Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – Звездный Лорд и его команда

После того как Telltale Games благополучно перевела в формат интерактивного комикса шутер Borderlands (Tales from the Borderlands), комикс-сказку The Wolf Among Us и даже виртуальный конструктор (Minecraft: Story Mode), сомнений в том, что студия способна превратить в эпизодическую адвентюру любой исходный материал, пропали окончательно. Впрочем, анонс Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series несколько напряг киноманов, ведь фильм Джеймса Ганна оказался внезапно чуть ли не лучшим в киновселенной Marvel. Что ж, спешу успокоить или разочаровать вас… новая адвентюра Telltale опирается совсем не на фильм, а на оригинальный комикс, легший в его основу.

Повторяется ситуация с Batman: The Telltale Series, которая была основана не на каком-то конкретном фильме о Бэтмене, а являлась своеобразным переосмыслением комикса. Так что не ищите в Guardians of the Galaxy от Telltale знакомые физиономии Криса Прэтта, Зои Салданы и Дэйва Батисты, герои игры ближе к своим рисованным прототипам, причем даже не из последних выпусков серии. И если к новому облику Питера Квилла и Дракса Разрушителя достаточно быстро привыкаешь, то образ Гаморы несколько напрягает. Что же до Грута и Ракеты, говорящие дерево и енот-механик все равно были нарисованы и в фильме.

Понятное дело, что и оживлением персонажей в адвентюре занялись совсем другие актеры. Звездного лорда озвучил Скотт Портер, Гамору – Эмили О’Брейн, Ракету – вездесущий Нолан Норт, Дракса – Брэндон Пол Илс, а Грута – Адам Харрингтон. Впрочем, никаких претензий, озвучка получилась неплохой. В Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, в отличие от многих игр Telltale, присутствуют русские субтитры и перевод можно даже назвать изобретательным, авторы пытаются в том числе адаптировать и идиомы. Впрочем, хватит ходить вокруг да около, перейдем собственно к игре.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series – типичная адвентюра от Telltale. Интерактивный комикс с возможностью выбора вариантов ответа в диалогах и QTE-вставками. Как всегда, ваши товарищи по команде перессорятся друг с другом и вам, в образе Питера Квилла, придется выбирать, на чью сторону встать и к чьему мнению прислушаться. Опять-таки, «Ракета запомнит это», «Дракс запомнит это» и т.д. никто не отменял.

По сюжету Стражи Галактики ввяжутся в сражение со своим злейшим противником и неожиданно для самих себя… победят. А вот что делать с этой самой победой и чем теперь заняться Стражам, неясно никому из них. Впрочем, достаточно быстро у команды появится новый враг, угрожающий всей разумной жизни в Галактике и охотящийся персонально за Питером Квиллом, в руки которого случайно попал могущественный артефакт.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series больше всего похожа по настроению на Tales from the Borderlands. Здесь нет преследующего вас привкуса смерти, как в сериях The Walking Dead и Game of Thrones. Если кто-то и умирает, то только плохие парни. Зато в новой адвентюре полно фирменных дурацких шуточек Guardians of the Galaxy и подтрунивания членов команды друг над другом. А еще здесь просто отличный саундтрек в стиле фильма.

В игре достаточно много action-эпизодов, и авторы стараются всеми силами разнообразить их. Решающая битва, например, длится чуть ли не десять минут и в ней участвуют все члены команды Стражей Галактики. Впрочем, нечто подобное мы уже видели в Tales from the Borderlands. В любом случае, это все те же заранее проложенные рельсы с необходимостью нажимать заданные кнопки в нужный момент. Скажите еще спасибо, что у разных персонажей это разные кнопки. Зато авторы неплохо вписали в игровой процесс реактивные ботинки Питера Квилла и возможность связаться с членами команды по рации.

Да, и то, на что геймеры обратили внимание буквально с анонса Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Telltale наконец-то отказалась от фирменного cel-shading в графике. В Guardians of the Galaxy используются обычные модели, которые, похоже, стали намного детальней, и новая модель освещения. Впрочем, ни о каком реализме речь не идет, это все-таки интерактивный комикс.

В отличие от той же The Walking Dead: A New Frontier, в этот раз в Telltale решили выложить только первый эпизод игры, Tangled Up in Blue. Даты выходов четырех оставшихся частей пока что звучат как «в течение 2017 г.». В каждом из эпизодов традиционные 1,5-2 часа геймплея.

Кажется, в Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series нет ничего нового – это просто еще одна адвентюра от Telltale. Но команда Стражей Галактики настолько харизматична, что вы обязательно влюбитесь в них. Добавьте сюда не самый дурацкий сюжет, неплохой саундтрек и действительно смешные шутки, и вы поймете, что это хорошая игра. В следующих эпизодах авторы обещают поглубже покопаться в каждом из членов команды и его прошлом.

Несмотря на то что Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series не имеет отношения к грядущему фильму Guardians of the Galaxy Vol. 2, мы все же рекомендуем игру как поклонникам адвентюр от Telltale, так и фанатам комиксов и фильмов Guardians of the Galaxy.

P.S. В первом эпизоде Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series студия, похоже, тизерит свой новый проект, Poker Night 3 и его персонажей.

