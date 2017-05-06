Little Nightmares: девочка, которая хотела выжить

Утроба. Огромный корабль-ресторан, на верхних палубах которого нескончаемый поток гостей, давясь, поглощает вагоны еды, поднимающейся из трюмов. И лучше вам даже не задумываться, из чего именно приготовлены эти блюда. Где-то там, в глубине, там, где находится зловещая кухня и бродят страшные тени, одинокая крохотная девочка в желтом плаще пытается выжить и найти путь наверх, к свободе и правде.

Little Nightmares Жанр головоломка/платформер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Tarsier Studios

Издатель Bandai Namco Entertainment

Сайты little-nightmares.com , Steam

Мы не знаем, как Шестая попала в Утробу. Почему, в отличие от других детей, она не сдалась. Откуда у нее этот желтый дождевик с капюшоном, надвинутым на лицо. Шестая просыпается на служащем ей постелью чемодане, она голодна, она всегда голодна, но она почти не боится, потому что бояться уже поздно, нужно искать путь наверх.

Через Тюрьму, кишащую живущими в темноте пиявками и еще неизвестно какими ужасами. Через Логово, где обосновался слепой коротышка Сторож с невероятно длинными руками, заканчивающимися похожими на пауков пальцами. Через Кухню, где два бесполых Повара бесконечно готовят еду из мясных коконов, которые поставляет им Сторож. Лучше не думать, что это, лучше не думать. Через Харчевню, где тысячи гостей поглощают стряпню Поваров, не испытывая голода, не чувствуя вкуса, не делая различий. Они с удовольствием сожрут маленькую девочку, разжуют хрупкие кости и высосут сладкие мозги. Им все равно. Наверх, наверх. В комнаты мрачной Хозяйки, которая питает Утробу своей волей, которая заставляет зловещий конвейер работать.

Шестая – смелая девочка. Она знает, что такое смерть. Ей приходилось умирать, и не один раз. Разбиваться о холодный пол Тюрьмы, получать смертельный удар током, лететь в пропасть, попадать в лапы Сторожа, быть высосанной пиявками, превращаться в камень под взором Сторожевого Ока, быть съеденной, раздавленной, поглощенной. Шестая знает о смерти все. Она не боится почти ничего, кроме Голода, сжирающего ее изнутри. Она готова съесть все, что угодно, чтобы удовлетворить его.

Утроба – овеществление детских кошмаров. Пугающе осязаемое овеществление. Страха темноты, боязни того, кто живет под кроватью и того, кто притаился в шкафу, страха потери, падения, одиночества. Возможно, все это уже не пугает нас так, как в детстве, но это все равно прячется где-то внутри, готовое по первому зову вернуться.

Шестая доберется до двери наружу, вот только принесет ли ей желанная свобода то, что она искала? Путь изменил ее. Голод сделал ее другой. Так ли она отличается от Гостей, пирующих на верхней палубе?

P.S. Бесспорно, внимательные читатели найдут в Little Nightmares прямые аналогии с LIMBO и INSIDE от студии Playdead. Как и с проектом Unravel от Coldwood Interactive. Что ж, все это платформеры с элементами головоломок, пытающиеся рассказать игроку историю об очень важном путешествии маленького героя, неудивительно, что между ними есть схожесть. С другой стороны, шведской Tarsier Studios, авторам Little Nightmares, есть откуда черпать вдохновение, в их портфеле имеются такие необычные проекты как LittleBigPlanet 3 и Tearaway Unfolded.

P.P.S. Как в LIMBO и INSIDE, в Little Nightmares всего два часа геймплея. Если брать в расчет все смерти и переигранные эпизоды – 3-4 часа. Но, как и с играми Playdead, вам наверняка захочется пережить приключения Шестой еще раз.

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