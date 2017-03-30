Красота в деталях: обзор портативной колонки Samsung Scoop (EO-SG510C)

Портативные беспроводные колонки из аутсайдеров аксессуарики превратились в устройства если не обязательные, то точно желанные. Такой вывод можно сделать по количеству предложений от А, В и С-брендов. Вероятно, всему «виной» качественный скачок в передаче звука «по воздуху» и насыщение пользователей другими устройствами. Смартфонов на руках – достаточно, портативные аккумуляторы уже купили все, кому они были нужны, наушники – есть, чего хотеть дальше? Конечно же, хорошего «звука» для компании. О том, насколько он хорош (а также что еще в ней есть интересного) в беспроводной портативной колонке Samsung Scoop (EO-SG510), поговорим в этом обзоре.

Упаковка

Коробка, в которой поставляется колонка, максимально проста. Внутри – гаджет, руководство пользователя и USB-шнурок, он тоньше, чем в комплектах поставки смартфонов. Аксессуар можно подключать и через 3,5-миллиметровый разъем, но кабель надо прикупить самостоятельно.

Внешний вид и управление

Глядя на аксессуары Samsung последних поколений, нельзя не отметить качественный скачок в дизайне. Компания умудряется делать конфетку из всего – начиная от часов Samsung Gear S3, которые теперь больше похожи на часы, чем на спортивный аксессуар, заканчивая портативными аккумуляторами Kettle Design и колонкой Scoop, о которой идет речь.

Несмотря на то, что Scoop переводится как «совок» или «ковш», ничего общего с этими предметами во внешнем виде нет. Это компактное устройство весом 151 грамм (то есть как среднестатистический смартфон) и диаметром восемь сантиметров, которое помещается в ладони.

Аксессуар доступен только в одном цветовом решении – сочетании белого, серого и бледно-коричневого. Цвета универсальные для любого интерьера и условий использования, разве что за чистотой белого корпуса, если вы планируете брать колонку с собой на природу, придется старательно следить. А вот цвет подставки идеально немаркий.

Корпус сделан из матового пластика. Сверху – серебристый ободок вокруг динамика и металлическая решетка. Есть ощущение, что пластик не станет собирать всевозможные царапины, а если что-то и появится со временем, то в глаза бросаться не будет.

Органы управления колонкой расположены на верхнем ободке и отмечены соответствующими символами. Всего их три – прибавление и убавление громкости (при длительном нажатии переключает следующий/предыдущий трек), кнопка паузы/старта воспроизведения или ответа на звонок (при длительном нажатии запускает поиск Bluetooth-подключения). У кнопок глубокий ход и четкая отдача, нажимаются с умеренным усилием – оптимальным, чтобы избежать случайных действий или, наоборот, не перетрудиться в процессе.

За сеткой динамика скрывается светодиод. Когда колонка заряжается или когда садится аккумулятор, он красный, когда включается, подключается или показывает, что ресурсы восполнены – синий. В процессе зарядки он медленно мигает, но если вас будет раздражать это (например, потому что вы поставили аксессуар на зарядку ночью), то колонку можно просто перевернуть.

На корпусе Scoop есть шнурок, при помощи которого его можно закреплять на одежде, рюкзаке или других предметах, а вот на руку надеть получится только у тех, у кого ладошки маленькие. Сложно сказать, сделан шнурок из кожи или из заменителя, но по ощущениям, из второго, и он прочный.

Колонка защищена от брызг и капель, поэтому разъемы на корпусе находятся за большой заглушкой. Их два – microUSB для зарядки и 3,5-миллиметровый аудиовход. Возле них – клавиша включения. Она компактная и находится вровень с корпусом, отчего найти ее вслепую сложно. Чуть далее находится микрофон, который важно не закрывать руками во время разговора.

В целом, Scoop – приятное с точки зрения дизайна и материалов устройство, оно добротно собрано, нет вопросов к тому, насколько точно подогнаны элементы, нет люфтов и зазоров.

Подключение и сигнал

Колонка поддерживает стандарт Bluetooth 4.0. Переключение между разными устройствами представляет собой танцы с бубном – чтобы переключиться с одного сопряженного устройства к другому, нужно первое отсоединить от колонки в настройках вручную. Еще из недостатков – отсутствие модуля NFC, который бы значительно упростил жизнь тем, кто будет переключаться между разными источниками звука.

Сигнал стабильный. Даже на расстоянии примерно 5-6 метров через толстую стену связь практически не прерывалась, что для Bluetooth отличный показатель.

Звук

Samsung обещает в Scoop «звук высокого качества», но не уточняет ни единой технической характеристики, кроме того, что динамик однополосный, со встроенным усилителем, и звук одноканальный.

У Scoop большой запас громкости при подключении и к ноутбуку, и к смартфону. В помещении, слушая музыку маленькой тихой компанией, выкручивать звук на максимум не стоит – и громко, и может добавиться незначительная хрипотца. На природе или в других условиях использования, когда присутствуют посторонние шумы, колонку будет нормально слышно.

Звук качественный по меркам такого компактного устройства с его характеристиками, в нем много баса, присутствует глубина, и он более естественный по сравнению со встроенными динамиками даже хороших современных ноутбуков, но верхние частоты немного «срезаны». Надо понимать, что портативные колонки – выбор не для меломанов, возможно, звук тут мог бы быть еще лучше, но в целом все требования к компактной беспроводной акустике соблюдены – она громкая, не звенит и позволяет себе хрип только в крайнем случае, когда звук выкручен на максимум.

Samsung Scoop можно использовать как динамик для громкой связи. Звонок будет поступать на аксессуар, если он подключен, и отвечать можно с него же. Собеседника слышно хорошо, а вот в ответ он может пожаловаться на эхо, если динамик находится слишком близко к источнику звука (то есть ко мне), или на стандартные шумы громкой связи, если далеко. В целом качество звука приемлемое для обеих сторон.

Батарея и время работы

Согласно заявленным характеристикам, время автономной работы колонки Samsung Scoop Design составляет девять часов. Удивительно, но наш тест показал ровно 11 часов работы, причем дважды. Правда оба раза при прослушивании на средней громкости или даже чуть ниже среднего. Надо полагать, что, если выкрутить звук на полную катушку, результат будет меньше – на уровне заявленных девяти часов.

Время полной зарядки аккумулятора составляет два часа.