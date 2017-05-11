King Arthur: Legend of the Sword / «Король Артур: легенда меча»

King Arthur: Legend of the Sword / «Король Артур: легенда меча»

Такое впечатление, что перед началом работы над King Arthur: Legend of the Sword Гай Ричи прочел все, что было написано про мальчика-короля и меч в камне за последнюю тысячу лет, отложил в сторону тяжелую стопку книг, посмотрел с хитрым прищуром на свою команду и голосом Сталина произнес: «Нэт, нэ так все было, совсем нэ так!».

King Arthur: Legend of the Sword / «Король Артур: легенда меча»

Жанр фэнтези
Режиссер Гай Ричи
В ролях Чарли Ханнэм (Артур), Астрид Берже-Фрисби (Маг), Джуд Лоу (Вортигерн), Джимон Хонсу (Бедивер), Эрик Бана (Утер), Микаэль Персбрандт (Кьяртан), Аннабелль Уоллис (дева Мэгги), Эйдан Гиллен (Билл Уилсон), Том Ву (Георг) и др.
Студии Warner Bros. Pictures, Weed Road Pictures
Год выпуска 2017
IMDb, Кинопоиск

Нет, основные персонажи легенды никуда не делись. Артур, Утер, Гвиневра (это имя в фильме не произносится, но персонаж легко угадывается), будущие рыцари Круглого стола – все на своих местах. Вот только это далеко не привычные нам по книгам и многочисленным экранизациями благородные воины в сверкающих доспехах, последние гордые хранители бритто-римской культуры. Рыцари Круглого стола по версии Гая Ричи – это городские гопники V века н. э., короли трущоб Лондониума.

Ричи просто перенес персонажей Lock, Stock and Two Smoking Barrels и Snatch в V век, даже не особо заботясь об адаптации их языка и одежды. Артур и его команда одеваются во все те же дубленки и лонгсливы, что и их коллеги по ремеслу из XX века, да и разговаривают они практически на современном арго. Для большего колорита и политкорректности в Британию раннего средневековья забросили афро-британца и бритто-китайца, впрочем, в построенном Ричи мире оба персонажа выглядят вполне органично.

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Вообще, вот эта Snatch-подобная часть King Arthur: Legend of the Sword прекрасна без всяких оговорок. Эпизод с допросом Артура, рассказывающего о том, как прошло его утро – один из лучших, снятых Ричи за всю карьеру. Хороши погоня по Лондониуму, поход в Темный мир и планирование заговора против короля Вортигерна. Это старый добрый Ричи, Ричи до Revolver и RocknRolla – наглый, дерзкий, безбашенный. К сожалению, далеко не весь King Arthur снят в подобной гиперреалистичной манере, есть здесь и фэнтезийная часть.

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И это – худшее, что могло случиться с фильмом. Гигантские змеи, хтонические чудовища, похожие на имперские шагоходы колоссальные боевые мастодонты, магическая башня до небес, дьявол с пылающими глазами – такое впечатление, что попал в какой-то Dungeons & Dragons. То ли в кошмарный одноименный фильм 2000 г. с Джереми Айронсом, то ли в одну из компьютерных игр, неудачных попыток адаптации знаменитой ролевой системы к реальному времени. Сходство усиливается, когда Артур, вооружившись читерским мечом +5, замедляет время вокруг себя и бьет беззащитных солдат Вортигерна, как туповатых AI-противников в какой-нибудь action/RPG.

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Нет, драки в King Arthur: Legend of the Sword поставлены в целом неплохо, да и зрелищности фильму, несмотря на темную, порой почти черно-белую картинку, вполне хватает. King Arthur хорошо смотреть в IMAX или в 4DX – размах здесь поистине эпический. Вот только по сути – это два разных фильма. Городская фэнтези с запоминающимися колоритными персонажами, шикарными фехтующими диалогами и брутальными драками. И высокая темная фэнтези с мрачными демонами из другого мира, темными богами и человеческими жертвоприношениями. Два разных фильма, которые плохо сочетаются друг с другом.

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И это действительно очень обидно. Сними Ричи весь фильм в стиле допроса Артура – это был бы однозначный шедевр, новое слово в мировой артуриаде, лента, на которую равнялись бы. Увы, не получилось. Несмотря на отличный актерский состав, который выкладывается как может. Несмотря на несколько переносов даты выхода картины и попытки Ричи перемонтировать часть сцен (не удивлюсь, если это именно реалистичные сцены в духе Snatch). Несмотря на действительно потрясающий саундтрек, совершенно не подходящий Британии V века, но удивительным образом преображающий многие сцены.

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При этом я не могу сказать, что King Arthur: Legend of the Sword – плохой фильм. Скорее всего, вы не пожалеете о том, что пришли в кинотеатр, здесь действительно есть что посмотреть. Но ощущение того, каким это фильм МОГ БЫ БЫТЬ, не будет покидать вас до самых финальных титров, отравляя удовольствие от просмотра.

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3.5
Редакция ITC.UA
4.3
Читатели ITC.UA
Плюсы: Стилистика; диалоги; саундтрек; Чарли Ханнэм; реалистичная часть фильма
Минусы: Скачки темпа; фэнтезийная часть фильма
Вывод: King Arthur: Legend of the Sword – как американские горки, за очень крутой частью в стиле Snatch обязательно идет фрагмент, напоминающий Swept Away
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