Обзор планшета Lenovo Tab3 8 Plus

Можно сколько угодно спорить о будущем планшетов, но это не остановит производителей техники обновлять свои устройства этой категории. И пусть чего-то действительно новенького давно не было, все же какие-то вещи понемногу улучшаются, что в итоге хорошо сказывается на пользовательском опыте. И вот еще перед MWC 2017 появилась информация о новом планшете Lenovo Tab3 8 Plus, который недавно как раз и попал к нам в руки. Его мы сегодня и обсудим.

Комплектация и первые впечатления

Компания Lenovo пока не поменяла дизайн упаковки и Tab3 8 Plus продается в такой же картонной коробке с цветным принтом на лицевой стороне. Внутри с устройством есть зарядка и шнур питания. Последний короче стандарта. Если в большинстве случаев длина кабеля для зарядки составляет 1 метр, то в комплекте с Tab3 8 Plus кабель всего 70-сантиметровый. Хорошо, что он съемный и его можно заменить на более подходящий конкретному пользователю вариант.

Покрытие задней крышки сразу перетягивает на себя все внимание. Такой софт-тач пластик уже встречался в продуктах Lenovo (например, в Tab3 10 Business). На мой взгляд, покрытие приятное, но непрактичное. Как и раньше, оно заметно отличается на ощупь от привычных панелей из алюминия или обычного пластика, но ко всему еще и очень маркое. Перед покупкой стоит попробовать подержать планшет в руках, ведь не каждому такой материал понравится.

Дизайн и удобство использования

Внешне планшеты редко получают какой-то оригинальный дизайн. Конечно, бывают исключения (они есть и у Lenovo), но это явно не про линейку Tab3. На этих устройствах немного меняется расположение рабочих элементов, но общий внешний вид от этого никак не изменяется. Узнать конкретную модель смогут только те, кто внимательно следят за брендом.

Tab3 8 Plus в Украине представлен только в темно-синем цвете, но также есть и серый цвет задней крышки. Фронтальная панель все равно остается черной, полностью прикрытой стеклом. Сам корпус тяжело назвать крупным, но и на звание самого компактного он не претендует: 209,5×123,5×8,6 мм, вес – 320 грамм. Его легко носить за собой, работать с ним на весу тоже не трудно. Для большего комфорта стоит обзавестись обложкой или чехлом-подставкой.

Все кнопки собраны с одной стороны (на правом боку), что очень удобно. Также и оба разъема (microUSB и 3.5 мм Jack) находятся на одной грани. Порадовало наличие стереодинамиков, которые расположены по бокам при горизонтальной ориентации устройства. Еще на корпусе можно найти плотную заглушку, под которой спрятан лоток для карты памяти и SIM. Сзади есть камера со вспышкой.

Чем-то выделить планшет в использовании сложно. У него достаточно крупные рамки, чтобы пальцы не мешали смотреть видео. Качество сборки не подвело. Единственное, что действительно стоит поменять, это расположение фронтальной камеры. Ее часто закрывает ладонь, а из-за позиции, на видео человек в нее не смотрит. Критично это будет для тех, кто часто пользуется видеосвязью. Все остальные вряд ли будут испытывать какой-либо дискомфорт в использовании.

Дисплей

Как понятно из названия, экран у планшета 8-дюймовый. Его разрешение составляет 1920х1200 точек (283 ppi). Показатель хоть и не рекордный, для работы его хватает. А сам размер, на мой взгляд, один из самых удачных вариантов, который одновременно и компактный, и достаточно крупный для большинства обычных задач.

Цветопередача IPS-матрицы немного отклоняется в сторону холодных оттенков. Еще хочется добавить немного насыщенности. В настройках соответствующих пунктов нет, но есть меню Adaptive display c пятью вариантами настроек: Media, Standart, Reading, Child и Custom. Последний как раз и поможет «подогнать» картинку под желаемые оттенки. В общем, красок дисплею достаточно. Углы обзора не подвели.

Из важного, хотелось бы добавить подсветки. В солнечный день на стекле будет много отражений. Но затронет это только тех, кто часто берет с собой планшет и пользуется им на открытой местности. В помещении к подсветке, конечно же, претензий нет (если не считать датчик освещения, который сразу хочется отключить за неуклюжесть). Сенсор отлично работает и распознает до 10 одновременных касаний, но стеклу не хватает хорошего олеофобного покрытия.

Звук

Lenovo Tab3 8 Plus оснащен стереодинамиками по бокам корпуса – очень полезная вещь для планшета. От них хотелось бы хоть какого-то баса, но для фильмов и стримингового видео они все же подойдут. Для музыки лучше воспользоваться наушниками или внешней акустикой. Производителем заявлена поддержка технологии Dolby Atmos, но, субъективно, она не влияет на звучание.

Аппаратная платформа и ПО

Для работы планшету не достались топовые комплектующие, но это не мешает ему работать хорошо. За все вычисления отвечает восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) с видеоядром Adreno 506. Объем ОЗУ составил 3 ГБ, а накопителя – 16 ГБ. Такого хранилища, конечно, может оказаться маловато для тех, кто пользуется большим количеством приложений и/или игр, для всего остального можно установить карту памяти. Также есть поддержка Wi-Fi (AC), Bluetooth 4.0, возможность установить две SIM и использовать LTE-соединение (один слот делится с картой памяти).

В синтетических тестах планшет показывает средние результаты. Но такой производительности достаточно для нормальной работы системы и игр. Но судя по емкости накопителя, целевая аудитория Tab3 8 Plus в основном интересуется связью и интернетом, нежели трудоемкими задачами. И вот для работы с браузером, социальными сетями, документами, почтой и прочими нетребовательными приложениями, Tab3 8 Plus замечательно подходит. Правда, из ОЗУ достаточно быстро выгружаются приложения, но активно работать с несколькими задачами все же выйдет. При этом корпус практически не нагревается во время просмотра видео или игр.

В качестве ОС на планшете установлен Android версии 6.0.1. Внешний вид мало чем отличается от стокового Android. Большого количества предустановленного ПО тоже нет, но есть проблемы с установкой некоторых приложений. Например, Google+ и приложение одного украинского банка установить из Google Play просто нельзя. И не совсем понятно, сколько еще приложений несовместимы с устройством и по какой причине. Еще не получилось настроить SmartLock, а попытки это сделать приводили к «падению» Google Services. В остальном проблем не возникало.

Автономность

В таком немаленьком устройстве производителю удалось вместить батарею емкостью всего 4250 мАч. В тесте PCMark она продержалась немного больше восьми часов, а в повседневном использовании держалась не менее семи. Это с учетом подключенной SIM-карты и отсутствия ограничений в использовании. Конечно, бывают показатели автономности и выше, но не уверен, что в день часто нужно больше (естественно, зависит от модели использования).

Для полного заряда батареи от комплектного ЗУ потребуется около двух с половиной часов.

Камеры

Естественно, в Lenovo Tab3 8 Plus не обошлось и без камер. Фронтальная получила разрешение 5 мегапикселей, а основная – 8. Достаточно стандартная комбинация для недорогого планшета. На тыльной стороне с камерой соседствует вспышка. Не сказал бы, что это самое удобно устройство для фотографирования, но результаты уже получше того, что было у подобных гаджетов раньше.

Как бывает в большинстве случаев, главное условие для неплохой фотографии не поменялось – хорошее освещение. В солнечный день можно сделать достаточно хороший кадр, с неплохими цветами и деталями. Но в домашней обстановке на снимке будет «мыло», потеряется детализация и появятся прочие артефакты. Само собой, навестись камере тоже сложно в таких условиях. Тоже самое касается и видео (максимальное разрешение составляет 1080р).

Фронтальная камера подойдет для видеосвязи, но вряд ли устроит своими снимками. Ко всему, как уже упоминалось, у нее не лучшее расположение, из-за чего на картинке кажется, что пользователь смотрит сильно мимо.