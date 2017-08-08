Камера Google Pixel против Galaxy S8, HTC U11, iPhone 7 Plus и Moto Z (голосование)

В прошлом месяце состоялось голосование за флагманский смартфон с лучшей камерой, читатели ITC.UA выбирали из семи моделей, определив победителем Galaxy S8. К сожалению, на момент голосования у нас не было ещё двух ключевых смартфонов, которые занимают две первые строчки рейтинга DxOMark — HTC U11 и Google Pixel. Последний в комментариях и вовсе называли главным претендентом на победу, если бы они принимал участие в голосовании. Поэтому мы решили сделать ещё одно голосование, в котором камера Google Pixel будет противостоять HTC U11, новому лидеру рейтинга DxOMark, и трём финалистам нашего прошлого голосования: Galaxy S8, Moto Z и iPhone 7 Plus.

Как и в прошлый раз, голосование будет слепым — мы стёрли данные Exif, а все модели в тесте скрыты под условным названием «Смартфон №». Для большего удобства мы разбили снимки на несколько категорий и спрятали их в галереи, чтобы страница грузилась быстрее. Каждая галерея содержит одну фотографию со всех смартфонов, снятую с рук в автоматическом режиме с одного ракурса. Порядок снимков всегда соответствует нумерации модели: Смартфон №1, Смартфон №2, Смартфон №3, Смартфон №4, Смартфон №5. Кроме этого, внизу можно найти ссылки на загрузку оригиналов фотографий.

Голосование продлится до 23:59 четверга (10.08.2017), а уже в пятницу (11.08.2017) мы опубликуем результаты вместе информацией о смартфонах, а также фотографиями с Exif.

Снимки днём

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Снимки в студии

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Снимки ночью

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Оригиналы снимков

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Голосование

Снимки какого смартфона вы считаете лучшими? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5 Показать результаты

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Редакция выражает благодарность компаниям Samsung и Motorola, интернет-магазину «АЛЛО», а также нашему другу и читателю Евгению Матвиенко за помощь в организации теста.