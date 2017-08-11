Кевин Чжоу, начальник департамента Huawei Consumer BG в Украине: «В год жители Украины приобретают около 500 000 планшетов»

Компания Huawei в начале этого лета впервые за последние несколько лет представила в Украине новую линейку планшетов. Тем самым подтвердив свою заинтересованность в в этом сегменте портативной электроники украинского рынка. Мы решили пообщаться с Кевином Чжоу, начальником департамента Huawei Consumer BG в Украине, и узнать, какие планы строит компания на счёт планшетов и стоит ли ждать другие её модели.

Компания Huawei недавно возобновила поставки планшетов на украинский рынок. С чем было связано это решение? Вы просто решили расширить модельный ряд или действительно видите спрос на планшеты в Украине?

Мы совсем не новички на украинском рынке планшетов, просто ранее они были представлены отдельными продуктами, а не линейками. Так, например, уже на протяжении двух лет остается популярным наш планшет MediaPad T1 с диагональю экрана 7 дюймов.

Несмотря на то, что во всем мире наблюдается сокращение объемов продаж планшетов, этот продукт все еще пользуется спросом, а значит, приносит доходы производителям. В год жители Украины приобретают около 500 000 планшетов. Согласитесь, это достаточно веская причина для заполнения этого сегмента нашей продукцией.

Сейчас мы планируем представить 4-5 планшетов в разных ценовых категориях: от 2 500 грн до 10 000 грн. Нам есть чем удивить и порадовать украинских потребителей, ведь из года в год Huawei работает над усовершенствованием своих гаджетов, в том числе и планшетов.

Кто, по вашему мнению, сегодня является целевой аудиторией планшетов в Украине?

На самом деле, целевая аудитория очень разнообразная. Так что мы делаем акцент на универсальности, чтобы планшет подходил для всей семьи. Например, для тех, кто любит читать и не всегда делает это при достаточном освещении, в наших моделях есть специальный режим, снижающий нагрузку на глаза. Если в семье есть дети, то важно, чтобы они могли безопасно пользоваться планшетом. Поэтому все модели Huawei позволяют осуществлять родительский контроль контента. Также мы понимаем, что съемка и хранение большого количества фото и видео стало повседневной нормой жизни, так что память в планшетах должна быть расширяемой.

Какую долю рынка планшетов планируете занять?

В прошлом году мы заняли 1/5 часть рынка планшетов во многих странах, среди которых такие важные рынки, как Япония, Китай, Малайзия. Huawei задала очень хорошую тенденцию: на протяжении последних трех лет расти на 50% в год на мировом рынке. Мы видим также хорошие результаты в Египте, Финляндии и Польше. Практика показала, что увеличение инвестиций в планшеты себя оправдало. При емкости украинского рынка планшетов в полмиллиона единиц в год и уверенности в качестве нашей продукции мы позволяем себе делать оптимистичные прогнозы относительно нашего дальнейшего успеха в стране.

Крупные смартфоны уже отобрали у планшетов большую долю рынка. Не боитесь, что этот тренд только усилится?

Нас не пугает эта тенденция хотя бы по той причине, что Huawei представляет на украинском рынке как планшеты, так и смартфоны с различной диагональю экрана. Кроме того, в большинстве своем покупатели планшетов и смартфонов ̶ это разные категории потребителей, поэтому понятие конкуренции тут достаточно относительное. Цифры свидетельствуют о том, что спрос на планшеты остается стабильным, а значит, наша продукция будет востребованной.

Пока в продаже можно найти только планшеты Huawei на Android, стоит ли ждать модели с Windows 10?

Да, сейчас в Украине, как и во всем мире, мы продаем планшеты на базе ОС Android. Но Huawei всегда внимателен к потребностям своих покупателей и старается максимально идти им навстречу. Поэтому мы создали MateBook E ̶ наш новый ноутбук 2 в 1 на базе ОС Windows 10. Это 12-дюймовый планшет-ноутбук с толщиной корпуса 6,9 мм, который можно использовать как для работы, так и для развлечений. Что касается продаж в Украине, мы обязательно будем исследовать потребности покупателей и учитывать их.

Возможно, вы планируете начать поставки ноутбуков, поддерживающих Windows 10? Стоит ли ожидать MateBook X?

По информации независимых источников, рынок ПК в Украине стабилен. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предложить украинцам качественные и конкурентоспособные ПК, и надеемся, что в ближайшем будущем ноутбуки компании Huawei, в том числе MateBook X, появятся на украинском рынке.

На данный момент в модельном ряду Huawei нет действительно флагманских планшетов на Android. Вы не верите, что покупатели готовы приобретать такие модели?

Мы планируем вывести на украинский рынок наши флагманские планшеты. Речь идет о серии MediaPad M. Это устройства с хорошим дизайном и функциональностью. Например, MediaPad M3 оснащается производительным процессором Huawei Kirin 950, 4 ГБ оперативной памяти и 8,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560х1600 точек.