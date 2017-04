Клуб по интересам: 20 интересных тематических сообществ в соцсетях

Сообщества в социальных сетях – тот дивный мир, откуда в большой интернет регулярно выплывают удивительной злободневности мемы, фантастические заблуждения и новые лирические герои. А еще это удобный инструмент для того, чтобы следить за развитием любимых сфер человеческой деятельности, ведь в интернете всегда найдется кто-то, кому не лень мониторить новости и оповещать своих подписчиков о чем-то важном. Редакция ITC.UA изучила много десятков тематических сообществ во Вконтакте и Facebook и отобрала те, о которых хотелось бы рассказать нашим читателям.

Музыка

В «Новых альбомах» тщательно следят за чистотой контента и ответственно оповещают обо всех музыкальных новинках – видимо, поэтому тут собралось уже целых 500 тыс. подписчиков. Привязки к определенному музыкальному жанру нет, зато всегда есть актуальная информация. Отличное место для тех, кто увлечен музыкой, но не успевает следить за тематическими изданиями и предпочитает профессиональной критике знакомство с произведением и составление собственного мнения.

Паблик на 45 тыс. подписчиков, где выкладывается музыка и звуки, как обозначено автором, «разной степени божественности и вменяемости». Подборка ограничена жанрами. Допускаются «авангард, барочный поп, минимальный синт, псишеделический рок, фриковый фолк и другая музыка для аристократов духа». В общем, сказать больше нечего, остается только слушать, если вы фанат «музыки для аристократов».

Наука

Аудитория социальной сети Вконтакте мало ассоциируется с научной темой, тем не менее, тут встречаются крупные сообщества, посвященные вполне серьезным увлечениям. На Vert Dider можно найти большую подборку видео о науке и открытиях, переведенных на русский язык. Насколько мы поняли, переводами занимается само сообщество, и тем более ценен его контент. Для этого у него есть целая команда из семи человек. У Vert Dider периодически бывают оффлайновые мероприятия, но в основном в России (хотя Киев в списке тоже есть). В научную атмосферу Vert Dider успело «погрузиться» больше 190 тыс. пользователей.

Это сообщество также размещает толковые видео из разных областей науки и образования. Сами, как мы поняли, ничего не переводят, роль редактора тут сводится только к формированию ленты. На наш взгляд, не весь контент в этой подборке может быть интересен, однако в сообществе состоит 150 тыс. человек – наверняка регулярно находят много полезного для себя.

Newочём позиционирует себя как сообщество, где можно найти «переводы самых интересных статей из англоязычных СМИ». Привязать публикуемые материалы к определенной теме сложно, но по сути – это то, что стоит знать современному образованному человеку – от экологических вопросов до последних достижений науки и техники. Качество контента достаточно высокое. Среди источников – New York Times, The Guardian, Vox, Serious Science, The Atlantic и другие. У пользователей есть возможность голосовать за тексты, которые будут переводиться в первую очередь. Всего в Newочём состоит 80 тыс. человек.

Еще одно сообщество во Вконтакте с подборкой научных видео обо всем. Видео, разумеется, на русском языке и обещают быть понятными массовому пользователю. Аудитория сравнима с предыдущим.

«Теория струн» – это самое маленькое сообщество во Вконтаете из подборки (2,2 тыс.), но как можно догадаться из названия, тема далека от массовой. Зато материалы только по сути, никаких мемов, рекламы и отвлеченных разговоров. В подборку попало благодаря своей супер-узкой направленности.

Небольшое Facebook-сообщество (12 тыс. пользователей), где публикуются новости о грантах, образовательных программах и других возможностей для украинских студентов и выпускников. Сообщество украиноязычное.

Facebook-сообщество аналогичной направленности. Единственная разница – это сформировалось вокруг издания biggggidea.com. Хотя в Facebook уже информации больше, чем в издании. Аудитория сообщества – 21 тыс. пользователей.

Изобразительное искусство и фото

f/64 – это ВК-сообщество, посвященное визуальной культуре. В основном его контент состоит из фотографий и иллюстраций в лучших традициях подборок на Bird in Flight. Жанры и темы любые – это и фотографии из жизни, зарисовки из мира моды, классная графика. Среди визуального искусства встречаются публикации о теоретической части визуальной культуры и музыкальные подборки. В целом, на мой субъективный вкус контент очень хорош и на него можно смотреть бесконечно, если вы любите красивые вещи. Аудитория сообщества – 100 тыс. пользователей.

ВК-ообщество The unicorn horn также посвящено визуальной культуре. Но тут собрано в основном изобразительное искусство. Техники и темы совершенно разные. Если интересуетесь живописью – советуем заглянуть. Аудитория сообщества – почти 50 тыс. человек.

Совсем небольшое (16 тыс. подписчиков) сообщество во Вконтакте, где регулярно публикуются «теплые ламповые» фотографии Европы конца позапрошлого – начала прошлого века. Архитектура, быт бедных, приемы богатых, одежда, средства передвижения – все то, что так приятно просматривать в подборках всевозможных «сайтов обо всем», тут собрано в одном месте. Иногда в подборке проскакивает не только Европа, но это не делает ее хуже.

Автор этого ВК-сообщества собирает всевозможные изображения-фантазии на тему покорения космоса – туристические плакаты, описывающие прелести жизни на других планетах, чертежи космических аппаратов, картинки с космическими пейзажами, профессиями будущего и т.д. У сообщества скромная, по меркам Вконтакте, база подписчиков (27 тыс.), что удивительно при таком качестве контента.

Путешествия

Сообщество «Интересная планета», насколько можно понять из описания, сформировалось вокруг туристического сайта, но сайт не обновлялся давно, а в сообществе путешественников уже под 3 млн пользователей и жизнь бьет ключом.

В основном состоит из рэндомного набора туристических картинок, «вдохновляющих» на путешествия, но встречаются действительно интересные материалы о том, что посмотреть в том или ином месте. Живет сообщество за счет рекламы, поэтому ее тут хватает, но жить можно.

Если вы матерый путешественник, то пользы вам от этого ресурса не будет, а если любите помечтать и в отпуск на край Земли ездите раз в год, тщательно вдохновляясь и планируя, то на «Интересной планете» есть что ловить. Кроме того, тут можно найти людей, которые помогут разобраться с дорогой из пункта «А» в пункт «Б», нюансами прохождения границ, станут вашими попутчиками и т.д. – для этого в сообществе есть соответствующие ветки обсуждений. И это самая ценная черта этого места.

Facebook-сообщество путешественников по Азии, которое регулярно публикует информацию о турах, разбавляя ее любопытными фактами об Азии и традиционными красивыми картинками с глубокомысленными фотографиями. Идея сообщества – помогать (за вознаграждение, надо полагать) тем, кто пока не знаком с Азией, организовывать свои путешествия. Сформировалось вокруг сайта iloveasia.travel. Сейчас на него подписано 50 тыс. человек.

Города

Тематические сообщества в Facebook, посвященные жизни в конкретных городах. Контент – от злободневности до юмора (часто вперемешку), много романтических фотографий в лучших традициях соцсетей, афиш и городских проблем.

Еще более узконаправленное городское Facebook-сообщество. Тут можно найти много старых фотографий города, очерков об истории, любопытных фактов, хотя бессмысленных фотографий с глубокомысленными подписями все же больше.

Разное

В последнее время интерес к психоделическому искусству и вообще к психоделикам как таковым переживает ренессанс, что можно связать с возобновлением исследований в этой области. И уж что-что, а искусство советской эпохи с этим вообще никак не ассоциируется. Тем не менее, ВК-сообщество «Психоделия по-советски» упрямо опровергает идею о том, что соцреализм – это только топорно, уныло и в рамках. В числе «признанных» артистов того времени и очевидных аутсайдеров были те, кто охотно творил за рамками серой обыденности, примеров их работ тут хоть отбавляй. Сообщество небольшое по меркам Вконтакте – 31 тыс. пользователей.

Подборка тех самых шикарных мемов – с картинами и фресками времен Средневековья и подписями в духе наших дней. Сообщество есть во Вконтакте и в Facebook, и в Instagram. У первого аудитория под 250 тыс., у второго – 80 тыс., у третьего – 10 тыс.

Да, это то место, где шутят филологи, что уже само по себе мем. Не обещаем, что будет смешно, если вы физик-ядерщик. Но если более-менее смыслите в языке, наверняка проникнитесь. ВК-сообщество с аудиторией около 150 тыс. подписчиков сформировалось вокруг сайта fildeva.ru. У него есть «зеркало» в Facebook.

Наверняка у вас есть желание дополнить наш список – и это можно сделать в комментариях.