King Arthur: Legend of the Sword / «Король Артур: легенда меча»

Плюсы: Стилистика; диалоги; саундтрек; Чарли Ханнэм; реалистичная часть фильма

Минусы: Скачки темпа; фэнтезийная часть фильма

Вывод: King Arthur: Legend of the Sword – как американские горки, за очень крутой частью в стиле Snatch обязательно идет фрагмент, напоминающий Swept Away