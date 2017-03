1973 г. Лунная программа завершена. Вьетнамская война подходит к концу, зато Холодная в самом разгаре. Агентство «Монарх» выбивает финансирование экспедиции на открытый благодаря спутниковой съемке затерянный в Тихом океане остров, окруженный кольцом вечных штормов. В качестве военного эскорта ученым выделяют вертолетное подразделение, выводимое из Вьетнама. Что может пойти не так?

Kong: Skull Island / «Конг: Остров черепа» Жанр приключения/фантастика

Режиссер Джордан Вот-Робертс

В ролях Том Хиддлстон (Джеймс Конрад), Сэмюэл Л. Джексон (Престон Пакард), Джон Гудмен (Уильям «Билл» Ранда), Бри Ларсон (Мейсон Уивер), Тянь Цзин (Сан), Тоби Кеббелл (Джек Чэпмен), Джон Ортис (Виктор Нивес), Кори Хоукинс (Хьюстон Брукс), Джейсон Митчелл (Гленн Милл), Джон С. Райли (Хэнк Марлоу) и др.

Студии Legendary Pictures, Tencent Pictures, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Kong: Skull Island – уже восьмой фильм об огромной обезьяне и «небольшом» непонимании, возникшем между ней и людьми. Мы отлично знаем эту историю, так что удивить нас сложно, но Джордану Вот-Робертсу, похоже, удалось взглянуть на старый сюжет с новой стороны, ведь его Kong, в отличие от той же Godzilla 2014 г., по большому счету, не о сражениях гигантских монстров, а о людях, о солдатах, которые так и не вернулись с войны. Хотя без эпических схваток, конечно же, не обошлось. И Конг — далеко не самый опасный противник, который поджидает людей на острове Черепа.

Вот-Робертс, не особо скрываясь, цитирует классические фильмы, посвященные Вьетнамской войне, в первую очередь тот же Apocalypse Now. Некоторые фрагменты повторяют бессмертный шедевр Фрэнсиса Форда Копполы буквально кадр в кадр. Да и образ подполковника Престона Пакарда, роль которого исполняет Сэмюэл Л. Джексон, явно вдохновлен полковником Уолтером Куртцом, гениально сыгранным Марлоном Брандо. Подполковник Пакард не представляет себя вне армии, боится возвращаться домой и цепляется за свой гнев и желание отомстить как за единственную в жизни опору. Он маниакально тянет свой отряд навстречу героической гибели в бою, которую он сам ищет. Вот только в смерти нет ничего героического.

Голос же разума в Kong: Skull Island принадлежит не ученым, которые показаны в фильме как одержимые безумцы под стать подполковнику Пакарду, а отставному военному, Джеймсу Конраду, в исполнении Тома Хиддлстона. Именно он произносит ключевую фразу фильма: «На самом деле никто не возвращается с войны».

Собственно, Kong: Skull Island — о солдатах. О тех, кто не вернулся с войны – не нашел себя в мирной жизни, не смог справиться с посттравматическим синдромом, о тех, кому не было зачем возвращаться. С другой стороны, немного комичный, но очень искренний Хэнк Марлоу, персонаж Джона С. Райли, олицетворяет собой солдата, который смог найти общий язык со своим врагом и которого не сломили 28 лет, прожитых на тихоокеанском острове.

Несмотря на некоторую трафаретность части персонажей, создатели Kong: Skull Island успевают познакомить зрителей с героями настолько, что каждая смерть, а их здесь много, перестает восприниматься обезличено. В этом, как нам кажется, еще одно важное отличие нового «Конга» от той же Godzilla.

Впрочем, не переживайте, рефлексиям в фильме отведено не так уж много экранного времени. Чуть ли не половину картины занимают эпичные сражения. Король Конг рьяно и изобретательно защищает свою территорию от непрошеных пришельцев, сколько бы ног и хвостов у них не было и сколько бы железа они с собой не притащили. Драки получились зрелищными — как самая первая стычка Короля с вертолетчиками, так и финальная битва, в которой Конг и люди выступают уже на одной стороне. Конечно, небоскребов и мостов, которые можно было бы красиво рушить, здесь нет, но окрестные скалы и джунгли — тоже неплохой полигон для обучения примата использованию примитивных боевых орудий. Стоит отдать должное и дизайнерам монстров, твари получились действительно отвратительными и опасными.

Удивительно, но авторам Kong: Skull Island удалось обойтись без обязательной для подобных фильмов романтической линии. Конг не сходит с ума из-за человеческой самки, он защищает Мейсон Уивер как человека, который понимает его и готов жить по его правилам, как друга. Никакого иного подтекста здесь нет. Да и сама Мейсон Уивер не из тех дамочек, которым нужна защита.

Конг ушел, но он обещал вернуться. У Legendary Entertainment и Warner Bros. теперь есть MonsterVerse. Это как Marvel Cinematic Universe, только с монстрами. Godzilla был первым фильмом в данной вселенной, Kong: Skull Island стал вторым. На 2019 г. запланирована следующая картина серии – Godzilla: King of the Monsters. А в 2020 г. персонажи схлестнутся в местном аналоге Batman v Superman – Godzilla vs. Kong.

Собственно, этим и объясняется смазанное окончание фильма. Там, где стоило бы поставить точку, Kong: Skull Island ставит многоточие, разрушая целостность фильма и ставя под сомнение его ценность.