В 2014 г. первый John Wick стал приятной неожиданностью для любителей action-фильмов и поклонников таланта Киану Ривза. John Wick: Chapter 2, о начале работы над которым было объявлено сразу же после премьеры оригинальной ленты, уже ждали. Действительно интересно, как можно сделать практически идеальный боевик еще лучше.

John Wick: Chapter 2 / «Джон Уик 2» Жанр боевик

Режиссер Чад Стахелски

В ролях Киану Ривз (Джон Уик), Иэн Макшейн (Уинстон), Руби Роуз (Арес), Common (Кассиан), Бриджит Мойнэхэн (Хеллен Уик), Джон Легуизамо (Аурелио), Лоуренс Фишборн (Король), Петер Стормаре (Абрам Тарасов), Риккардо Скамарчио (Сантино Д’Антонио) и др.

Студии Thunder Road Pictures, 87Eleven Productions, Summit Entertainment

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

События John Wick: Chapter 2 начинаются буквально через несколько часов после окончания оригинального фильма. Джон отправляется за своим автомобилем, так и оставшимся у русской мафии. Тем самым Boss 429 Mustang, 1969 г. выпуска, из-за которого, собственно, и разгорелись все страсти в первой части. Естественно, машину, после двадцатиминутной драки и череды трупов, Уик себе возвращает, а после этого решает в очередной раз окончательно уйти на покой. Но, как вы уже догадались, не тут-то было. Сын босса итальянской мафии напоминает Джону о долге чести, который тот обязан отдать ему. Несмотря на очевидные последствия, Уик отказывается выполнять свои обязательства. После чего наживает себе массу новых проблем и могущественных врагов.

В итоге Уику приходится-таки отдать долг чести, вот только это обходится ему и окружающим очень дорого. Пытающийся выйти на пенсию ассасин загоняет себя все глубже и глубже в пучину безысходности. Как правильно сказал один из персонажей John Wick: Chapter 2 – кажется, у него просто одержимость местью и страданием. По-моему, Джон Уик отлично знает, к чему приведет и его отказ, и каждое его действие в том или ином случае – он просто таким изощренным способом наказывает себя. Мстит самому себе за смерть жены. Заставляет себя страдать, выполняя работу, которую ненавидит, и которую обещал бросить. В этом нет никакой логики – только самобичевание и саморазрушение. Смотреть на то, что делает с собой Уик, честно говоря, немного больно.

Это самокопание и натужные диалоги первой половины фильма утяжеляют повествование, лишают картину целостности и легкости, присущей первой части. Вообще, первую треть John Wick: Chapter 2 можно спокойно укоротить на 20-30 минут, в текущем виде она кажется вялой и затянутой. Все меняется, когда герой Киану Ривза берется за оружие.

Три больших, насыщенных action-сцены второй половины картины – очень неплохи. Киану Ривз усиленно тренировался, отточив мастерство обращения с оружием до совершенства. Плюс актер включил в свой репертуар приемы из дзюдо и джиу-джитсу. Вот только вместе с мастерством пришла и некоторая механичность и цикличность стрельбы. Джон Уик уничтожает противников, как рубит деревья: методично, механично, без эмоций. Боевые сцены – квинтэссенция John Wick, по большому счету, все остальное из фильма можно спокойно выбросить, оставив только этот кровавый, брутальный, динамичный оружейный балет. Танец смерти. Да, местами стрельба стала немного однообразной, но она все еще хороша.

Режиссер явно смакует подробности, детально показывая, какое оружие и почему Уик выбирает, куда он его помещает, чтобы подобрать на обратном пути, как перехватывает пистолеты у противников, когда у него заканчиваются патроны, как с некоторой задержкой добивает раненных. Чистое пижонство. И хотя авторы, похоже, внимательно считают выстрелы, в нескольких склейках кажется, что магазины пистолетов более емкие, чем должны бы быть.

Под стать Джону во владении оружием и его противники, причем безмолвная и спокойная, одетая с иголочки Арес, в исполнении Руби Роуз, даже проигрывает переполненному гневом Кассиану, которого играет рэппер Common, все чаще появляющийся в последнее время в кино. А вот персонаж Лоуренса Фишборна кажется совершенно лишним — похоже, его вставили в фильм только из-за фразы «Мы были знакомы когда-то очень давно».

По большому счету, John Wick: Chapter 2 мало чем отличается от первого фильма. Да, в картине заметны некоторые самоповторы и ей явно не хватает легкости и целостности первой части, но это все еще неплохой боевик, в котором Киану Ривз творит чудеса с оружием. За четыре плотных, хотя и лишённых логики, action-сцены фильму можно простить многие недостатки. Особенно за проход через метро сквозь толпу убийц.

В финале картины Джон Уик в саморазрушительном безумии загоняет себя в глухой угол. Из которого он, похоже, будет выбираться в третьем фильме, намек на который более чем прозрачен.