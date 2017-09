В конце рецензии на вышедший два с половиной года назад оригинальный Kingsman: The Secret Service автор этих строк высказывал надежду на то, что фильм положит начало новой шпионской франшизе, не такой чопорной, как явно выдыхающийся сериал про Джеймса Бонда. Что ж, плоды своих заблуждений нужно пожинать с достоинством. Я был не прав, потому что Kingsman The Golden Circle – это настоящая катастрофа.

Kingsman: The Golden Circle / «Kingsman: Золотое кольцо» Жанр боевик/комедия

Режиссер Мэттью Вон

В ролях Тэрон Эджертон (Гэри «Эггси» Анвин), Колин Фёрт (Гарри Харт), Джулианна Мур (Поппи), Марк Стронг (Мерлин), Хэлли Берри (Джинджер), Элтон Джон (в роли самого себя), Ченнинг Тейтум (Текила), Джефф Бриджес (Шампанское), Педро Паскаль (Джек Дэниелс), Софи Куксон (Роксана «Рокси» Мортон), Эдвард Холкрофт (Чарльз «Чарли» Хескет), Майкл Кейн (Честер Кинг) и др.

Студии Marv Films, Cloudy Productions, 20th Century Fox

Год выпуска 2017

Сайты foxmovies.com , IMDb

Kingsman The Golden Circle – хороший пример того, что бывает, когда режиссер сказал все, что хотел, еще в первом фильме, но вынужден снимать сиквел, для которого у него нет уже ни сил, ни слов, ни новых идей. Мэттью Вон вообще не умеет и не любит снимать продолжения своих фильмов. В Kick-Ass 2 он решил отойти в сторону, дав дорогу Джеффу Уодлоу, в итоге мы получили жалкое подобие первой части. В X-Men: Days of Future Past взялся за работу сам, вот только сейчас, по прошествии трех лет с момента выхода картины, я не могу вспомнить ни одной сцены из этого фильма. В случае с Kingsman The Golden Circle все еще хуже.

Мэттью Вон и его неизменная на протяжении последних пяти фильмов компаньонка, сценаристка Джейн Голдман, просто взяли все удачные эпизоды Kingsman: The Secret Service, тщательно перемешали их, добавили американских актеров и штампов и получили Kingsman: The Golden Circle. Новых идей в сиквеле нет.

Вам понравилось впечатляющее оскорбление чувств верующих в исполнении Колина Фёрта? Что ж, получите еще пять сцен, снятых якобы одним кадром, с акцентом на самые смачные убийства. Ну и что, что ни одна из этих action-сцен и в подметки не годится эпизоду в церкви, и так сойдет.

Помните, в Kingsman: The Secret Service у нас была крутая драка в пабе в исполнении все того же Колина Фёрта? Вот вам точно такая же в американском салуне, только с бурбоном, ковбоями и лазерными лассо. Это же смешно, почему никто не смеется?

Шутка про анальный секс понравилась? Ок, получите с десяток примеров генитального юмора, ведь все же просто обожают скабрезности. Слава богу хоть ситуацию с принцессой разрулили, причем достаточно неожиданно для шпионских боевиков с их кредо «новый фильм – новая девушка».

Чтобы ввести новых героев, любимых персонажей первого фильма грубо и глупо отправляют в расход. Причем некоторых, мы о герое Марка Стронга, совершенно бессмысленно и неизобретательно. Да и с новыми коллегами Kingsman не задалось. Великолепный Джефф Бриджес появляется в трех сценах, во время которых он не встает из-за стола, потягивая виски, а героя Ченнинга Тейтума очень быстро отправляют в криозаморозку. Отдуваться за всех приходится Хэлли Берри (очень неубедительно) и чилийцу Педро Паскалю (The Great Wall, Game of Thrones, Narcos). Вот и весь Statesman.

Возвращение Колина Фёрта – одна из самых больших ошибок авторов. Да, Фёрт отлично показал себя в оригинальной Kingsman: The Secret Service, создав действительно запоминающийся образ, но объяснение его чудесного воскрешения не лезет ни в какие ворота. Да и в целом здесь он лишь бледная тень самого себя в оригинальном фильме. Еще одна ошибка того же калибра – приглашение Элтона Джона. Я безмерно уважаю этого певца и композитора, но в роли шута в Kingsman он выглядит просто жалко.

Умница Джулианна Мур (если пропустили, обязательно посмотрите Still Alice) — необычайно талантливая актриса. В роли главы наркокартеля психопатки Поппи Адамс, поведенной на Америке 60-х годов, ей просто тесно, да и в целом ее персонаж во многом копирует героя Сэмюэля Л. Джексона из первого фильма. Даже помощники злодеев в чем-то схожи, хотя Эдварду Холкрофту далеко до убийственно грациозной Софии Бутелла.

Откровенного бреда и трэша в новом Kingsman стало на порядок больше. В первом фильме режиссеру и сценаристу удавалось балансировать на тонкой грани между серьезностью и стебом, сиквел же скатился в какую-то самопародию. Забудьте тонкие словесные дуэли, самоиронию и ностальгию по шпионским фильмам 60-70-хх. Kingsman: The Golden Circle переехал в девяностые и ближе по стилю, юмору и настроению к фильмам серии Austin Powers. Это тоже, в принципе, неплохо и имеет право на жизнь, но мы ожидали от второй части Kingsman совсем иного.

Kingsman: The Golden Circle копирует сам себя, топчется на месте и повторяется почти в каждой сцене. Несмотря на участие отличных актеров, неплохую постановку драк, красивые костюмы и декорации – это не более чем пустышка, бледная копия первого фильма, которая не может предложить вам ничего нового. Я не отговариваю вас от похода в кинотеатр, все равно других кандидатов на просмотр на этой неделе нет, но вы вряд ли захотите когда-либо еще пересматривать этот фильм. В отличие от Kingsman: The Secret Service, который и сегодня отлично смотрится.