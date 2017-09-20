Как делают (и ломают) смартфоны в Китае: репортаж из тестлаба и с завода Huawei

В прошлой статье мы обещали более близкое знакомство с Huawei, а именно – отчет о посещении исследовательских центров и производственных линий. Итак, поехали…

…сначала – в Шанхай. Именно здесь располагается основной R&D-центр, занимающийся смартфонами. Большой зал с уходящими вдаль шкафами (общая площадь – порядка 2000 м2), живо напоминающий какие-нибудь серверные помещения из голливудских боевиков – это Communication Protocol Test Lab. Здесь смартфоны тестируются на совместимость с различным оборудованием и в разных режимах (в одних шкафах на полочках лежат тысячи телефонов, в других – сетевое оборудование операторов). Проверяются все возможные параметры – передача голоса, связь по 3G и 4G, WiFi, поиск сетей и т.д., и все это – в сочетании с различными базовыми станциями, при разных настройках сети и условиях передачи сигналов. Отдельно здесь же проверяется корректность выполнения управляющих сигналов – как при подключении по USB, так и при прямом соединении с инженерными разъемами на материнской плате.

К сожалению, и в R&D, и на производстве фотографировать (а также делать какие-либо записи на диктофон) было строго запрещено – всю аппаратуру нужно было прятать в сейф на входе. Так что все фотоматериалы «изнутри» были предоставлены Huawei – впрочем, они показывают достаточно много (цензуре подверглись, по сути, только попавшие в кадр экраны мониторов с конфиденциальной информацией), и в сюжетном плане лично я снимал бы примерно то же самое.

Один из самых эффектных тестлабов — terminal mechanical reliability test lab, своеобразная «камера пыток», именно здесь смартфоны бросают на пол, скручивают в трубочку, пытаются раздавить «мягкими частями тела» и т.д. Именно в этом тестлабе проходили тесты флагманы Huawei – P9 и Mate 9:

Стеклянный шкаф в левой части этого снимка, кстати (к сожалению, отдельной его фотографии Huawei не предоставил) – это полуавтоматический стенд для проверки выживаемости «в экстремальных условиях» — сотрудник устанавливает смартфон в зажим под нужным углом, после чего робот поднимает его на высоту до двух метров и с силой кидает вниз, а скоростная камера фиксирует момент удара во всех подробностях. По нашей просьбе испытуемого приложили об пол с высоты полутора метров экраном вниз – на работоспособности аппарата это никак не сказалось, и даже трещин на дисплее не появилось (возможно, если бы в качестве пола здесь использовался не лист металла, а фрагмент асфальта, результаты были бы другие…).

Тест сенсорного экрана: мягкие «колпачки», имитирующие подушечки пальцев, поочередно нажимают на цифровую клавиатуру, изображая ввод номера. И так сотни тысяч раз. Отдельно тестируются сканер отпечатков пальцев и боковые клавиши – в количестве раз, сопоставимом с активным использованием смартфона в течение трех лет.

Тест на выживаемость в заднем кармане брюк, при понятном, полагаю, сценарии:

Вместо того, чтобы пойти на поводу у других производителей смартфонов и отказаться от разъема наушников, Huawei тестирует его на износостойкость – специальный робот 20 тыс. раз вставляет штекер в гнездо. На вопрос к представителю тестлаба – почему он это делает идеальным образом, максимально ровно (так разъем не «раздалбывается», как это происходит в жизни при неаккуратном использовании смартфона) – нам показали другого робота, который проделывает аналогичную операцию, но при этом держит штекер чуть под углом. Похожий тест, кстати, существует и для USB-кабеля.

Стенд для проверки выживаемости смартфонов при падении с высоты порядка полуметра, имитирующий сценарий «мимо кармана на землю»:

К сожалению, на этом фото сложно что-то разглядеть, поэтому придется рассказывать словами. Это вращающийся 6-гранный барабан, в который забрасывается смартфон, и дальше он, кувыркаясь там, как белка в колесе, имитирует падение с небольшой высоты на одну из граней (типичный сценарий – «упал из рук на стол»). Проверяется здесь даже не «выживаемость» после такого падения (потому что разбиться в хлам с такой высоты невозможно), а ударопрочность и износостойкость материалов корпуса – выполняется несколько сотен таких «микро-падений», и на устройстве, который до нашего прихода успел прокрутиться в барабане порядка 100 раз, уже были явственно заметны многочисленные царапины и потертости.

На этих фото представлены не все стенды – например, за кадром осталось испытание «на скручивание». Каждая новая модель перед запуском в коммерческое производство проходит два полных цикла таких испытаний, после каждого из них отправляясь на доработку. Благодаря этому удается добиться низкого (по словам производителя, не больше 1-2%) процента брака у коммерческих продуктов.

Кроме чисто физических испытаний, новые модели проверяются на уровень излучения и соответствие его принятым стандартам, а также на качество и устойчивость приема при различных уровнях сигнала. Искусственные голова и кисть руки выполнены из материалов с характеристиками поглощения сигнала, аналогичным человеческому телу, плюс они позволяют задавать различные способы удержания смартфона возле уха (и никаких оправданий «вы просто неправильно его держите» (с)).

Еще один этап тестирования – на качество передаваемого звука и на отсечение фоновых шумов. Тестовый стенд способен выдать разного рода шум из 8 источников, расставленных вокруг «пользователя».

Пройдя два круга ада предварительных испытаний и получив необходимую порцию доработок и улучшений, новая модель смартфона поступает в производство. Посмотреть, на что это похоже, мы отправились в город Дунгуань – именно здесь, на расстоянии 50 км от Шэньчжэня, и располагается завод Huawei. Снаружи, впрочем, ничто не говорит о том, что в этих аккуратных белых корпусах, утопающих в зелени, скрывается завод – выглядит он скорее как какая-то парковая зона, и только неброская вывеска с логотипом Huawei говорит, что мы приехали по адресу.

К сожалению, фотографировать здесь можно было только снаружи – как и при посещении R&D-центра, при входе на завод пришлось сдать всю электронику. Но этим дело не ограничилось – в сейф отправились все металлические предметы, а поверх своей одежды пришлось надеть рабочие комплекты (халат, шапка и сандали). Допуск к конвейерам – только после замеров уровня статического электричества и прохода через магнитную рамку (пищавшую даже на сережки у девушек). В итоге наша группа стала выглядеть как-то так:

Мы посетили один из залов, в котором как раз собиралась модель Huawei P10. Начало долгого (120 метров) пути: здесь будущий смартфон пока еще выглядит как пустая материнская плата:

«Набивка» платы микроэлементами, которые подаются на конвейер в лентах, накрученных на бобины. Робот достает нужные детали и устанавливает их на материнки (они по большей части движутся по конвейеру попарно).

На каждом этапе осуществляется контроль качества (например, на мониторы выводятся снимки фрагмента платы с качеством пайки или нанесением термопасты перед установкой радиаторов – и софт обводит такие места зеленой линией, показывающей, что все сделано правильно). Тут же видно, что на самом деле скрывает производитель за цензурой на официальных фото – не сам конвейер (тут, похоже, от конкурентов скрывать особо нечего), а статистику и различную служебную информацию, которая может быть видна на экранах мониторов.

А вот и немногочисленные живые люди на конвейере. Как правило, они заняты или контролем качества, или упаковкой, или, как на этом фото, установкой в корпус основных модулей – платы, модуля камеры, батареи и т.д. На вопрос «почему нельзя автоматизировать и эту стадию?» гид ответил, что, конечно, заменить людей роботами в принципе можно и здесь, но это потребует больших материальных затрат – через месяц конвейер может начать делать следующую модель, например, Mate 10, и если другие его узлы перенастроить будет несложно, то эту сборку придется переделывать очень сильно. На вопрос, меняются ли время от времени рабочие на конвейере местами, чтобы как-то разнообразить рутинную сборку, ответ был отрицательный («это снизит эффективность их труда»).

Из замеченных любопытных особенностей – на одном из этапов я обратил внимание на полусобранные смартфоны с перемигивающимися разными цветами дисплеями. Увидев до боли знакомую палитру, я спросил гида и узнал, что моя догадка была верна – у каждой модели прямо в процессе сборки в автоматическом режиме проверяется точность цветопередачи экрана.

Финишная черта, смартфон полностью готов и запечатан в красивую белую коробочку, которую покупатель получит в магазине. И здесь опять требуется участие человека – в сложнейшей операции упаковки коробок со смартфонами в большой картонный ящик и нанесении на него всех полагающихся наклеек. Что характерно, забирает этот ящик и увозит его на склад полностью автоматический робот (если специально встать на его пути, он остановится в нескольких десятках сантиметрах от препятствия и начнет возмущенно играть громкую мелодию):

И немного статистики. В этом зале два конвейера, на которых собираются смартфоны (такой зал, понятно, у Huawei не единственный). Один конвейер в сутки выпускает 2400 смартфонов, работают на нем в две 8-часовые смены (по 22 человека в смене). Каждые 2 часа у рабочих есть 10-минутный перерыв, который можно провести в здешней зоне отдыха. Полное прохождение одного смартфона по конвейеру занимает больше 30 часов, но почти все это время приходится на различные технологические паузы (высыхание клея в течение суток, тесты вроде испытания батареи под нагрузкой и т.д.) – без них чистое время «поездки» от старта до финиша занимает порядка 2 часов.

И в конце мы посетили фирменный магазин Huawei, где увидели актуальные линейки устройств компании. К сожалению, до анонса Mate 10 еще далеко, поэтому смартфонные ряды вызвали у нас лишь умеренный интерес – здесь полюбоваться можно было, пожалуй, только на Mate 9, который в Украине официально не продается.

А вот выкладка ноутбуков MateBook вызвала настоящий ажиотаж – в Украине эти устройства пока недоступны, поэтому своими руками пощупать лэптопы Huawei было интересно всем.

Здесь представлены 3 модели: «планшето-ноутбук» с отстегивающейся клавиатурой MateBook E (толщина планшета до 7 мм, масса 640 г, 12-дюймовый экран с разрешением 2160х1440, процессор до Intel Core i5-7Y54, время автономной работы – до 9 часов).

Рядом стоит полноразмерный ноутбук MateBook D (до 17 мм толщиной, масса 1.9 кг, процессор до Intel Core i7-7500U, дискретное видео GeForce 940MX 2 ГБ, FullHD-дисплей с диагональю 15.6″, ОЗУ 4/8 ГБ, накопители, в зависимости от конфигурации, от HDD 500 ГБ до SSD 128 ГБ + HDD 1 ТБ).

И последний – тонкий и легкий ультрабук MateBook X (12.5 мм толщиной, масса 1.05 кг, защищеный стеклом Gorilla Glass 13-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1440 точек, процессор до Intel Core i7-7500U, 4/8 ГБ ОЗУ, накопитель SSD 256/512 ГБ, время работы от аккумулятора – до 10 часов). Именно эта модель привлекала наибольшее внимание, народ пытался понять, кто легче — MateBook X или MacBook Air 13″, в итоге сошлись на том, что все-таки первый.

Huawei планирует начать продажи своих ноутбуков в Украине в ближайшие пару месяцев, надеемся, что в скором времени сможем заполучить их в свои руки и предложим вам полноценный обзор (во всяком случае, тестовые образцы к нам в страну уже приехали – причем вместе с нашей группой).

На этом наш визит в Китай подошел к концу – и хоть поездка оказалась очень богатой на новые впечатления, и про разработку и производство смартфонов Huawei мы узнали много интересного, но неохваченного осталось гораздо больше. Надеемся, когда-нибудь в будущем нам удастся наверстать упущенное.

Редакция ITC.ua выражает благодарность компании Huawei за помощь в подготовке данного материала.