Когда роутера недостаточно: какие бывают ячеистые Wi-Fi системы

Те, кто живет в больших квартирах или частных домах, нередко сталкиваются с ситуацией, когда один беспроводной роутер, каким бы хорошим он ни был, не может обеспечить полное и равномерное покрытие Wi-Fi на всей необходимой территории. Как следствие, в доме образуются «мертвые зоны», где уровень сигнала либо слишком низок, чтобы считаться комфортным, либо отсутствует вообще.

До определенного момента эта проблема решалась установкой второго роутера, главным требованием к которому было наличие режима «повторителя» (repeater mode). При установке такого роутера-повторителя в ключевой точке квартирного или офисного пространства, зона покрытия существенно увеличивается и стабилизируется, но вот скорость передачи данных на каждом последующем повторителе заметно падает.

Исправить эту проблему взялись инженеры сразу нескольких крупных и не очень компаний, внедрив в качестве основы для домашних Wi-Fi систем из трех и более роутеров поддержку ячеистой топологии (mesh networking), при которой все станции (узлы) формально равноправны. Более подробно об этой технологии можно почитать в соответствующей статье в Википедии (рус/eng).

Для упрощения понимания имеет смысл привести аналогию с протоколом BitTorrent, при использовании которого исходный файл дробится и разные пользователи получают из источника разные сегменты, а затем начинают обмениваться ими уже между собой, постепенно собирая целый файл. Соответственно, чем больше клиентов скачивает исходный файл и делится при этом его частями, тем быстрее каждый из них получит свою копию.

Разумеется, это сравнение максимально условно, но делает понятным следующий факт: ячеистые сети, с точки зрения потребителя, работают похожим образом в отношении всего трафика, который через них проходит, используя в качестве маршрутизатора каждое подключенное к такой сети устройство (если в нем внедрена поддержка соответствующих протоколов, разумеется). В идеальном мире, если каждое оборудованное Wi-Fi устройство — персональный компьютер, планшет, смартфон, телевизор, кофеварка, сливной бачок и так далее — будут поддерживать соответствующие протоколы в своих прошивках, человечество получит тот самый интернет, о котором заявлял John Perry Barlow в своей знаменитой Декларации Независимости Киберпространства — абсолютно децентрализованный и, следовательно, свободный как от цензуры властей, так и от подчиненности локальных провайдеров законодателям разной степени невменяемости. Работы в этом направлении ведутся на протяжении последних лет группами энтузиастов, протоколы постепенно стандартизируются, аппаратные и программные решения разрабатываются и есть уже целые города, объединенные ячеистыми сетями.

Тем не менее, в целом сегодня эта утопическая идея находится зачаточном состоянии. Мы все еще пользуемся «обычным» Интернетом, подключаясь к нужным узлам по стандартным протоколам, которые поддерживаются нашими устройствами. И вот тут некоторые производители беспроводного оборудования решили сместить акценты и начать разворачивать ячеистые сети с малого — квартир, домов или офисов — добавляя к ним шлюз для выхода в Интернет.

Итак, в отличие от схемы «маршрутизатор — повторитель 1 — повторитель 2», где все вопросы по маршрутизации возложены на исходный роутер, в Wi-Fi системах все три (и более) устройства являются полноценными маршрутизаторами, создавая, по сути, «островки» ячеистых сетей на поверхности планеты (где каждый узел служит точкой перехода для другого узла в системе, предоставляя друг другу мощный сигнал) с возможностью доступа в глобальную паутину.

Давайте посмотрим на некоторые такие решения и сравним их. Хотя все перечисленные ниже устройства можно покупать по одному и использовать в качестве обычных роутеров, сравнивать будем комплекты из трех устройств, что для построения ячеистой сети выглядит оптимальным количеством. Соответственно, цены также будут указаны за комплект, а не за единицу.

Eero

Краткие характеристики:

Диапазон — 2.4GHz и 5GHz одновременно

Беспроводные стандарты — IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Количество LAN-портов — 1 на базе (не считая WAN), 2 на дополнительных узлах

Безопасность — WPA2

MU-MIMO — нет

память: 512MB RAM / 4GB eMMC flash

процессор: 1.0 GHz dual-core processor

Пионеры коммерческих Wi-Fi систем, успешный стартап с пропиской в Калифорнии, США. Дали название своему детищу в честь знаменитого индустриального дизайнера Eero Saarinen.

Сам комплект представляет собой 3 абсолютно одинаковых устройства белого цвета размером 121х121х34 мм со скруглёнными углами, оборудованные LED-индикаторами на передней панели.

С обратной стороны можно увидеть гнездо для подключения питания, два самоопределяющихся гигабитных порта для WAN и/или LAN подключения, а также один порт USB 2.0 для внешних устройств. В целом устройства производят приятное впечатление благодаря разумному минимализму в дизайне и достаточной оснащенности портами для проводных подключений.

Подключение и настройка производятся с помощью приложений для iOS и Android.

Стоимость комплекта из трех устройства на сайте производителя — $399

Google Wifi

Краткие характеристики:

Диапазон — 2.4GHz и 5GHz одновременно

Беспроводные стандарты — IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Количество LAN-портов — 1 на базе (не считая WAN), 2 на дополнительных узлах

Безопасность — WPA2

MU-MIMO — нет

память: 512MB RAM / 4GB eMMC flash

процессор: Quad-core ARM CPU, each core up to 710 MHz

Компания Google, как ни странно, тоже озаботилась выпуском собственной версии домашней Wi-Fi системы. В целом со схожими параметрами (назовем их стандартными), с небольшой разницей в количестве ядер процессора и совершенно иным дизайном: в отличие от предыдущего производителя, в Google предпочли выпустить свои устройства в виде круглых башенок, слегка сужающихся кверху. Диаметр башенок 10,6 см, высота — почти 7.

А вот порты для подключения питания и WAN/LAN кабелей спрятаны под днищем башенок, что, на первый взгляд, не слишком удобно в процессе подключения и отключения кабелей, зато прекрасно защищает неиспользуемые порты от пыли во время эксплуатации.

Подключение и настройка традиционно производятся со смартфонов с iOS и Android на борту, но iOS-приложение недоступно в украинском сегменте App Store — это следует иметь в виду при покупке.

Стоимость комплекта из трех устройств на сайте производителя — $299

Ubiquiti AmpliFi

Краткие характеристики:

Диапазон — 2.4GHz и 5GHz одновременно

Беспроводные стандарты — IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Количество LAN-портов — 4 на базе (не считая WAN), 0 на дополнительных узлах

Безопасность — WPA2-PSK AES/TKIP

MU-MIMO — нет

Детище настоящего монстра беспроводных решений — компании Ubiquiti Networks — разительно отличается от предшественников дизайном и возможностями.

В первую очередь нужно отметить, что роутер и остальные узлы здесь четко разграничены как дизайном, так и функционально.

Сам роутер (кубик размером 99.5 x 97.8 x 99.6 мм) оборудован аж четырьмя гигабитными LAN-портами плюс одним WAN-портом и одним micro-USB для подключения шнура питания. На передней панели расположен круглый дисплей, отображающий текущую ситуацию в реальном времени. К сожалению, datasheet не содержит упоминаний об используемых процессоре и памяти, зато рабочий температурный диапазон устройств начинается от –10º С, чем не могут похвастаться относительно теплолюбивые решения от Eero и Google.

Дополнительные узлы выполнены в виде небольших блоков питания, в верхней части которых расположены магнитные шарообразные крепления и довольно внушительных антенных блоков, которые можно отклонять на небольшой угол. Общая длина такого блока с антенной составляет 25 см. При этом кроме торчащей из корпуса вилки питания никаких вариантов подключения периферии не предусмотрено.

Как и у предшественников, подключение и настройка производится при помощи приложений для iOS и Android.

Linksys Velop

Краткие характеристики:

Диапазон — 2.4GHz и 5GHz одновременно

Беспроводные стандарты — IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Количество LAN-портов — 4 на базе (не считая WAN), 0 на дополнительных узлах.

Безопасность — WPA2-Personal

MU-MIMO — есть

память: 512MB RAM / 4GB eMMC flash

процессор: Quad-core ARM CPU, each core up to 716 MHz

Побывавший недавно у нас на тесте комплект от Linksys схож с решениями от Eero и Google.

Но есть и ключевое отличие: в Linksys внедрили поддержку MU-MIMO (multi-user multiple-input and multiple-output), который, в отличие от «просто MIMO» обеспечивает одновременный обмен данными сразу с несколькими пользовательскими устройствами через расположенные особым образом передающие и принимающие антенны. На практике это должно обеспечить еще более устойчивое соединение пользовательских устройств с системой.

Минусом, однако, может послужить полное отсутствие USB-портов.

Все те же обязательные iOS и Android приложения для подключения и настройки доступны в соответствующих магазинах приложений.

Итоги

Наиболее сбалансированным среди представленных комплектов выглядит решение от Eero, в котором спокойный дизайн сочетается с уравновешенным количеством LAN и USB портов, а сами устройства унифицированы и взаимозаменяемы, что можно записать только в плюс. Стоимость комплекта Eero также находится в самом центре ценового диапазона среди рассмотренных комплектов.

Конечно, Eero, Google Wifi, Ubiquiti Amplifi и Linksys Velop — не единственные представленные на рынке модели Wi-Fi систем. Постепенно подтягиваются и другие игроки, известные и не очень, вроде Netgear Orbi, Luma или Plume, каждый со своими нюансами в смысле настроек, контроля, цены и дизайна. Но целью данного обзора было не перечисление всех существующих моделей, а желание помочь с выбором из лучших комплектов на рынке (по мнению автора), а также зародить любопытство у той части читателей, кто по какой-то причине еще не заинтересовался как Wi-Fi системами в частности, так и ячеистыми сетями в целом.