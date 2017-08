LG G6 против FiiO X5 II: на что способен смартфон с 32-битным ЦАП от ESS

LG G6 оказался не только отличным смартфоном по основным характеристикам, но еще и действительно музыкальным. Чтобы проверить, насколько хорошо справляется со своей задачей 32-битный ЦАП от ESS я выбрал несколько пар Hi-Res наушников и Hi-Fi проигрыватель FiiO X5 II в качестве оппонента.

Выражаем благодарность магазину Portativ.ua за предоставление на тест наушников OSTRY, AKG, Meze, Beyerdynamic и проигрывателя FiiO X5 II

Наушники, которые использовались для теста:

OSTRY KC09

AKG N40

Meze 99 Neo

Beyerdynamic Amiron Home

Сравнение по звуку происходило с одним из самых лучших портативных Hi-Fi проигрывателей — FiiO X5 II. Для оценки звука использовались следующие альбомы: The Weekend – Starboy (FLAC, 14/44), Dropkick Murphys – Short Stories of Pain Glory (FLAC, 24/44), Imagine Dragons – Smoke + Mirrors (FLAC, 24/44), Maroon 5 – V (FLAC, 24/96), The xx – I See You (FLAC, 24/96), You Me At Six – Night People (FLAC 14/44).

Beyerdynamic Amiron Home

Начнем, пожалуй, с самых требовательных наушников из нашего теста – Beyerdynamic Amiron Home. Данная модель разработана исключительно для ценителей Hi-End звука, имеет открытую конструкцию, максимально кристальное звучание и очень требовательна к источнику и усилителю (еще-бы, 250 Ом). Я очень удивился, когда услышал достаточно неплохую картинку на LG G6 – как бы забавно это не звучало, но подобные наушники не всегда хорошо раскрываются даже на плеерах за $1000 и выше. Порадовала мягкость, которую приносит смартфон в АЧХ, это добавляет сочности звуку. Отлично воспроизводится весь спектр частот, прекрасные высокие и сбитый низ. Права, не всегда хватает мощности встроенного усилителя.

По деталям FiiO X5 II выигрывает, но для смартфона данный результат просто отличный. Ведь обычно даже топовые модели не могут раскрыть и 10% звука подобных наушников. Давайте разберем несколько треков более детально.

Imagine Dragons – Smoke And Mirrors

Замечательное нежное инструментальное начало постепенно набирает ритм. По достижению апогея, и в последствии припева, мы слышим атаку, которая могла бы сильно резать слух своими ВЧ на этих наушниках. Но здесь такого нет, замечательно передается контраст, все медленные и быстрые моменты. Хочется отметить потрясающую сцену и детализацию уровня хороших Hi-Fi проигрывателей.

The Weekend – All I Know (feat. Future)

Медленный трек заполоняет все пространство вокруг своей мягкостью и атмосферой. Здесь можно выкрутить громкость практически до предела – пики не будут резать слух, лишь выбивается под конец речитатив Future, но и он звучит хорошо. Замечательно контрастирует голос The Weekend в паре с мягкой и медленной электроникой. Множество деталей, которые пересекаются между собой на разных планах, как будто сюжет в фильме, в конце которого все сводится в одну красивую картинку. Здесь хочется отметить потрясающий бас, который звучит именно так, как хочется его слышать в этом треке.

Dropkick Murphys – I Had A Hat

Dropkick всегда делали сумасшедшую музыку, которая строилась вокруг хаоса. И в ней всегда было много всего намешано, но при этом, на хорошей аппаратуре отлично была слышна работа звукорежиссера – инструменты звучат раздельно и красиво, хоть и хаотично. В нашем случае звук немного уходит в спектр СЧ и ВЧ, но за счет отличной детализации и сцене картинка в итоге получается замечательной. Но Amiron Home для такой музыки не совсем подходит.

Meze 99 Neo

После Beyerdynamic Amiron Home, Meze 99 Neo кажутся просто самыми мягкими наушниками. Отчасти, так это и есть – это одни из самых неправдоподобных, но одни из лучших наушников в своем классе. Они прекрасно играют, имеют минимальное сопротивление и дружелюбны даже к средним источникам. Колоссальной разницы между FiiO X5 II и LG G6 по звучанию нет – уровень один, окрас разный. Но встроенный усилитель у FiiO на порядок мощнее, хотя и на LG максимальной громкости будет достаточно.

Maroon 5 – Sugar

Данный трек играет очень мягко и детально – слышны струнные на втором плане, легкий гитарный проигрыш и четкие удары по барабанным тарелкам. Голос Адама Левина звучит правильно и без завалов.

You Me At Six – Night People

Нравится мне, как звучит рок на связке LG G6 + Meze 99 Neo – по киношному звучно и объемно. Потрясающая сцена, глубокие ударные и колоссальный масштаб!

Linkin Park – Skin To Bone (Nick Catchdubs Remix)

Не удержался и послушал битовый ремикс и без того отличного трека. Данный альбом я слушал исключительно в Google Play Music, чтобы проверить, насколько реально слушать на таких наушниках и смартфоне стриминг-сервисы. Результат оставил в большей степени положительные впечатления – хватает и деталей, и объема, и ширины. А какой прекрасный бас! Но для домашнего прослушивания все-же советую обзаводиться библиотекой в Lossless, а вот для прослушивания в дороге Play Music и подобные сервисы подойдут отлично.

AKG N40

AKG N40 являются одними из лучших внутриканальных наушников, с которыми я знакомился, независимо от цены. Модель обладает немного приглушенным, но очень детальным звуком. Для LG G6 справится с этими наушниками оказалось проще простого. Но здесь чувствуется явная разница с FiiO X5 II, и преимущество по звуку как раз у плеера FiiO – больше деталей и атмосферней звук.

The Weekend – Starboy

Вся атмосферность наушников максимально сочетается вместе со звуком LG G6 и в итоге получается очень мелодичная картинка. Несмотря на общий приоритет НЧ в самом треке, происходит четкое разделение по инструментам.

The xx – Say Something Loving

Еще более медленный и детальный трек – здесь создается впечатление, что ты сидишь около больших напольных колонок, настолько правдоподобно звучат вокальные и инструментальные партии.

Imagine Dragons – Friction

Слушая Friction немного не понимаешь, как такой трек может играть настолько спокойно и красиво? Действительно, очень эффектно, громко, четко и уверенно отрабатывают каждую нотку AKG N40 в этом треке и при воспроизведении с LG G6.

OSTRY KC09

OSTRY KC09 – наиболее простые (если их, конечно, можно так назвать) наушники из нашего теста. Но часто даже топовые смартфоны выводят на них очень плоскую картинку, хотя наушники сами по себе имеют огромный потенциал. Тем не менее, LG G6 справляется, разница с FiiO X5 II минимальна, и то в основном из-за максимальной громкости, которая в смартфоне меньше, хотя ее и достаточно для комфортного прослушивания.

Уровень звука в OSTRY KC09 немного ниже чем в AKG N40, подача разная, но вот острота и скрупулезная отработка всех звуков радует. И радует то, что подобная модель полностью раскачивается на смартфоне LG.

Maroon 5 – Feelings

Опять-же – фирменная черта LG G6 заключается в его высоком динамическом диапазоне. Смартфон хорошо отрабатывает и писклявое высокочастотное начало, и четкую бас-гитару, и вокал Левина. Лично мне понравились СЧ в паре с OSTRY KC09 – действительно правдоподобно!

You Me At Six – Heavy Soul

А вот здесь уже не все так идеально – пиковые моменты во время атаки слегка шипят и раздражают. Но к LG G6 претензий нет – на FiiO X5 II абсолютно такая-же ситуация. Разбавляет все это дело широчайшая сцена и отличная детализация.

В итоге

Подводя итоги, можно с уверенность говорить о том, что LG G6 – один из немногих смартфонов, которые могут играть очень и очень здорово. Но заменит ли тестируемый смартфон тот же FiiO X5 II? Конечно же нет, специализированный плеер все еще выигрывает у смартфона по качеству звука. Но дело в том, что мало кому сейчас хочется носить с собой два отдельных девайса для музыки. А тем более тратить на них не малые деньги. Таким образом, если подходить к делу комплексно, то LG G6 — один из лучших (если не лучший) музыкальных смартфонов, который может воспроизводить действительно качественный звук даже с требовательными наушниками.