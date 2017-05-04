Обзор смартфона LG K10 (2017)

Несколько прошедших месяцев немного отвернули наше внимание в сторону флагманских устройств. И это не странно, ведь прошли презентации в Барселоне, появились новые флагманы у Samsung и LG. Тем временем в продажу поступил недорогой смартфон LG K10 (2017) – обновление прошлогодней модели. Давайте посмотрим, что он может предложить пользователям за свои деньги.

Комплектация и первые впечатления

Сравнительно с прошлой моделью, внешность устройства слегка изменилась, а вот комплектация осталась прежней. С LG K10 (2017) пользователю достанутся зарядное устройство, кабель питания и документация. Увы, ни гарнитуры, ни прочих излишеств (чехольчика, защитной пленки, etc.) по прежнему в коробке нет. К нам смартфон попал без упаковки и ее содержимого.

Зато прямо с конвейера гаджет готов порадовать Android’ом версии 7.0, что для многих других смартфонов все еще будущее. Даже не все более премиальные устройства могут похвалиться «Нугой», а перед нами бюджетник. «Заводится» он достаточно привычно и быстро. Все основные настройки изначально доступны, еще и в «нагрузку» пользователю на 2 года подарят дополнительные 100 ГБ в Google Drive.

Дизайн и удобство использования

Начнем с того, что корпус LG K10 (2017) полностью пластиковый, в этой ценовой категории уже встречаются модели в алюминиевом корпусе.

И если пластиковый корпус может вызвать вопросы, то внешность устройства в целом удалась. На выбор доступны три варианта цвета: черный, темно-серый и золотой. В редакцию попал черный образец, который частично украшен бронзовыми вставками и выглядит стильно.

При диагонали дисплея в 5,3 дюйма, размеры корпуса можно назвать средними: 148,7х75,3х8 мм, вес – 138 грамм. Вроде бы и ничего необычного, но из-за совсем гладкого пластика по бокам, стоит слегка расслабить пальцы, как смартфон тут же начнет скользить вниз.

Большинство физических элементов управления расположено стандартно для современных Android-смартфонов. Но есть тут необычное решение – кнопка включения. Как и у LG G6, она расположена сзади и совмещена со сканером отпечатков пальцев. Ее не обязательно нажимать для разблокировки, достаточно прикоснуться. Но вот выключив смартфон, я иногда случайно повторно активировал дисплей (отзывчивость сканера бывает даже слишком хороша). К этому придется привыкнуть.

Привыкать к особенностям конструкции долго не придется, а в использовании LG K10 (2017) все же вполне удачный. Не эталонный, естественно, но и не сказать, что с чем-то из вышеперечисленного сложно ужиться. Так что если внешний вид смартфона устраивает, то все остальное не станет проблемой.

Дисплей

5,3-дюймовый экран в LG K10 (2017) выполнен по технологии IPS с разрешением 1280х720 точек. Последнее при этом дискомфорта не вызывает, плотность пикселей достигает 277 на дюйм, картинка не выглядит зернистой, если не подносить дисплей близко к глазам.

При этом матрица экрана хорошо откалибрована и не меняет оттенки при взгляде под углом. Но цветовая температура слегка уходит в «холодную сторону». К сожалению, поменять это в настройках не выйдет, производитель не дал такой возможности. Кроме этого, не хватает более высокого уровня максимальной яркости.

Дисплей прикрывает стекло Gorilla Glass 3 с хорошим олеофобным покрытием. По бокам оно немного округлое, что создает 2.5D-эффект. И от этого смартфон действительно приятнее выглядит. Но рамки вокруг дисплея сравнительно большие. Любителям компактности это явно не понравится. Зато работа сенсора не разочарует.

Звук

Основной динамик не понравился. Он расположен внизу задней панели. Когда смартфон лежит на столе, звук становится слегка тише и искажается. Положив гаджет на что-то мягкое (домашний плед, например), короткое уведомление и вовсе можно не услышать будучи относительно недалеко.

Разговорный динамик при этом хотя и достаточно громкий, но звучит с некоторыми искажениями. А вот на качество микрофона мои собеседники не жаловались.

Аппаратная платформа и ПО

Как и в прошлой модели, LG K10 (2017) получил процессор производства MediaTek, восьмиядерный MT6750 c видеочипом Mali-T860 MP2. 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти (со слотом для карточек до 32 ГБ). При этом в корпусе нашлось место как для двух SIM-карт, так и для набора необходимых беспроводных интерфейсов (кроме NFC). Результаты тестов в некоторых случаях даже немного ниже прошлогоднего К10. Да и в целом производительность нельзя назвать высокой. Но и стоит смартфон не как флагман, что тоже важно помнить.

Игрокам такого устройства явно не хватит, ведь в играх чувствуется недостаток мощности, бывают задержки в реакции и проседания FPS. Немного проще с повседневными задачами. В интерфейсе бывают редкие заминки, но они не сильно обращают на себя внимание. Переключения между задачами происходят быстро. В целом смартфон работает вполне хорошо и не греется.

Приятно, что Android 7.0 начал появляться и в недорогих устройствах, и LG K10 (2017) не стал исключением.

Автономность

В смартфоне установлен съемный аккумулятор емкостью 2800 мАч. В довольно активном режиме смартфон вытягивает около 6 часов работы экрана в день, еще и небольшой запас остается. В тесте PCMark батарея 5 минут не дотянула до 7 часов.

Результат хороший. С учетом того, что смартфон не очень подходит для игр и на дисплей не так и много точек, самый большой урон по автономности нанесет навигация. А пользователи, которые практически не играют и редко запускают карты, два дня точно протянут без розетки.

Камеры

Если производительности большинству недорогих смартфонов уже более-менее хватает, ахилесовой пятой у них все еще остаются камеры. LG K10 (2017) достался основной модуль с разрешением 13 мегапикселей, а фронтальный – 5 мегапикселей. Их возможности, к сожалению, далеки от желаемого. Но все, как обычно, зависит от условий съемки.

Основная камера неплохо снимает днем, но ей сложнее снимать из тени. Даже включив HDR, либо одна часть снимка будет пересвеченой, либо другая слишком темной. И тем не менее, неплохие кадры все же получатся. В помещении с достаточным количеством света кадры тоже будут вполне нормальные. Но стоит попытаться сделать снимок вечером или в обычном для домашнего «теплом» освещении, как на снимках появится много шума, потеряется детализация и начнутся проблемы с фокусировкой. Тоже самое касается и видео – только при хорошем свете.

Фронтальная камера может делать как обычные селфи, так и широкоугольные. В обоих случая для снимка нужно много света, либо, опять же, кадр будет шумный. К тому же, камере потребуется немного лишнего времени на «спуск затвора», иначе картинка выйдет смазанной. К сожалению, оба модуля вынуждают пересматривать фотографии на месте, просто сделать несколько кадров и потом выбрать наиболее удачный тут может быть мало из-за промахов с фокусом. Надеюсь, с обновлениями это исправят.

Приложение камеры визуально напоминает такое у LG G6, но оно не имеет всех тех возможностей и настроек, которые есть у флагмана. Запускается программа с небольшой задержкой. Фокусировка занимает относительно много времени и часто промахивается, а ручной настройки нет. Точно также нет отдельной кнопки для включения режима HDR (придется глубже залазить в настройки). Зато есть возможность быстро поделиться снимками в социальных сетях.