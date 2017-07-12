Киевстар рекомендует: новая линейка Samsung Galaxy J5

Недавно обширная линейка смартфонов Samsung пополнилась новым гаджетом — обновленным Galaxy J5 (2017). Этот аппарат стал уже третьим в своем семействе (помимо оригинального J5 и версии J5 2016 года). С каждым обновлением Galaxy J5 становится все лучше, а армия его поклонников неуклонно расширяется. Предлагаем вам вспомнить, каким был Galaxy J5 раньше, и узнать, что именно в нем изменилось.

Galaxy J5

Первый Galaxy J5 известен среди многочисленных пользователей как «народный» смартфон, обладающий оптимальным сочетанием цены и технических возможностей. Он дебютировал на рынке летом 2015 года.

Аппарат имел пластиковый корпус и оригинальный, немного «игрушечный» дизайн. Он был оснащен 5-дюймовым HD-дисплеем, двумя камерами с разрешением 13 Мп и 5 Мп, 4-ядерным процессором Snapdragon 410, видеоускорителем Adreno 306, батареей на 2 600 мАч, а также 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. На то время такая начинка выглядела довольно мощной. Работал Galaxy J5 под управлением ОС Android 5.1 Lollipop.

Galaxy J5 (2016)

В апреле прошлого года южнокорейский бренд презентовал обновленную версию ставшего невероятно востребованным бюджетного гаджета. Новый Samsung Galaxy J5 получил ряд важных усовершенствований и приставку «2016» к названию модели.

Что же конкретно изменилось? Дизайн стал более строгим и приятным, в нем явно прослеживались черты топовой А-линейки. Размер дисплея увеличился до 5,2 дюйма, объем оперативной памяти — до комфортных 2 ГБ, а встроенной — до 16 ГБ. Производительность аппарата повысилась более чем на 25%.

Смартфон стал тоньше (8,1 мм против 8,5 мм), получил более мощный аккумулятор емкостью 3 100 мАч и бесконтактный NFC-чип, который можно использовать для оплаты покупок в магазине вместо банковской карты.

Galaxy J5 (2017)

Дизайн вышедшего в конце мая нынешнего года Galaxy J5 (2017) в очередной раз подвергся изменениям. Если J5 (2016) был схож с Galaxy A5 (2016), то новая модель обладает некоторыми чертами прошлогоднего флагмана компании Galaxy S7. К таковым можно отнести практически идентичное оформление передней панели, мягко скругленные углы и грани корпуса, эффектный 2,5D-дисплей и т. д. Стоит отметить, что, в отличие от своих пластиковых предшественников, Galaxy J5 (2017) получил металлический корпус. К слову, его толщина вновь уменьшилась — в этот раз на 0,2 мм.

Прежние смартфоны Samsung Galaxy J5 (2015 и 2016) были оснащены 4-ядерным процессором Snapdragon 410, который к началу 2017 года успел морально устареть. Новый Galaxy J5 оборудован более мощным 8-ядерным чипсетом Samsung Exynos 7870 и производительным GPU ARM Mali-T830 MP2. Объем ОЗУ и встроенной памяти остался прежним: 2/16 ГБ.

Другие фишки новинки — самая свежая версия ОС (Android 7.1 Nougat), сканер отпечатка (впервые в J-серии) и USB-хост, обеспечивающий возможность прямого подключения внешних устройств.