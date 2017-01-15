La La в названии нового фильма Дэмьена Шазеля – это и намек на музыкальную натуру картины, и, конечно же, обиходное название Лос-Анджелеса, ведь La La Land – это не только попытка вернуть на экраны классические голливудские мюзиклы, но и признание в любви городу кино и музыки.

La La Land / «Ла Ла Лэнд» Жанр мюзикл

Режиссер Дэмьен Шазель

В ролях Райан Гослинг (Себастьян), Эмма Стоун (Миа Долан), Дж. К. Симмонс (Босс), Финн Уиттрок (Грег), Соноя Мидзуно (Кейтлин) и др.

Студии Gilbert Films, Impostor Pictures, Summit Entertainment

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Перефразируя вопрос, который несколько раз в течение фильма задают герою Райана Гослинга: «Неужели кто-то еще смотрит мюзиклы?». За последние 15 лет вышло столько картин этого жанра, сколько в золотую эпоху мюзиклов появлялось чуть ли не каждый месяц. Сколько-нибудь значимые из неомюзиклов и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки. Но статистика, похоже, нисколько не заботит режиссера-сценариста La La Land: он, как и его герои, одержим идеей вернуть мюзиклы на большой экран. С их гротескными яркими декорациями, снятыми в одну камеру грандиозными номерами на несколько десятков танцоров, запоминающимися мелодиями и, конечно же, обязательной романтической историей.

Себастьян – талантливый пианист, бредящий джазом. Он мечтает открыть собственный джаз-клуб, но перебивается с одной временной работы на другую. Миа – бариста, грезящая о кино. Она ходит на бесконечные прослушивания, но неизменно получает отказ за отказом. И еще она ненавидит джаз. Конечно же, они буквально созданы друг для друга.

Как и главный герой Whiplash, предыдущего фильма Дэмьена Шазеля, Себастьян и Миа одержимы своими мечтами. Но если Эндрю Ниман в Whiplash отказался ради своей страсти от всего, в том числе и от личной жизни, Себастьян и Миа находят друг в дружке поддержку и опору. Он заставляет ее поверить в себя, она его – не отказываться от мечты даже ради финансового благополучия. На сколько хватит этих безумцев?

Скажу честно, я не большой любитель мюзиклов, но от музыкальных номеров La La Land просто невозможно отвести глаз. Яркие, энергичные, трогательные, лирические – композиции на любой вкус. Все начинается со снятой одним дублем и одной камерой грандиозной танцевально-музыкальной сцены на автомобильной эстакаде. Необычное место, но совершенно потрясающая постановка. Грандиозным проходом с несколькими сменами декораций фильм и заканчивается. А между этими двумя номерами будет еще много потрясающе красивых групповых, парных и одиночных выступлений. И знаете, они совершенно не выбиваются из канвы фильма, они здесь на своем месте, ведь весь город в La La Land – это одна большая сцена, на которой возможны любые чудеса. Отдельное спасибо авторам локализации за субтитры к песням, впрочем, дикция у исполнителей просто отличная, все понятно и без подстрочника.

Конечно же, La La Land – это романтическая история. История Себастьяна и Миа. Очень трогательная, искренняя, искрящаяся, живая, немножко наивная. Говорят, изначально на эти роли приглашали все того же Майлза Теллера и Эмму Уотсон. Что за нелепость! Это фильм Райана Гослинга и Эммы Стоун. Из них получилась просто идеальная пара, как будто сошедшая со сцены классического голливудского мюзикла 50-х, и никого иного здесь просто нельзя представить. И еще одно, невозможно так сыграть, не будучи хоть немножко влюбленным в партнера. «Золотые глобусы» Гослинга и Стоун абсолютно заслужены, и я ничуть не удивлюсь, если они же получат и главные «Оскары» 2016 г.

Два часа пролетают совершенно незаметно. И хотя финал может показаться вам не совсем соответствующим канонам классических мюзиклов, он, наверное, единственный, который в данном случае возможен.

Я не знаю, удастся ли Дэмьену Шазелю вернуть мюзиклам былую популярность, но лично мне сразу же после сеанса захотелось пересмотреть классические фильмы Фреда Астера, да и все незаслуженно пропущенные мюзиклы 2000-х годов. А необычайно солнечный саундтрек Джастина Гурвитца к La La Land наверняка надолго пропишется в моем плеере.

Даже если вы совершенно равнодушны к мюзиклам, обязательно сходите на La La Land. Это, вероятно, самый яркий и самый лиричный фильм 2016 г.