Теодор Качински – гениальный математик, в 20 лет закончивший Гарвард, автор скандального манифеста «Индустриальное общество и его будущее», неуловимый бомбист, почти два десятилетия водивший за нос ФБР. Игровой сериал Manhunt: Unabomber от Discovery Channel рассказывает историю охоты, поимки и суда над самым разыскиваемым террористом США.

Manhunt: Unabomber / «Охота на Унабомбера» Жанр криминальная драма

Создатель Эндрю Содроски

В ролях Сэм Уортингтон (Джим Фицджеральд), Пол Беттани (Тэд Качински), Джереми Бобб (Стэн Коль), Кейша Касл-Хьюз (Табби), Линн Коллинз (Натали), Крис Нот (Дон Акерман) и др.

Канал Discovery Channel

Год выпуска 2017

Серий 8

Сайт IMDb

Тэд Качински начал рассылать свои самодельные бомбы весной 1978 г. 17 лет и беспрецедентный объем ресурсов понадобились ФБР, чтобы выйти на его след, еще три года длилось судебное разбирательство. Manhunt: Unabomber посвящен последней фазе охоты на террориста в 1995–96 гг. и судебному разбирательству в 1997–1998 гг. Кроме того, в 6-ой серии, практически полностью посвященной Качински, авторы, пытаясь разобраться в причинах, подтолкнувших Тэда к войне против всего мира, показывают его детство и юность в Гарварде.

Хотя в начале сериала складывается впечатление, что Manhunt: Unabomber посвящен совсем не Унабомберу, а специальному агенту ФБР Джиму Фицджеральду, профайлеру, приглашенному в группу UNABOM (UNiversity & Airline BOMber) для составление очередного психологического портрета подозреваемого. Причем, по мнению авторов сериала, роль агента Фицджеральд в поимке Унабомбера была ключевой, а методы лингвистического анализа, используемые при составлении профиля – инновационными. При этом для усиления роли Фицджеральда в расследовании, остальные агенты ФБР намеренно показаны в сериале твердолобыми ретроградами, не обращающими внимания на работу Фица и даже унижающие его. Понятно, что такой прием понадобился авторам для подчеркивания связи охотника Фицджеральда с его целью Унабомбером, который подвергался унижениям в Гарварде, во время жестоких психологических экспериментов профессора Генри Мюррея.

В итоге Manhunt: Unabomber получился даже не столько об охоте на конкретного Унабомбера, хотя все ключевые вехи знаменитого расследования здесь, конечно же, присутствуют, сколько об одержимости, которая может завести даже очень сильную личность в эмоциональный тупик, ведет к разрушению всех социальных связей и самоуничтожению. Одержимый желанием поймать Унабомбера Джим Фицджеральд теряет семью, друзей и даже самого себя, попадая под влияние идей Тэда Качински. Одержимый противостоянием со всем миром Качинский тоже лишается семьи и шанса на нормальную жизнь, ведя примитивное существование в лесах Монтаны.

При этом авторы сериала, несмотря на все оговорки, связанные с преступлениями Унабомбера, явно относятся к Тэду Качински с большой симпатией. Они пытаются разобраться в мотивации своего героя, показать его не просто как безумца с высоким IQ, но и как личность, страдающего человека, пытающегося донести свои взгляды до остальных. Бесспорно, идеи Качински очень привлекательны, особенно сегодня, когда тезис о том, что развитие индустриального общества ведет к ограничению гражданских свобод, приватности и персонального пространства, уже не вызывает сомнения. Еще более привлекательны они в изложении Пола Беттани, который действительно вдохновенно переносит образ Унабомбера на экран.

Вообще противостояние Качински и Фицджеральда в исполнении Беттани и Уортингтона – это, пожалуй, одна из самых сильных сторон сериала. И если в актерском таланте Пола Беттани никаких сомнений у нас не было, то Сэм Уортингтон, до недавних пор появлявшийся в основном в боевиках и фантастике типа Avatar, Terminator Salvation, Clash of the Titans и т.д., приятно удивил. Его агент Фицджеральд получился действительно интересным и неоднозначным персонажем. Не беремся судить насколько он похож на реального Джима Фицджеральда, но, в случае игрового сериала, даже на основе реальных событий, это не так уж и важно.

Manhunt: Unabomber – мини-сериал на восемь серий, семь из которых уже были показаны на Discovery Channel. Впрочем, первая часть названия, выглядящая как заголовок серии, оставляет надежду на то, что Discovery продолжит шоу рассказами о других громких расследованиях ФБР.

P.S. Другие сериалы Discovery Channel, на которые стоит обратить внимание – Harley and the Davidsons, Frontier.