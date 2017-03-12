Роковые события 22 ноября 1963 г. разобраны за прошедшие 50 лет буквально по минутам. Мы отлично знаем, где стоял и куда смотрел каждый участник трагедии в Далласе, но мы и представить себе не можем, что пережила в тот день Жаклин Кеннеди, на глазах которой убили мужа. Фильм Пабло Ларраини Jackie – рассказ о событиях, последовавших за смертью Джона Кеннеди, с точки зрения его жены.

Jackie / «Джеки» Жанр биография

Режиссер Пабло Ларраин

В ролях Натали Портман (Жаклин Кеннеди), Питер Сарсгаард (Роберт Кеннеди), Грета Гервиг (Нэнси Такерман), Билли Крудап (журналист), Джон Хёрт (священник), Ричард Грант (Билл Уолтон), Каспар Филлипсон (Джон Ф. Кеннеди), Джон Кэрролл Линч (Линдон Джонсон), Бет Грант (Леди Бёрд Джонсон), Макс Каселла (Джек Валенти) и др.

Студии LD Entertainment, Wild Bunch, Fox Searchlight Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

В конце концов, что мы знаем о Жаклин Кеннеди? Растиражированные по гламурным журналам клише вроде «икона стиля», «одна из самых красивых и влиятельных женщин 60-х годов», «обманутая жена, делившая президента с другими женщинами»? Сплетни вокруг ее второго брака с греческим миллиардером, который был старше ее на 25 лет? Кто-то, возможно, вспомнит злосчастный розовый костюм, надетый на Джеки в тот день. Что еще? Нам не хватает контекста.

Его не хватает и фильму Jackie. Режиссер сконцентрировался на переживаниях Жаклин Кеннеди, на ее одержимости в первые часы после убийства. На ее одиночестве в огромном пустом Белом доме, который она так любовно реставрировала. Но при этом Пабло Ларраини забывает напомнить зрителям, что незадолго до злосчастной поездки в Даллас семья Кеннеди перенесла большую трагедию – Жаклин потеряла ребенка. Патрик Бувье Кеннеди родился на пять недель раньше срока и умер в госпитале через два дня. И это была уже вторая смерть ребенка четы Кеннеди. А через три месяца выстрел из снайперской винтовки снес ее мужу полчерепа, заляпав ее мозгами вперемешку с осколками кости и кровью. Так что пусть вас не удивляет эклектичное поведение и бессвязная речь Джеки в первой части фильма, не дай бог кому-то пережить такое.

Jackie – это фильм-интервью, рассказ самой Жаклин о событиях того и последующих дней, с беспорядочным вкраплением воспоминаний о счастливых днях в Белом доме. Много внимания в картине уделено телеэкскурсии CBN по резиденции президента, которую вела Первая леди в 1962 г. Много Джеки рассказывает и о восстановлении Белого дома. Для понимания важности этих эпизодов тоже необходим контекст. До Кеннеди Белый дом представлял собой скромную гостиницу для президента, обставленную скучной современной мебелью и полностью лишенную исторического шарма. Именно стараниями Жаклин Кеннеди Белый дом превратился в то, что мы знаем сегодня по многочисленным фильмам, а некоторые по экскурсиям. В музей, наполненный историческими артефактами, многие из которых вернулись в США благодаря настойчивости и находчивости Жаклин. А та самая экскурсия по Белому дому – одна из самых успешных программ CBN, которая была закуплена более чем 50 странами, в том числе СССР и Китаем, и это во время Холодной войны! Кстати, Жаклин получила за эту передачу Emmy Award, став единственной Первой леди, заслужившей признание в шоу-бизнесе. Это, экскурсия и восстановление Белого дома – наследие Жаклин Кеннеди, за которое ее до сих пор очень уважают в США.

Сразу после рокового выстрела, после принятия присяги президентом Линдоном Джонсоном, Жаклин превратилась из могущественной и любимой народом молодой женщины в объект жалости, бедную приживалку, которая должна была как можно быстрей освободить предоставленную ей служебную площадь. Погружаясь в безумие, Джеки бродит по коридорам огромного пустого дома, в обустройство которого она вложила столько сил, примеряет платья, прикуривает одну сигарету от другой, пьет водку и вспоминает своего мужа. Не его измены и обман, а то, каким хорошим отцом и веселым человеком он был.

В фильме есть момент, когда Джеки смывает с себя макияж и кровь своего мужа, и в этот момент Натали Портман на секунду превращается в Матильду из Léon. Это все та же испуганная девочка, на глазах которой убили ее родных. Матильда нашла силы в поддержке Леона и жажде мести, Жаклин находит силы в подготовке к похоронам мужа, которые она превратила в настоящий памятник убитому президенту.

Роль Жаклин Кеннеди, пожалуй, одна из самых сильных в карьере Натали Портман. Актрисе удалось передать как смятение Джеки в первые часы после смерти мужа, так и ее холодную решимость и собранность через некоторое время после этого, когда она дает интервью, жестко контролируя все его аспекты. Хорош и разговор со священником, когда Жаклин безжалостно препарирует саму себя, объясняя свои странные поступки во время подготовки к похоронам. Интересна и ее беседа с Робертом Кеннеди возле гроба, которая позволяет понять мотивацию младшего брата, приведшую его к роковым выстрелам в отеле «Амбассадор». Джон и Роберт были, пожалуй, последними политиками-романтиками, и оба поплатились за это.

Фильм Jackie – это памятник самой Жаклин, признание ее роли в администрации 35-ого президента США. А также объяснение ее дальнейших поступков, последовавших за убийством Роберта Кеннеди, на которого она опиралась в дни после смерти мужа. Кому-то картина может показаться слишком сумбурной и рваной, но такой подход, как нам кажется, лучше всего передает сумбур тех дней в конце 1963 г. Посмотрите Jackie, если не из любви к истории, то хотя бы ради игры Натали Портман и великолепной работы художника по костюмам.

P.S. Тот самый розовый шерстяной костюм – пиджак, юбка, синие туфли и даже чулки, до сих пор хранится в Национальном управлении архивов и документации в Мэриленд в специальной комнате с искусственной атмосферой. На нем так и осталась кровь 35-ого президента США. Через 84 года, в 2103 г., наследники Кеннеди рассмотрят вопрос о том, стоит ли выставлять костюм для всеобщего обозрения.