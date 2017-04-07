Клуб по интересам: 20 интересных тематических сообществ в соцсетях
Сообщества в социальных сетях – тот дивный мир, откуда в большой интернет регулярно выплывают удивительной злободневности мемы, фантастические заблуждения и новые лирические герои. А еще это удобный инструмент для того, чтобы следить за развитием любимых сфер человеческой деятельности, ведь в интернете всегда найдется кто-то, кому не лень мониторить новости и оповещать своих подписчиков о чем-то важном. Редакция ITC.UA изучила много десятков тематических сообществ во Вконтакте и Facebook и отобрала те, о которых хотелось бы рассказать нашим читателям.
Музыка
1. Новые Альбомы
В «Новых альбомах» тщательно следят за чистотой контента и ответственно оповещают обо всех музыкальных новинках – видимо, поэтому тут собралось уже целых 500 тыс. подписчиков. Привязки к определенному музыкальному жанру нет, зато всегда есть актуальная информация. Отличное место для тех, кто увлечен музыкой, но не успевает следить за тематическими изданиями и предпочитает профессиональной критике знакомство с произведением и составление собственного мнения.
2. Европа перед дождем
Паблик на 45 тыс. подписчиков, где выкладывается музыка и звуки, как обозначено автором, «разной степени божественности и вменяемости». Подборка ограничена жанрами. Допускаются «авангард, барочный поп, минимальный синт, псишеделический рок, фриковый фолк и другая музыка для аристократов духа». В общем, сказать больше нечего, остается только слушать, если вы фанат «музыки для аристократов».
Наука
3. Vert Dider
Аудитория социальной сети Вконтакте мало ассоциируется с научной темой, тем не менее, тут встречаются крупные сообщества, посвященные вполне серьезным увлечениям. На Vert Dider можно найти большую подборку видео о науке и открытиях, переведенных на русский язык. Насколько мы поняли, переводами занимается само сообщество, и тем более ценен его контент. Для этого у него есть целая команда из семи человек. У Vert Dider периодически бывают оффлайновые мероприятия, но в основном в России (хотя Киев в списке тоже есть). В научную атмосферу Vert Dider успело «погрузиться» больше 190 тыс. пользователей.
4. Лучшие видеолекции
Это сообщество также размещает толковые видео из разных областей науки и образования. Сами, как мы поняли, ничего не переводят, роль редактора тут сводится только к формированию ленты. На наш взгляд, не весь контент в этой подборке может быть интересен, однако в сообществе состоит 150 тыс. человек – наверняка регулярно находят много полезного для себя.
5. Newочём
Newочём позиционирует себя как сообщество, где можно найти «переводы самых интересных статей из англоязычных СМИ». Привязать публикуемые материалы к определенной теме сложно, но по сути – это то, что стоит знать современному образованному человеку – от экологических вопросов до последних достижений науки и техники. Качество контента достаточно высокое. Среди источников – New York Times, The Guardian, Vox, Serious Science, The Atlantic и другие. У пользователей есть возможность голосовать за тексты, которые будут переводиться в первую очередь. Всего в Newочём состоит 80 тыс. человек.
6. Популяризация науки
Еще одно сообщество во Вконтакте с подборкой научных видео обо всем. Видео, разумеется, на русском языке и обещают быть понятными массовому пользователю. Аудитория сравнима с предыдущим.
7. Теория струн
«Теория струн» – это самое маленькое сообщество во Вконтаете из подборки (2,2 тыс.), но как можно догадаться из названия, тема далека от массовой. Зато материалы только по сути, никаких мемов, рекламы и отвлеченных разговоров. В подборку попало благодаря своей супер-узкой направленности.
8. Opportunities for Ukrainian youth / Можливості для молоді
Небольшое Facebook-сообщество (12 тыс. пользователей), где публикуются новости о грантах, образовательных программах и других возможностей для украинских студентов и выпускников. Сообщество украиноязычное.
9. Можливості: гранти, школи, подорожі, події
Facebook-сообщество аналогичной направленности. Единственная разница – это сформировалось вокруг издания biggggidea.com. Хотя в Facebook уже информации больше, чем в издании. Аудитория сообщества – 21 тыс. пользователей.
Изобразительное искусство и фото
10. f/64
f/64 – это ВК-сообщество, посвященное визуальной культуре. В основном его контент состоит из фотографий и иллюстраций в лучших традициях подборок на Bird in Flight. Жанры и темы любые – это и фотографии из жизни, зарисовки из мира моды, классная графика. Среди визуального искусства встречаются публикации о теоретической части визуальной культуры и музыкальные подборки. В целом, на мой субъективный вкус контент очень хорош и на него можно смотреть бесконечно, если вы любите красивые вещи. Аудитория сообщества – 100 тыс. пользователей.
11. The unicorn horn
ВК-ообщество The unicorn horn также посвящено визуальной культуре. Но тут собрано в основном изобразительное искусство. Техники и темы совершенно разные. Если интересуетесь живописью – советуем заглянуть. Аудитория сообщества – почти 50 тыс. человек.
12. Europa Vetus
Совсем небольшое (16 тыс. подписчиков) сообщество во Вконтакте, где регулярно публикуются «теплые ламповые» фотографии Европы конца позапрошлого – начала прошлого века. Архитектура, быт бедных, приемы богатых, одежда, средства передвижения – все то, что так приятно просматривать в подборках всевозможных «сайтов обо всем», тут собрано в одном месте. Иногда в подборке проскакивает не только Европа, но это не делает ее хуже.
13. Музей будущего
Автор этого ВК-сообщества собирает всевозможные изображения-фантазии на тему покорения космоса – туристические плакаты, описывающие прелести жизни на других планетах, чертежи космических аппаратов, картинки с космическими пейзажами, профессиями будущего и т.д. У сообщества скромная, по меркам Вконтакте, база подписчиков (27 тыс.), что удивительно при таком качестве контента.
Путешествия
14. Интересная планета — путешествия, туризм
Сообщество «Интересная планета», насколько можно понять из описания, сформировалось вокруг туристического сайта, но сайт не обновлялся давно, а в сообществе путешественников уже под 3 млн пользователей и жизнь бьет ключом.
В основном состоит из рэндомного набора туристических картинок, «вдохновляющих» на путешествия, но встречаются действительно интересные материалы о том, что посмотреть в том или ином месте. Живет сообщество за счет рекламы, поэтому ее тут хватает, но жить можно.
Если вы матерый путешественник, то пользы вам от этого ресурса не будет, а если любите помечтать и в отпуск на край Земли ездите раз в год, тщательно вдохновляясь и планируя, то на «Интересной планете» есть что ловить. Кроме того, тут можно найти людей, которые помогут разобраться с дорогой из пункта «А» в пункт «Б», нюансами прохождения границ, станут вашими попутчиками и т.д. – для этого в сообществе есть соответствующие ветки обсуждений. И это самая ценная черта этого места.
15. Я люблю Азию
Facebook-сообщество путешественников по Азии, которое регулярно публикует информацию о турах, разбавляя ее любопытными фактами об Азии и традиционными красивыми картинками с глубокомысленными фотографиями. Идея сообщества – помогать (за вознаграждение, надо полагать) тем, кто пока не знаком с Азией, организовывать свои путешествия. Сформировалось вокруг сайта iloveasia.travel. Сейчас на него подписано 50 тыс. человек.
Города
16. Типичный Киев (Днепр, Харьков и т.д.)
Тематические сообщества в Facebook, посвященные жизни в конкретных городах. Контент – от злободневности до юмора (часто вперемешку), много романтических фотографий в лучших традициях соцсетей, афиш и городских проблем.
17. Жить в Киеве
Еще более узконаправленное городское Facebook-сообщество. Тут можно найти много старых фотографий города, очерков об истории, любопытных фактов, хотя бессмысленных фотографий с глубокомысленными подписями все же больше.
Разное
18. Психоделия по-совестки
В последнее время интерес к психоделическому искусству и вообще к психоделикам как таковым переживает ренессанс, что можно связать с возобновлением исследований в этой области. И уж что-что, а искусство советской эпохи с этим вообще никак не ассоциируется. Тем не менее, ВК-сообщество «Психоделия по-советски» упрямо опровергает идею о том, что соцреализм – это только топорно, уныло и в рамках. В числе «признанных» артистов того времени и очевидных аутсайдеров были те, кто охотно творил за рамками серой обыденности, примеров их работ тут хоть отбавляй. Сообщество небольшое по меркам Вконтакте – 31 тыс. пользователей.
19. Страдающее Средневековье
Подборка тех самых шикарных мемов – с картинами и фресками времен Средневековья и подписями в духе наших дней. Сообщество есть во Вконтакте и в Facebook, и в Instagram. У первого аудитория под 250 тыс., у второго – 80 тыс., у третьего – 10 тыс.
20. Филологическая дева
Да, это то место, где шутят филологи, что уже само по себе мем. Не обещаем, что будет смешно, если вы физик-ядерщик. Но если более-менее смыслите в языке, наверняка проникнитесь. ВК-сообщество с аудиторией около 150 тыс. подписчиков сформировалось вокруг сайта fildeva.ru. У него есть «зеркало» в Facebook.
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