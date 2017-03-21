Linksys Velop: обзор комплекта для создания бесшовной Wi-Fi сети дома

Каким бы современным, мощным и производительным не был ваш роутер, но его возможностей почти всегда будет недостаточно, чтобы создать качественное покрытие Wi-Fi в очень большой квартире или доме. Повторитель, прокладка кабеля к отдельным клиентам, установка еще одного роутера или точки доступа могут решить проблему, но все эти способы в чем-то компромиссные, а иногда просто сложные. Куда элегантнее выглядят домашние системы Wi-Fi Mesh, напоминающие точки доступа. Вот только для их работы не нужен контроллер и прокладка кабелей, производители обещают максимально простую настройку и отличный результат. Сегодня мы познакомимся с одним из таких решений — Linksys Velop.

Комплектация

Комплект поставляется в красивой коробке из очень плотного картона. Откидываем крышку, которая фиксируется на магнитах и видим основное содержимое — два модуля Velop. Левее лежит плоский Ethernet кабель. Под ним — документация и два блока питания. Наверное, самая красивая презентация сетевого оборудования на моей памяти.

Дизайн

Следуя примеру упаковки, модули также выглядит отлично. Две идентичные «башни» практически прямоугольной формы сделаны из приятного матового пластика. Две стороны и верхушка усеяны вентиляционными отверстиями.

Сразу же хочется отметить небольшой размер модулей, их можно сравнить с бутылкой воды или небольшим термосом. При установке на любую поверхность они займут заметно меньше места по сравнению с самым маленьким роутером. Все функциональные элементы скрыты от глаз, только единственный аккуратный диод вынесен на верхнюю грань.

Остальное находится на днище, в котором сделано специальное углубление для подключения кабелей Ethernet и питания. Тут же скрываются наклейки со служебной информацией, два гигабитных порта, клавиши включения и сброса настроек, а также гнездо блока питания. В одном из торцов сделано специальное треугольное отверстие для удобной прокладки кабелей.

Расскажем и про комплектные блоки питания. Как и модули, они выглядят отлично — красивые «кубики», на 24 Вт каждый, приятны тактильно и могут похвастаться эргономичным изгибом коннектора. Вот только их размер скрывает недостаток — при использовании удлинителей они будут перекрывать одну соседнюю розетку.

Функциональность

Как мы сказали вначале, Linksys Velop — это система Wi-Fi Mesh для домашнего использования. Модули создают бесшовную Wi-Fi сеть с большим радиусом действия. Пользователю нужно всего лишь оценить, сколько модулей понадобится для большой квартиры или многоэтажного дома.

Каждый модуль представляет собой трехдиапазонный маршрутизатор, создающий одну сеть частотой 2,4 ГГц и две сети на 5 ГГц. Одна из сетей 5 ГГц используется для обмена данными между модулями, поэтому, в отличии от репитеров, которые используют один канал для приема-передачи сигнала, производительность сети Velop не должна меняться при подключении ко второму или третьему модулю.

Теоретическая максимальная пропускная способность для канала 2,4 ГГц — до 400 Мбит/с, а две сети 5 ГГц работают на скоростях до 867 Мбит/с каждая (во всех случаях используется по две отдельные антенны для каждого диапазона в режиме 2:2×2).

В одной сети может использоваться до десяти модулей. Доступны наборы из одного, двух и трех Linksys Velop. Площадь Wi-Fi покрытия каждого — до 185 м².

Еще каждая точка может похвастаться двумя гигабитными Ethernet-разъемами (универсальные WAN/LAN), четырехядерным процессором с тактовой частотой 716 МГц, 4 ГБ flash-памяти и 512 МБ оперативной, а также встроенным Bluetooth 4.0, который используется при первоначальной настройке. USB для подключения периферии и накопителей не предусмотрено, да и второй Ethernet здесь скорее для «галочки» — Linksys явно намекают, что все должно подключаться по Wi-Fi.

Настройка

Инструкция и информация на сайте гласит, что для настройки Velop понадобиться всего лишь интернет-соединение и смартфон под управлением Android 4.4 или iOS 8 (или более новых версий). Просто устанавливаем одноименное приложение Linksys, следуем инструкциям и будет счастье быстрый Wi-Fi.

При первом запуске нужно «подписать» условия использования и зарегистрировать аккаунт Linksys. Дальше приложение предлагает выбрать, какая конфигурация оборудования использовалась до Linksys Velop. Программа предлагает всего два варианта — с отдельными модемом и маршрутизатором и совмещенным модемом-маршрутизатором, представляющим собой одно устройство.

Уже на этом этапе могут возникнуть определенные сложности — пользователь может устанавливать Velop там, где раньше не было никакого подключения, да и модемы используют далеко не все провайдеры. Часто в квартиру просто проводится кабель от маршрутизатора провайдера.

Но выбирать придется из предложенных вариантов. По логике — наш первый (отдельные маршрутизатор и модем). Программа подскажет, что нужно отключить старый маршрутизатор, подключить к нему Velop, пройти простую процедуру настройки, в течении которой придется сначала подключится к Wi-Fi сети созданной по умолчанию (информация на днище модуля), а потом создать сеть со своим названием и паролем.

В процессе придется пару раз обратить внимание на индикатор — он помогает узнать статус устройства. При удачном сценарии все получится сразу и можно приступать к использованию или подключать новый модуль.

Хуже, если ваш провайдер временно блокирует доступ при смене MAC-адреса или что-то работает не так. В таком случае Velop будет ругаться на отсутствующее подключение, предлагать перезагрузить модуль и попробовать еще раз. Все это происходит не так быстро, как хотелось бы, и уже на этапе настройки можно начать нервничать.

Благо, есть ручной ввод настроек и можно вовсе пропустить первоначальную настройку подключения к интернету, вот только эти опции находятся внизу, они не видны сразу, нужно немного проскролить. При этом опция настройки MAC-адреса доступна только после первоначального этапа (из основных настроек Linksys Velop).

Интересно, что выбрав вариант подключения к совмещенному модему-маршрутизатору приложение не предлагает отключить Wi-Fi на старом устройстве. Если не сделать этого самостоятельно, то у вас просто останутся две сети, которые могут мешать друг другу.

В конце предлагают или подключить еще один Velop, или завершить настройку (с проверкой наличия обновлений и их установкой). После первого опыта, подключать второй модуль проще. Интернет уже есть, приложение расскажет, где и как устанавливать дополнительные модули (в зоне действия имеющихся).

Остается только понаблюдать за процессом определения местоположения модулей и подбора оптимальных настроек соединения. Linksys Velop поддерживают технологию формирования направленного сигнала Beam Forming, поэтому соединение между модулями должно быть не просто беспроводным, но и достаточно быстрым.

Приложение

Вся настройка и управление системой Velop осуществляется исключительно с помощью приложения Linksys. Привычного веб-интерфейса не предусмотрено.

Приложение простое и понятное, запутаться в настройках не получится, потому что их минимум. Основной экран дает информацию о наличии подключения к Интернету, какие устройства подключены к сети Velop. Есть возможность узнать пароль Wi-Fi и поделиться им, включить гостевую сеть, родительский контроль для выбранных клиентов, приоритезацию трафика.

Слева находится меню со всеми настройками. Поддерживаются стандартные типы подключения к интернету, при этом во всех случаях список параметров максимально упрощен. Например, для Wi-Fi можно выбрать только протокол безопасности и изменить пароль. Для родительского контроля — просто указать до 10 сайтов, посещение которых запрещено. Скриншоты дадут полное представление про все возможности.

Тестирование и опыт использования

Для тестирования набора из двух Velop я заменил ими домашний роутер. Первый модуль установил на обычное место в начале квартиры, где находится кабель провайдера, а второй — в дальней комнате, куда не очень хорошо «добивает» домашний Linksys EA6400. От старого принтера, подключенного по USB, пришлось отказаться, зато обычный ПК решил подключить кабелем ко второму Velop.

При первоначальной настройке столкнулся с небольшими сложностями, описанными выше. Было бы удобнее, если бы производитель предоставлял какой-то вариант настройки продвинутыми пользователями, когда можно сразу указать используемый тип подключения, клонировать MAC-адрес и так далее.

Кроме того, если ПО первого модуля обновилось сразу после настройки, то второй сделал это только спустя несколько дней использования. При повторной настройке в офисе смутила работа светового индикатора. Свечение синим указывает на нормальную работу, красным — на наличие проблем. Модуль нормально работал, но индикатор почти сутки светился красным, после чего поменял цвет на синий. Очевидно, ПО Velop еще нуждается в небольшой доработке.

Первое, на что я обратил внимание после подключения и настройки — даже один модуль обеспечивает отличное покрытие в квартире, на уровне лучших решений, которые мы тестировали. Заявления компании о покрытии 185 м² можно считать правдивыми. От такой «малютки» подобного не ждешь. С подключением второго модуля все стало еще лучше. Система создает одну сеть с общим названием, а клиенты автоматически подключаются к ближайшему модулю — это можно контролировать с помощью приложения.

Поддерживается технология Smart Connect, поэтому выбор частоты и канала подключения происходит без участия пользователя. Если что-то работает не так, то можно провести оптимизацию — Velop просканирует эфир и выберет наиболее оптимальные настройки/каналы работы.

Также мы попробовали проверить работу двух модулей. Во всех случаях, независимо от того, к какому модулю был подключен клиент, можно было рассчитывать на максимальную скорость подключения, гарантированную провайдером (в моем случае — порядка 100 Мбит/с).

Изменялась только задержка. При подключении к первому Velop кабелем в среднем она составляла 1 мс, по Wi-Fi — 2 мс, а при подключении по Wi-Fi ко второму модулю — около 3-4 мс.

Модули Velop были установлены на расстоянии около 15 м с преградами в виде стены, мебели и прочих предметов между ними. В этом случае две точки «общались» на скорости около 270 Мбит/с. При использовании одного Velop в месте с относительно плохим сигналом сеть Wi-Fi давала реальные 150 и 50 Мбит/с для частот 5 и 2,4 ГГц соответственно. Использование второго модуля позволило повысить эти результаты до 230 и 70 Мбит/с соответственно. В целом мы остались довольны полученными результатами — система работает, но реальная производительность будет меняться в каждом конкретном случае.