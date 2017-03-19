В последнее время прослеживается одна положительная тенденция — экранизации комиксов взрослеют, и речь не о том, что на экране появляется больше насилия или секса. Смещаются акценты, изменяется проблематика, а место плоских стереотипных персонажей, противостоящих очередному злодею, занимают живые люди, далеко не всегда воспринимающие свои суперсилы как дар свыше. Именно к таким адаптациям относится и Легион, выпущенный совместными усилиями канала FX и Marvel Television.

Legion/”Легион” Жанр сериал во вселенной Marvel

Создатели Ной Хоули

В ролях Дэн Стивенс (Дэвид Хэллер), Джин Смарт (Мелани Берд), МакКензи Грэй (Глаз), Рэйчел Келлер (Сид Баретт), Обри Плаза (Ленни Баскер), Билл Ирвин (Кэри Лаудермилк), Эмбер Мидфандер (Керри Лаудермилк), Джереми Харрис (Птономи Уоллес) и др.

Компании 20th Century Fox Television, FX Productions, Marvel Television

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

У Легиона интересная особенность — не зная предыстории персонажа, можно легко упустить связь сериала со вселенной Людей Икс, ведь напрямую на наличие этой связи указывает разве что присутствие на экране мутантов со сверхспособностями. Так что для непосвященного зрителя история шизофреника Дэвида Хэллера будет выглядеть как красочный поток сознания душевнобольного, щедро сдобренный галлюцинациями и горячечным бредом.

Дэвида, проходящего курс лечения в психиатрической клинике Клокворкс, преследуют фрагментированные, путаные воспоминания, в которых он обладает паранормальными способностями и прячется от жуткого монстра, которого никто больше не видит. И стоило только Хэллеру смириться с диагнозом, как в его жизни появилась девушка Сидни, вместе с вероятностью того, что все его видения были правдой, а суперсила — не плод воспаленного воображения. Вот только Сид не любит прикосновений и вообще выглядит не слишком реальной… Хотя в сериале мало что выглядит реальным, поскольку зритель видит происходящие события так, как их видит Дэвид, а рассказчик он, мягко говоря, ненадежный. Дело в том, что Хэллер, он же мутант по прозвищу Легион, аутист и страдает диссоциативным расстройством идентичности, что накладывает отпечаток на его восприятие реальности, поскольку сразу несколько из живущих в нем личностей пытаются занять доминантное положение, изменяя или полностью блокируя его воспоминания. Легион — сын профессора Ксавьера, хотя напрямую об этом в сериале не говорится, и невероятно широкий спектр его способностей, от телекинеза, пирокинеза и телепатии до умения влиять на пространство-время, делает его одним из самых сильных мутантов, а нестабильное психическое состояние превращает в бомбу с часовым механизмом.

Попав в поле зрения Третьего отдела (агентства, осуществляющего контроль за одаренными) и сбежав от них в школу-убежище для мутантов Саммерленд, Легион, кажется, еще больше сходит с ума. В попытках научить Дэвида контролировать свои силы новообретенные союзники открывают двери, которые лучше было бы оставить закрытыми. В бесконечной череде флэшбеков, погружений в подсознание и путешествий в другие реальности зрителю, как и Хэллеру, становится все сложнее отличать правду от вымысла, реальные события от галлюцинаций, то, что действительно случилось, от того, чего не было вовсе.

От остальных сериалов во вселенной Marvel Легион отличает не только, собственно, отсутствие супергероев как таковых, но и уникальная манера подачи. После Джессики Джонс, Люка Кейджа и Сорвиголовы историями о сломленных, погрязших в самокопании, психически нестабильных героях нас, казалось бы, уже не удивить, но не тут-то было. Ной Хоули, шоураннер замечательного Фарго, предлагает зрителю окунуться в то, что выглядит как совершенно безумный и дезориентирующий наркотический трип, а своеобразный визуальный ряд и замечательный саундтрек только усиливают это впечатление. Просмотр Легиона вызывает дискомфорт из-за нелинейной подачи сюжета, раздробленности событий, рваного монтажа и странных ракурсов камеры. Даже декорации здесь вызывают чувство неопределенности и тревоги, что уже говорить о персонажах — желтоглазый монстр и ребенок из книжки “Самый злой мальчик в мире” запомнятся вам, без преувеличения, надолго. Но в этом как раз и заключается главная прелесть Легиона.

Хотя чему удивляться, если помимо Ноя Хоули в режиссерском кресле был замечен и Майкл Аппендаль, работавший над все тем же Фарго, Сорвиголовой, Ходячими мертвецами и Американской историей ужасов. Актерский состав тоже оказался на высоте. Легион Дэна Стивенса, известного зрителям по Аббатству Даунтон, пугающе убедителен, а Рэйчел Келлер идеально вжилась в роль нелюдимой, слегка меланхоличной Сид, за которую Хэллер хватается, словно за спасительную соломинку, не позволяющую ему погрузиться в пучину безумия. Впрочем, она несколько меркнет на фоне Ленни, давней подруги Дэвида, в исполнении Обри Плазы, вот уж где во всех смыслах сумасшедшие химия и харизма. Ради Обри даже переписали роль — изначально Ленни Баскер должен был быть мужчиной средних лет.

Стоящий особняком от остальной телевизионной вселенной Marvel Легион во многом напоминает недавнего Логана: это мрачная, очень взрослая история, в которой нет места пафосным злодеям и хорошим парням в разноцветных трико. Черт, да тут по-настоящему хороших парней-то и нет, ведь сам Дэвид Хэллер скорее антигерой, а “хорошие” мутанты из Саммерлэнда без малейшего сожаления убивают правительственных агентов десятками и всерьез рассматривают необходимость ликвидации главного героя. Здешние же проявления суперсил вызывают скорее шок, чем прилив положительных эмоций — покореженные, изувеченные тела заживо впечатанных в бетон людей имеют мало общего со сверхскоростью и лазерными лучами из глаз. Кажется, именно такого впечатления Хоули и добивался, создавая этот сумасшедший, но на удивление реалистичный мир, в котором нет разделения на черное и белое, а за маской помешательства скрывается сверхъестественное. Или наоборот?

У FX получилось не самое простое для восприятия, но однозначно невероятно оригинальное шоу, вышедшее далеко за рамки традиционного супергеройского концепта, не пропустите.