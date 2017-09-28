Обзор беспроводных наушников JBL Reflect Mini BT

Производители техники сегодня стараются максимально избавиться от лишних проводов. Смартфоны можно заряжать на специальных доках, кино стримить прямо на телевизор через Wi-Fi, а личный файлы и вовсе хранить в «облаке». Одна из вещей, которые сейчас активно избавляется от шнуров – наушники. Все новые и новые модели появляются даже у тех производителей, основные направления которых практически не связаны с наушниками. Но сегодня речь пойдет о бренде, который как раз на звуке и специализируется – JBL. Некоторое время я пользовался их спортивными наушниками Reflect Mini BT, и вот что из этого получилось.

Комплектация и первые впечатления

По упаковке сразу заметно, что перед нами наушники для спорта. Внутри с устройством есть кабель для зарядки, документация, два варианта амбушюр с фиксаторами и два без. С наушниками лично я хотел бы получить какой-либо чехол для транспортировки, ведь они будут собирать пыль из карманов или рюкзака (что хорошо заметно практически на всех фотографиях), а носить их на шее в то время, когда музыка выключена, не так и удобно. У производителя есть кейс со встроенной батареей для зарядки в дороге, но стоит он как почти половина самих наушников.

Некоторое время понадобится на примерку амбушюр. Как только необходимый вариант подойдет, на соединение со смартфоном, например, и начало работы уйдут считанные секунды. Они практически моментально определяются, а так как необходимости в дополнительном ПО нет, к прослушиванию музыки можно приступать без замедлений.

Дизайн и удобство использования

JBL Reflect не зря так называются. В переводе с английского: to reflect – отражать. Наушники соединены между собой проводом, на котором нанесена светоотражающая полоска. Выглядит эффектно. Производитель же пошел на такой шаг, чтобы лишний раз подсветить человека вечером, что позволит водителю немного лучше видеть спортсмена на пробежке, если их пути как-то пересекаются. Довольно хороший бонус к наушникам, предназначенным в первую очередь для занятий спортом. На выбор имеется четыре варианта оформления: черный, синий, красный и бирюзовый.

Сами же наушники довольно крупные и заметно выглядывают из уха. В комплекте есть две пары амбушюр с фиксаторами и две пары обычных. Они все довольно крупные, но сделаны такими, чтобы лучше фиксироваться в ушной раковине. И действительно, если они подходят (ведь у всех разные уши), то держатся хорошо. Лично мне подошли только самые маленькие обычные накладки, а те, которые с фиксатором, немного мешали в левом ухе. Как обычно, перед покупкой обязательно стоит их померять.

Именно от того, насколько хорошо наушники подходят для уха, и будет зависеть как качество звучания, так и комфорт во время тренировки или просто прослушивания музыки. Из-за того, что наушники и амбушюры довольно крупные, пользователи с небольшими ушными каналами могут довольно быстро уставать от них. Сначала они мне начинали мешать довольно быстро (меньше часа использования), но потом уши к ним привыкли и подобный эффект пропал.

Под левым наушником на шнуре есть пульт с кнопками регулировки громкости, включения и микрофоном. Он весит не много (да и наушники легкие), но все равно перетягивает на себя весь шнур. Поэтому иногда его приходится поправлять. Не сказал бы, что мне это как-то мешало, хотя не исключаю, что кого-то это может немного раздражать. Еще на пульте есть диод, показывающий текущее состояние. Каждые четыре секунды он быстро моргает синим цветом. Когда заряд батареи заканчивается, показывается красный цвет. Пульт, как и сами наушники, тоже магнитит пыль, которую довольно сложно убрать.

С Reflect Mini нельзя плавать. Тем не менее, небольшая защита от влаги есть. Так, устройству не страшен пот или легкий дождь. Но погружаться в воду им нельзя.

Управление и синхронизация

Как я уже говорил, наушники подключаются очень просто и не потребуют дополнительного ПО. У JBL есть модели, которые могут управляться с помощью специального приложения, но данный вариант эту возможность не поддерживает. Так что за настройки звука будет отвечать только проигрыватель.

Качество соединения у гаджета приличное. За время тестирования я всего несколько раз услышал какие-то заминки. Если между наушниками и смартфоном не будет большого расстояния, то сигнал будет стабильный и без прерываний. Но совсем расстаться со смартфоном и бегать по стадиону, пока источник звука лежит в сумке, увы, не получится. Понравилась и минимальная задержка, что позволит смотреть видео без заметной рассинхронизации картинки и звука.

Пульт управления позволит регулировать громкость и управлять воспроизведением. Последняя функция у JBL получилась слегка ограниченной. Короткое нажатие на кнопку включения запустит или остановит трек, а двойное нажатие – переключит на следующую композицию. Но это все. То есть, тройной клик не вернет на предыдущую песню, а короткое и длинное нажатие не будет проматывать текущую. Хотя для спорта такого набора возможностей вполне хватит.

Еще на пульте есть микрофон. С его помощью можно отвечать на звонки сразу с гарнитуры. Качество передачи речи хуже, чем у смартфона (бывало, что собеседники переспрашивали что-то), но на крайний случай вполне сойдет.

Звук

Если все же вам подошли амбушюры, то звук не разочарует. Я снова об это упомянул потому, что в случае со спортивными насадками, мне постоянно приходилось поправлять левый наушник. Поменяв их на обычные, этой проблемы не стало. При этом, на уверенности это тоже не сказалось, наушники хорошо сидели в ушах, а звукоизоляция не разочаровала. Конечно, что-то громкое слышно даже сквозь музыку, но это почти никак не сказывается на самой композиции. Подозреваю, что какие-то звуки улавливает микрофон, но такая функция не афишируется производителем.

Как для беспроводной гарнитуры, JBL Reflect Mini BT звучат очень хорошо. У них нет существенных завалов в сторону низких или высоких частот, при этом есть довольно глубокий бас, а верхние не пищат. Благодаря этому композиции звучат объемно и не ощущается недостатка в звуке. Мне не хотелось как-то подправить звучание, ведь изначальных способностей наушников на мой вкус вполне достаточно. А если они покупаются сугубо для тренировок, то вариант тем более отличный.

Преимущественно я слушал электронную музыку и хип-хоп, с чем гарнитура отлично справляется. Но и классические композиции ей под силу. Опять же, модель не сможет потягаться с арматурными наушниками, но среди беспроводных вариантов – звук довольно таки хороший. Уровень максимальной громкости не настолько высокий, чтобы уши устали, и его достаточно как для тренировок, так и простых прогулок. В целом, лично я остался доволен звучанием наушников.

Автономность

По заявлениям производителя гарнитура может воспроизводить музыку до 8 часов. По моим замерам непрерывно играя на максимальной мощности она не дотянула до заявленного всего 15 минут. Результат отличный. В среднем заряжать наушники мне приходилось раз в два-три дня.

Пополнить запас аккумулятора можно через разъем microUSB на пульте. Заряжать его можно от чего угодно – компьютер, зарядное устройство смартфона, портативный аккумулятор – сгодится все. А на полную зарядку потребуется 1 час 40 минут.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор