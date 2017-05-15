Как «прокачать» YouTube для Android

Трудно не согласиться с тем, что смотреть YouTube в официальном приложении на Android иногда становится просто невозможно. Вездесущая реклама и отсутствие удобной навигации в плеере с помощью жестов может свести на нет все желания что-либо посмотреть. Вот несколько способов, как это можно исправить.

Модули Xposed для YouTube

Основными требованиями для установки Xposed-модулей являются:

— наличие ROOT-прав;

— установленный Xposed Framework;

— установленное официальное приложение YouTube.

YouTube Adaway

Реклама есть везде, и YouTube – не исключение. Причем здесь она существует не только в виде обычных баннеров и навязчивого контента, но и встроена в видео. Бывают случаи, когда такая реклама длится дольше, чем сам видеоролик. Если в веб-версии YouTube на ПК избавиться от нее можно с помощью специальных расширений для браузеров, то в мобильном приложении для этого существует Xposed-модуль YouTube Adaway.

YouTube Adaway не вносит никаких изменений в приложение YouTube. После установки модуль сразу начинает работать и не требует никакой настройки. Помимо видеорекламы, YouTube Adaway умеет блокировать логотипы каналов и встроенные в ролики рекомендации, делая просмотр видео намного комфортнее.

YouTube+

Этот Xposed-модуль позволяет автоматизировать некоторые функции официального приложения, которые будут выполняться при загрузке программы. К примеру, можно выбрать, какой раздел видеохостинга будет загружаться в приложении по умолчанию. Помимо основных вкладок («главная», «в тренде», «подписки» и «аккаунт»), есть возможность выводить на главный экран «плейлисты», «просмотренное», «оповещения», «посмотреть позже» и прочие категории с видеороликами.

Кроме того, YouTube+ может стать просто незаменимым инструментом для владельцев устаревших устройств на Android 4.1 и выше. С помощью данного модуля можно установить максимально допустимое разрешение по умолчанию для всех видеороликов, а также обойти проверку совместимости аппарата с возможностями сервиса. Как известно, Google ввел ограничение программной и аппаратной частей Android для YouTube, поэтому на устройствах со слабым «железом» и Android 4.1 не позволяет выбрать качество видео выше чем 480p или 720p. Активировав соответствующую опцию, получаем разрешения 1080р, 1440р и любое другое, доступное в ролике.

Единственный нюанс, связанный с YouTube+, заключается в том, что версия модуля работает только с соответствующей версией приложения YouTube. То есть, если вы обновили основное приложение, придется отдельно обновить и модуль.

Youtube Swipe to Seek

Об этом модуле мы уже писали в прошлом году. Youtube Swipe to Seek добавляет возможность перематывать видео и регулировать громкость в плеере YouTube с помощью жестов.

В феврале этого года в официальном приложении сервиса наконец появился альтернативный способ перемотки видео двойным тапом. Правда, такой вариант оказался не слишком удобным, поэтому Youtube Swipe to Seek все еще не потерял своей актуальности.

YouTube Background Playback

Чтобы использовать YouTube в качестве полноценного музыкального плеера, официальному клиенту не хватает единственной важной функции – проигрывания в фоновом режиме. Такая возможность в работе сервиса есть, но доступна она в рамках платной подписки YouTube Red.

Обойти это ограничение можно с помощью модуля YouTube Background Playback. Процесс установки модуля простой, никаких настроек он не содержит. После запуска любого видео или плейлиста с музыкой вы увидите панель управления воспроизведением в шторке. Такой же виджет станет доступен и на экране блокировки.

Теперь можно свернуть плеер или даже отключить экран устройства – музыка будет играть в фоновом режиме. Любопытно, что после установки и активации модуля сервис идентифицирует появление такого «нововведения» как часть функциональности YouTube Red.

Модифицированные версии приложения YouTube для Android

Если у вас по каким-то причинам отсутствует Xposed Framework или вы не желаете устанавливать дополнительные утилиты, можно воспользоваться готовым модом приложения YouTube. Этот вариант является самым безопасным и одновременно более сложным способом получить YouTube с расширенными возможностями. Дело в том, что на многих Android-устройствах мобильный клиент видеохостинга предустановлен производителем в качестве системного приложения. Поэтому, чтобы установить модифицированный YouTube, необходимо сначала удалить его оригинальную версию. Но для этого потребуется наличие ROOT-прав.

Существует несколько модификаций приложения YouTube для Android, отличающихся наличием тех или иных функций. Найти их в интернете не составляет особого труда. Наиболее стабильными из них считаются версии YouTube от @arter97 и @Master_T.

Внешне оба мода ничем не отличаются от оригинального приложения. Они умеют блокировать рекламу в плеере YouTube, а версия @Master_T, ко всему прочему, имеет функцию фонового воспроизведения. Для установки модифицированного клиента необходимо создать в системном разделе папку /system/app/YouTube с правами 755 и переместить туда скачанный APK-файл. После этого перезагрузить устройство.

Единственным недостатком такого метода является то, что вы не сможете обновлять эти приложения через Google Play.