Каждый уважающий себя режиссер должен снять собственную гангстерскую сагу. Фрэнсис Форд Коппола увековечил себя трилогией The Godfather, Брайан Де Пальма — великолепным Scarface, Серджо Леоне – эпической Once Upon a Time in America. Бен Аффлек выбрал для своего гангстерского фильма роман Денниса Лихэйна Live by Night.

Live by Night / «Закон ночи» Жанр криминальная драма

Режиссер Бен Аффлек

В ролях Бен Аффлек (Джо Коглин), Сиенна Миллер (Эмма Гульд), Зои Салдана (Грациелла Суарес), Эль Фэннинг (Лоретта Фиггис), Крис Мессина (Дион Бартоло), Крис Купер (Ирвинг Фиггис), Скотт Иствуд (Дэнни Коглин), Брендан Глисон (Томас Коглин), Энтони Майкл Холл (Гэри Смит), Титус Уэлливер (Тим Хикки), Мигель (Эстебан Суарес), Ремо Жироне (Масо Пескаторе) и др.

Студии Appian Way Productions, Pearl Street Films, Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

Деннис Лихэйн – весьма востребованный Голливудом автор. Его романы экранизировали Клинт Иствуд (Mystic River), Бен Аффлек (Gone, Baby, Gone), Мартин Скорсезе (Shutter Island). Live by Night, в русском переводе «Ночь — мой дом» — вторая книга трилогии, рассказывающей о судьбах братьев Коглинов.

Двадцатые года прошлого века, Бостон. Джо Коглин, младший из братьев, в пику своему отцу полицейскому выбрал жизнь преступника. У него есть собственная философия и кодекс – правила ночи. Он честный, как ему кажется, малый. Не связывается с мафией, промышляя ограблениями и взломами. Ему всего двадцать и у него впереди вся жизнь… которую ломает встреча с девушкой. Роман «Ночь — мой дом» отлично написан и читается буквально на одном дыхании. Это история любви, рассказ о расовых предрассудках в США времен сухого закона, сага о преступлении и наказании. В книге есть место и гангстерской романтике, и весьма брутальным, кровавым сценам, и очень нежной и трогательной любовной линии.

К сожалению, при работе над сценарием изрядная часть текста, необходимая для понимания происходящего, просто пропала. Практически исчезла история взаимоотношений Джо Коглина и его отца, без которой нельзя понять, что толкнуло Джо работать на мафию. Пошла под нож вся тюремная эпопея, а это добрая четверть книги, без которой совершенно неясно, почему дон Пескаторе доверил столь важную часть своей преступной империи малознакомому молодому домушнику, даже не входящему в семью. Пропала история ограбления армейских складов и охоты на Грациеллу в лесу, без которой непонятна основа отношений Коглина и кубинской общины. Очень смазанно показано противостояние главного героя с Ку-клукс-клан. Скомкана история отношений Джо и Эммы, и т.д. и т.п. Фильм лишился важных сюжетных связок, без которых он рассыпался на отдельные эпизоды.

Live by Night – это все еще неплохой фильм с изумительно красивой картинкой. С шикарными старыми автомобилями, интересными декорациями, женщинами в красивых платьях и мужчинами в нелепо широких костюмах и обязательных шляпах. Вот только выхолощенная история уже совсем не трогает, она скользит мимо, практически не задевая чувств. Похоже, Аффлек-режиссер просто не смог собрать воедино фрагменты безжалостно кастрированного Аффлеком-сценаристом текста.

Но, пожалуй, самая большая проблема Live by Night — даже не Аффлек-режиссер или Аффлек-сценарист, а Аффлек-актер. Кажется, пора уже законодательно запрещать режиссерам играть главные роли в собственных фильмах. Такое впечатление, что Аффлек-режиссер ослеп на оба глаза или просто отмахнулся от того факта, что он как актер совершенно, абсолютно, категорически не подходит для этой роли.

Джо Коглин в первой части романа – двадцатилетний мальчишка, эмоциональный, влюбленный, импульсивный. Сорокалетний раздобревший Бен Аффлек просто не в состоянии сыграть юношескую страсть, в которой сгорел тот Коглин. Во второй части романа Джо Коглину двадцать пять лет, он уже научен тюрьмой, циничен, даже жесток, но тот мальчишка, который чуть не умер из-за любви, все еще жив в нем, он рвется наружу, и Грациелла спасает его. Увы, Бен Аффлек и в первой, и во второй части картины инертен, сонлив и малоподвижен, такое впечатление, что в большинстве сцен он или только что проснулся или вот-вот заснет. Смотреть на это невыносимо грустно. Если уж Бену Аффлеку так хотелось, чтобы деньги остались в семье, он мог бы пригласить своего брата Кейси, который, похоже, вырос в очень хорошего актера. Ему роль Джо Коглина явно подошла бы.

Учитывая скомканный сценарий, многим персонажам фильма просто не удалось раскрыться. Радуют разве что как всегда элегантная и гибкая как танцовщица Зои Салдана и подросшая Эль Фэннинг, великолепно сыгравшая безумную Лоретту Фиггис. А вот Крис Купер, играющий шефа полиции Ирвинга Фиггиса, несмотря на то, что ему в этом повествовании отведена очень важная роль, выглядит не очень убедительно.

Честно говоря, очень обидно, что отличный роман Денниса Лихэйна, намного больший, чем просто гангстерская история, так неудачно экранизировали. Надеемся, Бен Аффлек не задумал перенести на экран еще и финальную часть трилогии. Это было бы совсем печально.

Live by Night – самая слабая работа Бен Аффлека как режиссера, как сценариста и как актера. Честно говоря, мы не ожидали такого от человека, получившего «Оскары» именно за режиссуру (Argo) и сценарий (Good Will Hunting). Если ему удалось запороть такой первоисточник, страшно представить, что будет с грядущим The Batman.