Лего Фильм: Бэтмен. Почему такой несерьезный?

Идея супергеройского спин-оффа анимационной комедии про пластиковых человечков лежала на поверхности — уж очень колоритным оказался Бэтмен в оригинальном Лего Фильме, разве можно было упустить такую возможность?

The LEGO Batman Movie/ “Лего Фильм: Бэтмен” Жанр фантастика / боевик / комедия

Режиссер Крис МакКей

В ролях Уилл Арнетт (Бэтмен/Брюс Уэйн), Майкл Сера (Робин/Дик Грейсон), Розарио Доусон (Бэтгерл/Барбара Гордон), Рэйф Файнс (Альфред), Зак Галифианакис (Джокер), Эдди Иззард (Волдеморт), Ченнинг Татум (Супермен), Джона Хилл (Зеленый Фонарь) и др.

Компания Warner Bros. Pictures, DC Entertainment

Год выпуска 2017

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Занявший режиссерское кресло Крис МакКей, известный нам по Робоцыпу, сам по себе выступает гарантией того, что будет смешно, а трейлеры сразу и однозначно дали понять, что нас ждет не полуторачасовая реклама конструктора, а замечательная пародия с тоннами фансервиса.

И трейлеры не соврали, Лего Фильм: Бэтмен — лучшее что случалось с Крестоносцем в плаще со времен Темного рыцаря. Да, мультфильм выглядит как пародийный фанфик на тему похождений всеми любимого супергероя, но разве кто-то против? Многим, наверное, захотелось немного расслабиться после мрачных, погрязших в самокопании героев Бена Аффлека и Кристиана Бейла. Помните безумный балаган с участием Адама Уэста? Авторы Лего Фильм: Бэтмен тоже помнят, количество упоминаний сериала 60-х в мультфильме просто зашкаливает.

Бэтмен Уилла Арнетта — инфантильный, капризный, самовлюбленный и очень, очень пафосный герой. Он спасает Готэм, задорно избивает злодеев, красуется перед толпой почитателей и забрасывает сирот бэт-мерчем, толкая напыщенные речи. Но вернувшись в особняк Уэйнов на острове Уэйнов, Бэтс остается совсем один. Брюс, даже дома не снимающий маску, смотрит слезливые фильмы, объедается омарами и засматривается на старую фотографию родителей, после потери которых он решил полностью отказаться от отношений. Причем в любом их проявлении: Бэтс настолько боится сближаться с людьми, что едва ли не доводит Джокера до слез, заявив, что тот никогда не был и не будет его главным врагом. Это заявление настолько задело клоуна, что тот разрабатывает сложнейшую многоходовочку с целью добиться-таки от Бэтмена этого признания.

И, будто ревнующего Джокера Уэйну было мало, на него одна за другой сыплются все новые и новые проблемы — Джим Гордон уходит на пенсию, а новый комиссар напрочь отказывается нажимать на кнопку бэтсигнала, требуя от Бэтмена действовать исключительно в рамках закона и сотрудничать с полицией, Лига Справедливости отмечает очередную годовщину основания, не пригласив на нее Брюса, в поместье Уэйнов селится случайно усыновленный им Дик Грейсон, а все Готэмские бандиты… впрочем, сами все увидите. И только зритель начинает думать, что уже понял, к чему все идет, как МакКей выпускает на экраны Кинг Конга, Волдеморта, Далеков, Саурона, гремлинов и еще добрый десяток различных злодеев, с которыми и придется бороться Бэтмену, попутно пытаясь одолеть свой страх и найти место для новой семьи в своей жизни.

Происходящее на экране безумие щедро сдобрено отсылками ко всем предыдущим экранизациям и знаковым комиксам, начиная с самых явных, как тема На-на-на-Бэтмена, в разных интерпретациях звучащая с экрана каждые пятнадцать минут, и заканчивая шутками, понятными только самым преданным фанатам, вроде акульего репеллента или специфического бэт-костюма. Шуток, пасхалок и персонажей настолько много, что заметить их все за один просмотр может и не выйти, да и не такая уж это и проблема, мультфильм однозначно захочется пересмотреть еще раз.

К сожалению, на фоне шуток, пасхалок и экшена сам сюжет несколько меркнет. Основной посыл здесь, в отличие от того же Лего Фильма, предельно прост и лежит на поверхности — замыкаться в себе плохо, иметь друзей хорошо. Асоциальному Бэтмену нужна семья, и он ее получает. Кажется, сценаристы потратили столько сил на изучение бэт-вселенной в поисках материала для стеба, что на остальное их уже не хватило. Зато художники развернулись на полную, выглядит Лего Бэтмен намного лучше оригинальной ленты, хотя, казалось бы, что изменилось, кроме главных действующих лиц. Однако картинка действительно похорошела, а динамизм драк и перестрелок, сопровождаемых обязательным пиу-пиу-пиу, порой ничем не уступает каким-нибудь Трансформерам Майкла Бэя, и точно так же за происходящим на экране иногда невозможно уследить.

Лично меня порадовало еще то, что на самом Lego внимание особо не акцентируется, здесь это в большей степени форма подачи материала и в гораздо меньшей — промо новой серии игрушек; ситуации, когда персонажи показательно (и долго, как это было в Лего Фильме) собирают что-то из кубиков, практически отсутствуют. Большинство трансформаций здесь приходится на технику Бэтмена и происходят они чаще всего автоматически и на ходу. Со временем элементы конструктора вообще перестают бросаться в глаза, так что если вас по какой-то причине отпугивал тот факт, что персонажи и декорации фильма были построены из виртуальных пластмассовых деталек, то можете не переживать на этот счет и смело брать билеты.

Всем фанатам Бэтмена идти на фильм обязательно, фансервиса в нем, как мы уже говорили, просто море, но даже если у вас нет детей и с Брюсом Уэйном вы знакомы только понаслышке, все равно сходите, Лего Фильм: Бэтмен — очень качественная, грамотная комедия и серьезный претендент на лучший мультфильм 2017 года.