mitsubishi Outlander. Последний, со сменой поколений, вырос «на размер» – так и образовалась ниша для компактного ASX.

«Настоящий» Mitsubishi ASX появился в 2010 году и пережил два серьезных обновления внешности, плюс множество мелких доработок по технике. Прямого предшественника у него нет, но в косвенных значатся Mitsubishi Pajero Pinin и концепт-кар Mitsubishi ASX, который в последствии стал Outlander—ом

Главное «приобретение» модели после очередного существенного обновления 2016 года – передняя часть «Dynamic Shield». Украинские продажи такого обновленного Mitsubishi ASX стартовали в конце 2016 года.

Как едет?

Кроссовер Mitsubishi ASX пережил множество обновлений – и дизайна, и техники. Помнится, первое время его ругали за поведение на дороге: жесткий и тряский. Теперь все совершенно по-другому: тестовый Mitsubishi ASX на зимних шинах 215/60R17 «стелет» очень мягко по разбитым весенним дорогам: мелкие неровности теряются в шинах; средние – в подвеске; и лишь на очень крупных ямах или буграх можно получить заметную отдачу по кузову. Очень важно – автомобиль при этом едет стабильно прямо, неровности его почти не сбивают с курса, коррекция рулем минимальна.

Но вот и ощущения поворота нет: руль легкий практически всегда, едва чувствуется угол отклонения передних колес. Схожая ситуация и с вариатором: с места Mitsubishi ASX берет активно, но бодрость заканчивается на 30-40 км/ч; дальше – слегка резиновые «вариаторные» ощущения от разгона; если утопить газ в пол – мотор просто зависнет на 5 500 об/мин без попытки имитации передач. К слову, в обновленном Mitsubishi ASX установлен вариатор JATCO 8-го поколения: расширен диапазон передаточных чисел (2,631-0,378); снижены потери на трение и общие потери (на 26%); вариатор облегчен; изменили программу управления. Однако и ему до лучших современных вариаторов еще далеко. В тоже время, сейчас ситуация с работой вариатора явно и намного лучше, чем было ранее; сужу по опыту езды на разных «вариаторных» моделях, построенных платформе GS (родственники-клоны ASX).

Яркий дизайн и раскосые фары, формат компактного кроссовера с 2-литровым мотором и полным приводом. Ух сейчас прокачу? Скорее нет: вместо ощущения «я валю» здесь больше царит настрой «ASX тебя везет» – и по подвеске, и по вариатору; лишь двигатель пытается «проснутся» на 3-3,5 тыс. об/мин. Что ж, тогда расслабляемся и радуемся ежедневным поездкам: комфорт, стабильность движения, тишина при неспешной езде…

К такой «семейной» настройке – да салон побольше и багажник повместительней. Но нет: задний ряд просто «в рамках класса» в вопросах простора и дополнительных удобств (есть лишь подлокотник). Багажник также не поражает своим объемом, чему отчасти виной полноразмерное запасное колесо в высоком подполье.

Спереди лучше: «мягкая» панель; красивые приборы; многофункциональный ЖК-дисплей для водителя; широкие сиденья (правда, тощим могут быть уж слишком широки) с удачным профилем посадки. Климат-контроль общий, не 2-зонный, управляется обычными вращающимися барабанчиками. Да и в целом как-то «все под рукой»: щелк-клац – и будто на ASX уже пять лет езжу.

Спереди радует ненавязчивый дизайн; из декора – чуть глянцевого пластика и «серебристой» отделки. Аналогично и с приборами: аккуратный внешний вид и отличная информативность; простой, красочный, понятный ЖК-дисплей для водителя. Сзади – все в рамках класса, но не более того: простор для пассажиров, объем багажника, возможности трансформации

Есть ли инновации?

Эмм, ну как сказать… Кроссовер Mitsubishi ASX в целом современный, однако революционных идей не несет. К примеру, в тестовом автомобиле установлен обычный двухлитровый 150-сильный бензиновый мотор 4В11, где из интересной техники можно отметить лишь систему регулировки фаз газораспределения MIVEC. Привод может работать в трех режимах: передний; полный с автоматическим режимом работы; полный с блокировкой центральной муфты (между передней и задней осью). Управление – одной кнопкой с отображением рабочего режима на дисплее. В основе автомобиля лежит платформа GS: спереди – подвеска МакФерсон; сзади – многорычажная независимая. Конечно, для Mitsubishi ASX все настраивали индивидуально: в итоге, как видите (т.е. читаете), езда получилась не слишком интересной, зато очень комфортной и стабильно-прямолинейной.

Однако все-таки в Mitsubishi ASX есть много приятных современных «мелочей», о которых обязательно нужно рассказать. К примеру, система отпирания дверей и запуска двигателя кнопками; ключ при этом может находиться в кармане или сумке. Есть камера заднего вида, которая дополнительно «рисует» разноцветные вспомогательные линии. Автомобиль оснащен системой мультимедиа с крупным сенсорным цветным дисплеем: здесь и радио, и аудиосистема, и подключение телефона, и картинка с камеры заднего вида; и голосовое управление.

Не «супер-технологии»? Согласен. Но я обратил на них внимание, т.к. все вышеописанное входит уже в базовую комплектацию! Да-да, именно так: и безключевой доступ, и камера, и большой сенсорный дисплей. Но это уже тема для следующего блока – читайте дальше

Конкуренты

Кроссовер Mitsubishi ASX в Украине доступен только в двух версиях: Invite MT 2WD с мотором 1,6 л (бензин 117 л.с.) за 571 тыс. грн. ($21 тыс.) или Instyle AT 4WD с мотором 2,0 л (бензин 150 л.с.) за 714 тыс. грн. ($ 26,5 тыс.) – последняя и побывала у меня в руках. Что сразу заметно – версии очень контрастные между собой: «или-или»; явно недостает промежуточного варианта с 2WD и CVT.

Но в чем две версии едины – так это в хорошей комплектации по принципу «все включено». Так, уже в базовая Invite предлагает: систему стабилизации; 7-мь (!) подушек безопасности, включая и коленную; 16-дюймовые легкосплавные колесные диски; кондиционер; бортовой компьютер с цветным ЖК-дисплеем; электропривод стекол; подогрев передних сидений. Плюс уже упоминавшиеся камера заднего вида, крупный центральный ЖК-дисплей, безключевой доступ. Сотрудники MMC Ukraine вполне справедливо называют версию Invite не «базовой», а «средней»: эта версия явно отличается от привычной «базы» для Mitsubishi ASX, которые продаются в других странах. Комплектация Instyle отличается не только по технике (2-литровый мотор, полный привод, «автомат»), но и в оснащении: климат-контроль, ксеноновые фары, 17-дюймовые колеса, датчик света и дождя, круиз-контроль. Недостает лишь «кожи» да «панорамы».

За цену Mitsubishi ASX – 600-700 тыс. грн. – можно купить много компактных и среднеразмерных кроссоверов: различные версии Nissan Qashqai, KIA Sportage, Renault Kadjar, Suzuki Vitara, Subaru XV; базовые версии Nissan X-Trail, Ford Kuga, Subaru Forester, VW Tiguan 1-го поколения. И каждый автомобиль здесь представляет что-то интересное: турбодизель, спорт-версия, доступная модификация с «автоматом», бодрый характер, много места в салоне.

Соперников не просто много, а очень много. И беда Mitsubishi ASX в том, что у него нет яркой детали, которая стала бы однозначным преимуществом перед конкурентами и привлекала покупателя так, что он и не посмотрел бы в сторону других моделей. Отчасти комплектация, может дизайн… Но самым главным преимуществом могла бы стать недорогая промежуточная версия – вроде 1,6 Invite 2WD, но с «CVT-автоматом»

Стоимость содержания

В городе Mitsubishi ASX в среднем потреблял около 11 л топлива на 100 км; при отсутствии пробок и плавной езде можно уложиться в 10 л на «сотню» и даже чуть меньше. Расход на трассе при скорости около 80 км/ч составлял 5,5-6 л на 100 км; при скорости 110-120 км/ч автомобиль расходовал 7,5-8 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль – 3 года или 100 тыс. км. Сервисное обслуживание нужно проводить 1 раз в 15 тыс. км. Минимальная цена ТО составляет 2 тыс. грн., средние ТО обойдутся в 4,3-5 тыс. грн. Но при серьезном пробеге – на 90 тыс. км – помимо стандартных работ, также требуется замена масла в CVT-вариаторе: в итоге ТО обходится почти в 13 тыс. грн. Все цены указаны по состоянию на март 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его сервисном обслуживании.

В итоге

Кроссовер Mitsubishi ASX может быть тихим и комфортным; он может быть по-японски надежным; у него есть полный привод и «автомат»; даже в базово-средней комплектации модель предлагает много «приятных мелочей» в оснащении. Если вы собрались покупать Mitsubishi ASX, то у меня нет ни малейшего повода вас остановить: в целом автомобиль лишен явных проблем и минусов. Но, в тоже время, он лишен явных плюсов и преимуществ, которые могут склонить покупателя именно к Mitsubishi ASX в этом высоко-конкурентном классе. Это просто «еще один нормальный кроссовер». Но не более того.

Плюсы:

+ Хорошие средние комплектации по принципу «все включено»

+ Комфорт подвески (всегда) и тишина в салоне (при неспешной езде)

+ Привлекательная внешность…

Минусы:

— …которой не соответствуют «ездовое настроение» автомобиля

— Небольшой выбор – всего две версии; не хватает средней комплектации с «автоматом»

— Нет интересной «изюминки» в технике, оснащении, ходовых качествах

Технические характеристики

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,355 х 1,810 х 1,63 м; база 2,67 м

Багажник – 358 л (при салоне 5 мест)

Грузоподъемность – 455 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 515 кг

Мотор – бензин; 2,0 л; 150 л.с. при 6 000 об/мин; 198 Нм при 4 250 об/мин.

Трансмиссия – полный привод, CVT-вариатор («автомат»)

Динамика и скорость – «0-100 км/ч» за 11,9 с, максимум 188 км/ч

Расход топлива (паспортный), л/100 км – город 10 л; трасса 6,8 л

Автомобиль предоставлен – MMC Ukraine mitsubishi-motors.com.ua