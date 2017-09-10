У экранизаций Стивена Кинга, кажется, после череды провальных фильмов дела наконец-то пошли на лад. Оно — первый за многие годы фильм по Кингу, который хочется пересматривать, пусть он и не настолько страшный, как ожидалось

It / «Оно» ЖанрУжасы

Режиссер Андрес Мускетти

В ролях Билл Скарсгард (Оно/Пеннивайз), Джейден Либерхер (Билл Денбро), Джейсон Роберт Скотт (Джорджи Денбро), Джереми Рэй Тейлор (Бен Хенском), София Лиллис (Беверли Марш), Финн Вулфхард (Ричи Тозиер), Джек Дилан Грейзер (Эдди Каспбрек), Чоузен Джейкобс (Майк Хенлон), Уайт Олефф (Стэнли Урис) и др.

КомпанииNew Line Cinema, KatzSmith Productions, Lin Pictures, RatPac-Dune Entertainment

Год выпуска 2017

IMDb

Оно, пожалуй, один из лучших романов Стивена Кинга, огромная (1138 страниц) книга читается на одном дыхании, не смотря, а зачастую как раз и благодаря обычному для Кинга перегибу с необязательными деталями, не имеющими прямого отношения к основному сюжету. Историю о борьбе семерки друзей с обитающим под городком Дерри злом вполне можно было изложить в форме небольшого рассказа, но Кинга такой вариант не устроил. Он организовывает читателю полноценный экскурс в историю несуществующего Дерри, во многом списанного с Бангора, в котором автор живет последние 37 лет. Кинг увлеченно описывает бытовые сцены из жизни провинциального городишки, щедро приправляет текст архитектурными деталями и создает на удивление правдоподобных, пожалуй даже более, чем того требует история про монстра из канализации, героев. Но именно в этом и заключается секрет успеха романа — вы сможете напугать читателя клоуном из сточной канавы только в том случае, если заставите его поверить в реальность этой самой канавы и города, в котором она находится.

Собственно, как раз с этим и связана одна из главных проблем новой экранизации романа. Режиссер и сценаристы, в отличии от Кинга, испытывают жесткий дефицит одного из основных ресурсов — экранного времени. Если Кинг может позволить позволить себе потратить восемь страниц на поездку на такси и еще четыре на описание здания библиотеки, то у Андреса Мускетти такой роскоши нет, и это ощущается. Вот Мускетти и не пытается дословно перенести первоисточник на экран, сделать это хорошо за два фильма — задача невыполнимая, вместо этого режиссер постарался сохранить дух и атмосферу книги, по-своему трактуя происходящие в ней события. Некоторые сцены получилось передать практически без изменений, некоторые бессовестно провалены, но, не смотря ни на что, Оно образца 2017 года можно не лукавя назвать одной из лучших экранизаций Стивена Кинга.

Сперва о хорошем — как и книга, фильм не превратился в заурядный ужастик, хотя все хоррор сцены у Мускетти шаблонны до неприличия. Это в первую очередь подростковая приключенческая история (напомним, что в фильме рассказывается о детстве “Клуба Неудачников”, “взрослая” часть выйдет на экраны не раньше 2019), по стилистике очень напоминающая недавний сериал от Netflix Очень странные дела. Здесь тоже взаимоотношениям внутри группы подростков и их личным проблемам уделяется внимания не меньше, а то и больше, чем потусторонним тварям и прочей чертовщине, а герои, сталкиваясь лицом к лицу с персональным кошмаром, становятся сильнее и сплочаются для того, чтобы дать врагу отпор в финальной схватке. Причем воевать ребятам приходится на два фронта — с одной стороны Оно, просыпающееся каждые 27 лет чтобы питаться жителями Дерри, с другой — городские хулиганы, открывающие на героев настоящую охоту.

Не смотря на то, что одни члены Клуба играют на голову выше других (по большому счету это сольное шоу Финна Вулфхарда из все тех же Очень странных дел и еще, быть может, Софии Лиллис), сама группа получилась достаточно пестрая и запоминающаяся. Ребята могут не только убедительно пугаться, но и хорошо, пусть и не всегда уместно, пошутить, чтобы разрядить обстановку. К каждому из них Оно будет приходить в другом обличьи, подстраиваясь под личные страхи и детские травмы, но мы воздержимся от спойлеров, поскольку действительно страшных моментов в фильме не очень много, да и то половину их них уже показали в трейлерах.

Правда, если Кинг своих персонажей вырисовывал с любовью и удивительным вниманием к деталям, то Мускетти обходится парой широких мазков — добродушный толстяк, потерявший брата заика, маменькин сынок, малолетний тролль, чернокожий парень с фермы, трусоватый малый и симпатичная девчонка, про которую в школе распускают сплетни. За кадром остаются многие важные детали из жизни ребят, к примеру, отсутствует эпизод с затоплением Пустоши, который является своеобразной отправной точкой в деятельности Клуба Неудачников, да и их семьи в сюжете практически не фигурируют, а ведь это одна из центральных сюжетных линий в книге, дающая ответы на множество вопросов, в том числе на тот, почему главные герои именно такие, какие они есть.

Мама Эдди Каспбрека здесь всего-лишь излишне опекающая своего сына толстуха, а не психически неуравновешенная женщина, своими действиями вызвавшая у сына ипохондрическое расстройство. Семейная чета Дэнбро не собирается искать пропавшего младшего сына, отец даже ругает Билла за такие попытки. Матери Бена Хенскома, похоже, нет никакого дела, что ее сын пришел домой избитый, с вырезанной на животе буквой Г… Список можно продолжать.

Вообще взрослое население Дерри в фильме получилось на удивление пресным. Если Кинг показывал, как Оно извратило жителей города, то фильм предпочитает к теме взрослых не обращаться, а когда все-таки делает это, получается у него из рук вон плохо. Да и сам Дерри безжизненный, стерильный. Это не полноценный участник действия, а пустые декорации. Все истории из его жуткого прошлого на экране уместились в несколько газетных заголовков, да парочку сцен, которое тянут максимум на фансервис. Кстати о фансервисе — время действия фильма подвинули вперед на три десятка лет, с 1958 до 1989 и, судя по всему, ради того, чтобы воссоединение Клуба Неудачников совпало по времени с выходом второй части фильма.

Но мы забыли о главном — о Пеннивайзе, танцующем клоуне. Билл Скарсгард здесь великолепен, он затмил в этой роли Тима Карри так же, как в свое время Джокер Хита Леджера отодвинул на второй план Джека Николсона. Если в Оно из девяностых Пеннивайз выглядел как переодетый в клоуна психопат, то у Скарсгарда получилась настоящая адская тварь, способная вызвать мурашки даже у человека с крепкой психикой. Конечно, благодарить во много стоит спецэффекты, но специфическая внешность Скарсгарда, его мимика и необыкновенная манера двигаться помогают создать образ, после которого вы будете без особого энтузиазма смотреть на цирковые афиши.

К Оно можно много придираться, если расценивать его именно как экранизацию книги, но мы уже говорили, что беря за основу такой объемный роман приходится идти на компромиссы. Если же посмотреть на фильм как на самостоятельное произведение, то результат не может не радовать — это хороший, качественный и очень атмосферный приключенческий ужастик, с крепким актерским составом, шикарным злодеем и парой моментов, которые заставят вас выпрыгнуть из штанов. Если вы любите фильмы этого жанра, обязательно отправляйтесь в кино, мы здесь все летаем, приходите, и вы тоже будете летать!