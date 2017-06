Итоговый дайджест E3 2017: самые интересные анонсы

На этой неделе, с 13 по 15 июня, в Лос Анжелесе проходила крупнейшая игровая выставка — Electronic Entertainment Expo, или E3. В течение недели мы освещали все самые интересные новости, а сейчас публикуем итоговый дайджест — для тех, кто не следил пристально за каждым анонсом и мог пропустить что-то интересное для себя.

Electronic Arts

EA «отстрелялась» самой первой — она провела пресс-конференцию 10 июня, за 3 дня до начала выставки. Естественно, была представлена «традиционная программа» в лице очередных частей спортивных симуляторов FIFA 18, Madden NFL 18 и NBA Live 18, но не только.

Star Wars Battlefront II

Новая часть сетевого шутера, эдакого «бэтлфилда» в мире Звездных Войн. Несмотря на двойку в названии, это уже четвертая игра в серии Battlefront, которая была перезапущена и потеряла нумерацию в 2015 году. В Battlefront II обещают однопользовательскую сюжетную кампанию, обновленную систему классов и контент из двух последних фильмов, The Force Awakens и The Last Jedi. Выйти игра должна 17 ноября этого года (за месяц до начала проката «Последнего Джедая»).



Anthem

Новый проект студии BioWare, action/RPG в совершенно новой игровой вселенной. На презентации EA продемонстрировали лишь тизер, полноценный трейлер приберегли для пресс-конференции Microsoft. Анонс звучит расплывчато – открытый мир, кооператив на четырех игроков, система модернизируемых экзоскелетов, упор на исследование и т.д. Официальный сайт уже запущен, но выйдет игра еще нескоро – осенью 2018 года.



Need for Speed Payback

Ну и куда же Electronic Arts без нового NFS. Открытый мир, тюнинг машин, зрелищные гонки, сюжет «про месть» – в общем, ничего нового, но, красиво, такой себе интерактивный «Форсаж». Выходит 10 ноября 2017.



A Way Out

Сюжетная action/adventure, ориентированная на кооперативное прохождение, про двух заключенных, которые устраивают побег из тюрьмы. Два игрока, управляя парочкой преступников, должны совместно решать различные задачи по дороге на волю. Играть можно как локально, на одном экране, так и через интернет. Выглядит достаточно интересно, любителям кооперативных прохождений в духе Portal 2 явно должно понравиться. Выходит A Way Out в начале 2018 года.

Microsoft

На следующий день прошла презентация Microsoft, на которой наконец показали «апгрейд» их текущей консоли.

Xbox One X

Все уже давно бросили попытки понять логику Microsoft в придумывании новых названий (кто еще называет вторую консоль 360-й, а третью – первой?), поэтому Xbox One X (рабочее название – Project Scorpio) особых эмоций в этом плане уже не вызывает. Итак, консоль будет заметно мощнее PlayStation 4 Pro (и на $100 дороже — $500 на старте), обещают 60 fps в 4K-разрешении, поддержку дисков Ultra HD Blu-ray и ни слова не говорят про VR. Как и Xbox One S, XbOX – не новое поколение, а модернизация текущего, так что полная совместимость с уже вышедшими играми никуда не денется.



Metro Exodus

Полным сюрпризом для всех стал анонс третьей части постапокалиптического шутера от 4A Games. Здесь мы сможем выбраться из тоннелей метро на «свежий» воздух, полюбоваться на развалины Москвы и отправиться в путешествие по пережившей ядерную войну России. За основу была взята хорошая концовка Metro: Last Light, обещают как привычные линейные подземные уровни, так и «песочницы» на поверхности, нелинейный сюжет и проч. Игра находится в разработке уже три года и должна выйти в 2018 году.



Forza Motorsport 7

Новая часть в большой серии аркадного автосима, выходящего эксклюзивно для консолей Microsoft (и, с недавних пор, на Windows 10). Обещают больше 700 машин, 30 локаций, динамическую погоду, меняющуюся по ходу гонки, настройку персонажа и т.д. Игра выходит 3 октября 2017 года одновременно на Xbox One и Windows, на XbOX обещают 60 fps в 4K.



State of Decay 2

Первая часть была неплохим зомби-сурвайвалом а-ля The Walking Dead и на удивление хорошо продалась – как на Xbox, так и впоследствии на ПК. Сиквел разрабатывается на Unreal Engine 4, информации пока немного, и ничего революционного пока не заявляют: открытый мир, кооператив на троих, графика выглядит симпатичнее, но и только. Релиз заявлен на весну 2018.

Bethesda

В этот же день, 11 июня, аналогичное мероприятие провела Bethesda.

VR-игры

В отличие от Microsoft, сделавшей вид, что никакого VR вообще не существует, Bethesda анонсировала перенос сразу двух своих самых громких проектов в виртуальную реальность – DOOM и Fallout 4. DOOM VFR не будет оригинальной игрой в шлеме виртуальной реальности – скорее это набор отдельных сценок, в которых игроку придется ходить по клеточкам, решать задачки и, конечно, сражаться с монстрами. А вот Fallout 4 VR – это уже полноценный «фолаут». Обе игры выйдут в октябре для HTC Vive – помня о судебных разбирательствах с Oculus, появление версий для их платформы маловероятно.



The Evil Within 2

Первая часть этого не самого обычного хоррора была принята сравнительно прохладно, поэтому в сиквел не очень верилось, однако он таки будет. Разрабатывает вторую часть та же студия Tango Gameworks, под руководством все того же Синдзи Миками (в частности, создатель вселенной Resident Evil). Действие The Evil Within 2 происходит через 3 года после окончания оригинальной игры, теперь нам обещают целый город, геймплей в целом вроде бы не изменится.



Wolfenstein II: The New Colossus

Уильям «Би-Джей» Блажкович возвращается! Вторая номерная часть в перезапущенной легендарной серии шутеров о похождениях американского супер-агента будет прямым сиквелом Wolfenstein: The New Order, а действие игры будет происходить в Америке в 1961-ом альтернативном году. Блажкович возглавит движение Сопротивления и будет сражаться с нацистами на постъядерном Манхеттене, в Розуэлле и Новом Орлеане. Трейлер выглядит ярко, надеемся, что игра не подкачает. Релиз запланирован на 27 октября.



Dishonored: Death of the Outsider

Неномерная часть в серии фэнтезийного мистического стелс-экшена, в которой главной героиней выступит уже знакомая нам Билли Лерк. Обещают новые способности, новых противников и дружелюбие по отношению к новичкам – для понимания происходящего проходить первые две части необязательно. Выходит «Смерть Чужака» 15 сентября на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Sony

Самым «жарким» днем стало 12 июня — тогда прошли сразу три презентации. В отличие от других, Sony полностью сосредоточилась на играх, продемонстрировав целую пачку ярких эксклюзивов – правда, большинство из них были анонсированы ранее, например, Uncharted: The Lost Legacy, Days Gone, Marvel’s Spider-Man, Gran Turismo Sport, Detroit: Become Human, а также…

God of War

Который мы все-таки решили включить в дайджест, даже несмотря на то что официальный анонс восьмой части «божественного» слэшера и произошел еще на прошлогодней E3 — слишком уж хорош у него геймплейный трейлер. Итак, в следующем году выходит перезапуск легендарного цикла – разделавшись с Грецией, Кратос возьмется за чистку скандинавской мифологии. Обещают полностью переработанный геймплей, элементы RPG, «заплечную» камеру (взамен фиксированной в предыдущих частях). Кроме того, Кратос сменит специализацию и поменяет свои знаменитые клинки на двуручный боевой топор.



Shadow Of The Colossus

Владельцы PlayStation 2 наверняка помнят необычную и атмосферную action/adventure Shadow Of The Colossus. В свое время ее уже перевыпускали для PlayStation 3, и вот пришел черед нового ремейка – теперь для PS4. Судя по трейлеру, это уже не просто HD-ремастер с поддержкой высоких разрешений, а полноценное переиздание с современным уровнем графики. Какой-то дополнительной информации пока нет, релиз ожидается в начале 2018 года.

Ubisoft

Кажется, Ubisoft идет проторенной дорогой EA: на ее пресс-конференции было максимальное количество сиквелов; впрочем, выглядели они очень интересно.

Beyond Good and Evil 2

Во всяком случае, за этот «сиквел» (а вернее, приквел) фанаты BGE готовы простить Ubisoft все что угодно. Культовая игра, продолжения которой ждут уже 10 лет (именно столько времени прошло с первых обещаний разработчика, что вторая часть уже запущена в производство), наконец обрела официальный анонс издателя и даже была продемонстрирована в виде кинематографического трейлера. Правда, дата релиза пока не называется даже приблизительная…



Mario + Rabbids Kingdom Battle

Самый безумный анонс презентации – продукт совместного творчества с Nintendo, дикая смесь двух легендарных франшиз, Марио и Кролегов. Заявленный жанр — походовая тактическая ролевая игра, под нашим управлением будет 8 персонажей, по 4 из каждой вселенной, обещают локальный кооператив на двоих. Игра выходит уже в августе 2018 года, эксклюзивно для Nintendo Switch.



The Crew 2

Хоть формальный анонс и состоялся в мае, но первая информация об игре появилась только на E3. Так, во второй части этой аркадной гонки в открытом мире нам обещают полностью переделанную карту США, но главное – теперь, кроме машин, можно будет погонять на мотоциклах, катерах и даже самолетах. Сложно сказать, как это все сможет ужиться в рамках одной игры, но посмотрим. Релиз обещан на начало 2018 года.



Assassin’s Creed Origins

Одновременно с The Crew 2 Ubisoft «подразнила» игроков тизером, в котором угадывался анонс следующей игры в серии Assassin’s Creed. И вот на E3 наконец появилась информация. Новая часть называется Assassin’s Creed Origins, действие разворачивается в Древнем Египте, в 49 г. до н.э. Мы увидим зарождение Братства ассасинов, получим в свое распоряжение огромную открытую территорию, переосмысленную систему башен, более развитую ролевую систему и своеобразного «дрона-разведчика» — орла. Релиз запланирован на 27 октября этого года.



Skull & Bones

Новая «пиратская» игра от Ubisoft – похоже, Assassin’s Creed 4: Black Flag народ принял хорошо, и тему было решено развивать. Игра будет исключительно многопользовательская, геймеры будут соревноваться, кто из них лучший пират во всем Индийском океане. Обещают настройку кораблей, создание собственного флота, возможность рассекать воды в одиночку или вместе с пятью друзьями. Выходит Skull & Bones еще нескоро, осенью 2018 года.

А также

Age of Empires: Definitive Edition

Ремастер старой доброй Age of Empires приурочен к 20-летию серии и должен выйти в конце этого года. Обещают полностью переделанную графику под 4K, обновленный геймплей и мультиплеер через Xbox Live.



XCOM 2: War of the Chosen

Уже в августе выходит дополнение ко второй части пошаговой стратегии от Firaxis Games. В нем добавят 3 новые фракции Сопротивления, новых противников, новые задания, локации и «доработанную стратегическую составляющую». XCOM 2 в свое время был принят игроками гораздо прохладнее первой части, будем надеяться, что War of the Chosen изменит ситуацию к лучшему.



«Пресс-конференция» Devolver Digital

И напоследок – хулиганы из Devolver Digital, которые превратили свою презентацию в своеобразный «капустник», и вместо анонсов новых игр от души постебались над презентациями других компаний… а заодно и над самой выставкой, и игровой индустрией в целом. Стрельба в воздух, швыряние денег в монитор, отрезанные конечности и море крови – в общем, в итоге народ сошелся во мнении, что это была лучшая пресс-конференция нынешней E3.

