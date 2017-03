Героев большинства научно-фантастических фильмов хочется отправить в детский садик к воспитательнице построже. Непреодолимое желание потыкать пальчиком в трупик птички или попробовать на вкус дождевого червя истребляется как раз в дошкольных учреждениях. Но нет же, первое, что делают в каждом втором голливудском фильме суровые космонавты, космонавты, жизнь которых зависит от строгого соблюдения протоколов и четкого следования инструкциям – так это нарушают базовые правила безопасности. Впрочем, в фантастическом триллере Life с протоколами безопасности все в порядке. Почти в порядке. Просто противник экипажу МКС попался слишком уж непредсказуемый.

Life / «Жизнь» Жанр фантастика/ужасы

Режиссер Даниэль Эспиноса

В ролях Джейк Джилленхол (Дэвид Джордан), Ребекка Фергюсон (Миранда Норт), Райан Рейнольдс (Рой Адамс), Хироюки Санада (Шо Кендо), Эрион Бакаре (Хью Дерри), Ольга Дыховичная (Катерина Головкина) и др.

Студии Skydance Media, Columbia Pictures

Год выпуска 2017

В недалеком будущем перед экипажем МКС ставят очень важную задачу. Они должны поймать возвращавшийся с Марса модуль межпланетной космической станции, несущий на борту образец грунта Красной планеты. Необходимость ставить под угрозу крайне неманевренную станцию стоимостью $200 млрд. объясняется важностью задачи и возможностью изолировать инопланетную жизнь вне пределов Земли. Естественно, все пойдет немного иначе, чем предполагали в ЦУП.

Научно-фантастические фильмы, в которых соблюдаются законы физики и базовые характеристики космической техники, можно пересчитать по пальцам одной руки, да и то, в тех же Gravity или The Martian достаточно упрощений и допущений, сделанных в пользу зрелищности. Хватает их и в Life. Закроем глаза на ловлю пролетающего по перекрестной траектории модуля с помощью манипулятора Canadarm и количество топлива, необходимого для корректировки орбиты, допустим, что по счастливому стечению обстоятельств возвращаемый аппарат (кстати, просто огромный по меркам марсианской программы) воспользовался гравитацией Земли для гашения скорости и коррекции орбиты. Ерунда, конечно, но допустим. Допустим, что на МКС можно построить полноценную научную лабораторию (это не так, обработка результатов, как правило, происходит на Земле) и поднять в космос ученого (во второй раз в истории МКС!), да еще и инвалида (!!!). Допустим. Но почему МКС, состоящая, судя по репликам астронавтов, из тех же модулей, что и сегодня, стала вдруг в два раза больше внутри? Куда делись многочисленные провода и снятые панели, делающие практически любой модуль МКС похожим на внутренности лампового телевизора в процессе ремонта? Почему Cupola больше похож не на реальный модуль, а на свое изображение в Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth? Знают ли авторы, сколько топлива нужно, чтобы «вытолкать» МКС в космос? А с какой скоростью будет истекать атмосфера станции при площади пробоины в 2 квадратных метра? Сколько кислорода на это понадобится? Какой импульс при этом получит станция и как именно ее закрутит? И т.д. и т.п. Для фильма, который консультировали ученые, здесь очень много вопросов.

Впрочем, если постараться забыть школьный курс физики и закрыть глаза на технические ошибки, окажется, что Life не так уж и плох, как могло показаться по трейлеру. Кстати, ни в коем случае не смотрите его перед походом в кино, испортите себе все удовольствие.

Команда МКС, в принципе, правильно ведет себя в экстремальной ситуации, особенно врач Центра по контролю и профилактике заболеваний, которого послали на МКС именно для соблюдения всех протоколов при работе с неизвестным биологическим объектом. Другое дело, что объект оказался слишком уж шустрым и интеллектуальным, а сама МКС — малоприспособленной для изоляции заражения, как бы странно это ни звучало в отношении объекта, находящегося в вакууме.

Даниэлу Эспиносе удалось собрать очень неплохой актерский состав. Джейка Джилленхола и Райана Рейнольдса редко увидишь в одном фильме, плюс здесь очень неплохо смотрятся Ребекка Фергюсон (Mission: Impossible – Rogue Nation) и Хироюки Санада, для которого это не первый научно-фантастический фильм.

Команда МКС бодро носится по станции, пытаясь сначала поймать, а потом спрятаться от растущего на глазах Калвина (так назвали инопланетное существо). Сам Калвин чудо как хорош, особенно на начальных стадиях, во время которых он минимально похож на земное существо. Вся эта суета, сопровождающаяся катастрофически быстрым сокращением экипажа, очень напоминает классических Alien, местами буквально кадр в кадр. Впрочем, методы борьбы с инопланетными паразитами на борту космического корабля не отличаются разнообразием.

Беда Life – в предсказуемости. Мы отлично знаем, чем заканчиваются подобные истории. В случае же с Life и ее интернациональным и столь разнообразным экипажем можно даже предсказать, в какой последовательности будут умирать космонавты. Увы. Зато изобретательности Калвина можно даже позавидовать, например, утопления в космосе мы еще не видели. Впрочем, в некоторые моменты фильма авторы явно перебарщивают с натурализмом.

К сожалению, в Life слишком мало научной фантастики, но и фильмом ужасов в полном смысле этого слова его не назовешь. Это не Gravity и не Alien, а скорее вариация на тему The Last Days on Mars. Масштабно, красиво, хорошие актеры. Можно посмотреть, но не стоит ожидать от фильма слишком многого.