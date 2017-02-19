Leaving Lyndow: технодемо

Leaving Lyndow – коротенькая симпатичная адвентюра, являющаяся своеобразной прелюдией к большой приключенческой игре Eastshade, разрабатываемой Eastshade Studios.

Leaving Lyndow Жанр адвентюра

Платформы Windows

Разработчики Eastshade Studios

Издатель Eastshade Studios

Сайты callofduty.com , Steam

По сюжету Клара, поступившая в Гильдию морских исследований, собирается покинуть родной остров и отправиться в длительное морское путешествие. Перед отплытием она собирает вещи, посещает знакомые с детства места, прощается с родственниками и друзьями.

В игре всего лишь пять локаций, и неторопливым темпом вы пройдете их буквально за полчаса. Плюс одна обязательная музыкальная головоломка, одна необязательная физическая игрушка и нечто похожее на местный баскетбол.

Для чего Leaving Lyndow нужна Eastshade Studios, в принципе понятно. Попробовать свои силы перед разработкой основной игры, сделать пусть небольшой, но законченный проект, привлечь дополнительные средства. Для игроков же Leaving Lyndow — не более чем способ профинансировать инди-разработчиков.

Все, что можно оценить за полчаса игры – это движок. Картинка здесь пусть и далеко не самая современная, но в целом симпатичная, детальная и какая-то очень умиротворенная. Плюс в игре очень неплохая фоновая музыка, кстати, саундтрек покупатели получают в качестве бонуса. Все остальное же – глубина проработки мира, персонажей, диалоги, пока что, к сожалению, очень контурные. Понять и проникнуться миром игры за полчаса просто физически невозможно.

По сути, Leaving Lyndow – технодемка, интерактивный тизер проекта Eastshade, хотя, по заверению авторов, в большой игре будет даже иной геймплей. Стоит ли платить за тизер $2,79 – решайте сами.

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