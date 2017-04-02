Mass Effect: Andromeda — утраченный ковчег

Четвертую часть Mass Effect разрабатывала уже совсем другая Bioware, вот и игра вышла другой. Как в хорошем смысле, так, увы, и в плохом.

Mass Effect: Andromeda Жанр Action-RPG, TPS

Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Bioware

Издатель EA

Сайт, Origin

Mass Effect умер, да здравствует Mass Effect? Хотелось бы, но… После неоднозначной (лично я считаю ее полным провалом, но о вкусах, как известно, не спорят) концовки третьей части космической одиссеи Bioware, студия могла либо поставить на серии крест, либо попытаться сделать вид, что никакого Шепарда не было. Поскольку никто не убивает курицу, несущую золотые яйца, был выбран второй вариант, и вот игрок вместе с близнецами Райдерами и еще парой десятков тысяч участников Инициативы Андромеда отправляется колонизировать планеты в одноименную галактику, где их уже должен ожидать отправленный заранее командный центр “Нексус”, уменьшенная копия Цитадели. Причем ковчеги с колонистами покидают Млечный Путь очень вовремя, сразу после событий Mass Effect 2 (а значит, сохранения из Mass Effect 3 вам не пригодятся, никакого переноса прогресса из прошлых частей здесь нет), так что вторжение жнецов, равно как и последующие 600 лет, люди, азари, турианцы и саларианцы дружно проспали в анабиозе. А вот Кроганы, которым тоже нашлось место на кораблях, потратили эти столетия на попытки побороть генофаг и даже сумели немного повысить процент выживаемости потомства.

Но когда колонизация новой галактики проходила без сучка без задоринки? Прибыв в пункт назначения, экипаж Гипериона, ковчега людей, обнаруживает: опасную космическую аномалию, полупустой Нексус, полное отсутствие ковчегов остальных рас, враждебных инопланетян кеттов и непригодные для жизни планеты. Не очень-то похоже на то, о чем писали в рекламном проспекте Инициативы, но что делать — ресурсы на исходе, в криокапсулах ждут своей очереди на пробуждение тысячи человек, так что Первопроходец Райдер-старший (исследователь, посол и главнокомандующий в одном лице) собирает команду и отправляется на ближайшую планету, чтобы узнать, почему эта реальность так резко отличается от результатов предварительных исследований. На планете он, разумеется, героически погибает в течение часа, неудачно запустив какой-то древний механизм (потому что драма!), но успев при этом передать бремя Первопроходца одному из близнецов.

Новоиспеченный Первопроходец, судя по всему, к этой роли оказался подготовлен получше именитого и уважаемого родителя — ему удается не только справляться с агрессивными кеттами, колонизировать и терраформировать одну планету за другой, устанавливать дипломатические отношения с единственной новой союзной расой, но и не умереть со скуки во время выполнения однообразных побочных заданий. Последнее испытание, пожалуй, самое сложное, потому что MMO-подобных фетч-квестов в Mass Effect: Andromeda очень много, именно из-за них прохождение игры у вас может растянуться часов на девяносто. Но об этом позже.

При всех теплых чувствах, которые вызывала оригинальная трилогия, у нее была одна большая проблема — уже во второй части Mass Effect фактически лишился изрядной доли того исследовательского духа, который двигал вперед первую игру. Млечный Путь, со всеми населяющими его видами, перестал быть диковинным и удивительным. Покатушки на Mako были убраны за ненадобностью, ведь исследовать, по большому счету, стало нечего, мы готовились к войне. Andromeda в этом плане возвращается к истокам, здесь игрок и персонажи находятся примерно в равных условиях — о новом доме неизвестно ничего. Небольшая фора есть лишь у той части колонистов, которая не дождалась прибытия ковчегов и, после непродолжительного бунта на Нексусе, покинула станцию в поисках независимости. Так что, хотите вы этого или нет, придется привыкать к Кочевнику ND1, этот аналог Mako на долгие часы станет не только вашим домом на колесах, но и убежищем, поскольку, как мы уже говорили, экология планет в скоплении Элея оставляет желать лучшего — то тебе радиация, то жуткий холод, то токсичность окружения зашкаливает. Даже со слабой угрозой система жизнеобеспечения костюма может справляться сравнительно недолго, вот и приходится исследовать планеты по большей части на колесах. Впрочем, пешком их обойти было бы проблематично даже при большом желании, масштабы здесь не чета прежним играм.

Правда, радость от открытия новых земель постепенно сходит на нет, как только приходит осознание того факта, что процесс колонизации происходит по одному шаблону. Прибываем на планету, обычно кем-то уже да населенную, будь то немногие выжившие колонисты первой волны, изгнанники с Нексуса или местные ангара, получаем стартовые задания и отправляемся на вольные хлеба. Все основные места интереса уже отмечены на карте, включая точки быстрого перемещения и местоположения древних монолитов. Монолиты, реликты утерянной цивилизации, играют ключевую роль в освоении планет, фактически это неработающие терраформирующие устройства. Чтобы перезагрузить терраформаторы, Райдеру приходится сперва активировать все монолиты на планете, а после спуститься в подземное хранилище для того, чтобы запустить механизм “очистки”. Между делом приходится разбираться с многочисленными отрядами кеттов, у которых к монолитам свой интерес, роботизированными охранными системами, доставшимися в наследство от прежних хозяев, и выполнять роль мальчика на побегушках для местного населения.

Выполнив второй десяток побочных заданий, я понял, почему команда Нексуса так и не смогла основать ни одной колонии до прибытия ковчега с Райдером. Все дело в том, что эти ребята самостоятельно штаны подтянуть не могут, какое уж тут освоение новой галактики. Заниматься приходится всем, от зачисток вражеских лагерей, расследования убийств и спасения попавших в плен пришельцев до сбора минералов, сканирования минералов, сканирования тел погибших колонистов, сканирования обломков кораблей, сканирования новых жизненных форм, сканирования мутировавших жизненных форм, сканирования консолей и механизмов… я уже говорил о сканировании? А вот еще мужчина инопланетной внешности жалуется, что у него товары пропали где-то поблизости, не найдется ли у Райдера минутка проверить, в чем тут дело? Уважаемый, да тут натурально вот эту гору обойти, если верить маркеру на карте. Слишком сложно? Ну ладно, сейчас вернусь. Для всех этих мусорных квестов даже отдельная категория в журнале имеется, что-то вроде самых необязательных “необязательных заданий”, да только мы же помним, какое влияние на концовку имел общий процент прохождения игры в прошлый раз, так что приходится выполнять все. Ну так, на всякий случай.

Скуку этой бесполезной беготни разбавляют бои, которые стали гораздо веселей, чем раньше. В отличие от Шепарда, Райдер научился даже не просто прыгать, а парить с помощью прыжковых двигателей костюма, эта повышенная мобильность положительно сказалась на общей динамике боя, и хотя система укрытий все еще играет важную роль, перестрелки в Mass Effect: Andromeda перестали напоминать обмен любезностями из-за угла. Проходить по старинке все еще можно, но и у любителей ворваться во вражеские ряды с дробовиком наперевес будет такая возможность. Переработанная ролевая система оказалась на удивление гибкой, игрок волен в любой момент переключаться между всеми имеющимися в игре классами и может одновременно экипировать любые три навыка из трех доступных специализаций — бой, биотика и техника. А вот сменить экипировку по какой-то непонятной причине можно только в специально отведенных для этого местах, что чертовски неудобно. Получили вы где-то посреди сюжетной миссии лучшее оружие? Отлично, пускай пока в сумке полежит, вот вернетесь на корабль или ближайшую передовую станцию, там и смените. Хотя Райдеру еще повезло, членам его команды и вовсе смена экипировки недоступна.

Кстати, о команде, она получилась очень неплохой. Напарников всего шесть, набор довольно стандартный — два человека, кроган, азари, турианка и новичок ангара. Ребята подобрались колоритные и привязываешься к ним довольно быстро, хотя по харизматичности до наших верных товарищей из оригинальной трилогии они все-таки не дотягивают, да и напряжения между ними нет. С одной стороны, это логично — миссия превыше расовой или личностной неприязни, но на борту Бури все настолько приторно дружелюбны по отношению друг к другу, что порой скулы сводит. Мне только единожды удалось застать ругающимися Лиама и Джаала, да и то эта перебранка, как оказалось, была частью социального эксперимента, в котором члены экипажа пытались выяснить что может задеть представителя другой расы, чтобы постараться избежать таких ситуаций в реальной жизни.

На задание с собой можно взять двух спутников, но их присутствие скорее номинальное. Им можно отдать всего две команды — занять определенную позицию или атаковать цель. Как результат, ребята вроде бы и сражаются с тобой бок о бок и даже кого-то убивают, но все больше как-то на фоне. Даже потенциально интересная механика комбинаций навыков напарников и Райдера получилась не очень убедительной. Сопартийцы, конечно, заранее предупреждают о том, что сейчас они будут использовать какую-то способность, чтобы игрок мог запустить следом свою, но далеко не факт, что в этот момент способности Райдера не будут на откате.

Mass Effect: Andromeda скроена по тому же лекалу, что и Dragon Age: Inquisition: это масштабная, комплексная игра, которая всегда найдет чем занять игрока, будь то множество хороших и не очень заданий, сбор реагентов для создания редкого оружия или брони, отправка отрядов спецназа Apex на выполнение заданий (сразу вспоминаются гарнизоны и классовые оплоты из World of Warcraft), банальный поиск декоративных предметов для капитанской каюты на Буре или многопользовательский кооператив, практически повторяющий то, что мы уже видели в Mass Effect 3. Она неплохо выглядит, сказывается переход на Frostbite, и местами превосходит трилогию — бои здесь интересней, романтические линии выстраиваются не просто банальным перебором вариантов ответов, да и сами они стали несколько сложнее, появилась возможность выбирать между серьезными отношениями и сексом на одну ночь. Отсутствие системы герой/отступник вызывало опасения, но механизм выбора эмоциональной окраски реплики в диалоге оказался неплохой ей заменой. А еще в Andromeda замечательно подается тема зарождения симбиоза биотиков и синтетиков на примере сосуществования Райдера и искусственного интеллекта СЭМа. И при этом, о чудо, главный герой не выглядит так, будто ему под кожу вживили елочную гирлянду. Привет всем любителям “зеленой концовки” Mass Effect 3.

Вот только к болезням Inquisition, вроде пустых локаций и повторяющейся последовательности действий при освоении планет, добавились проблемы технического характера и простейшие логические ляпы, вроде сундуков с патронами для земных дробовиков в заброшенных древних подземельях. Про ужасы здешней анимации не слышал, пожалуй, только ленивый, и да, она действительно настолько ужасна, особенно в самом начале игры — в дальнейшем ситуация немного исправляется (некоторые персонажи почему-то анимированы лучше других, а еще иногда камера во время разговора попросту отворачивается от собеседника, очевидно, чтобы пощадить игрока). Да и неплохая озвучка в какой-то мере спасает положение. Но кривую анимацию можно проигнорировать, на игровой процесс она особо не влияет, а вот невозможность завершить задание из-за того, что ты покинул зону его выполнения раньше времени, и несрабатывающие триггеры начала диалога или старта игрового события пережить уже сложнее, порой приходится многократно перезагружать локацию и несколько раз объезжать ее на Кочевнике в попытках понять — опять что-то сломалось или ты упустил какое-то условие, позволяющее начать или завершить квест. Стоит ли говорить, что и так утомленного бэктрекингом игрока такая ситуация несколько… выводит из себя. И ведь обидно, потому что в Andromeda действительно чувствуется дух того самого Mass Effect, и открывать тайны утерянной цивилизации не менее интересно, чем пытаться разобраться в мотивах кеттов. Однако, если технические проблемы легко поправить патчами, то с разочарованием от отсутствия развития поселений после их основания, всего одной новой дружественной расы и невозможностью кастомизации напарников так просто избавиться не выйдет.

А еще, наученный горьким опытом, с каждым новым активированным монолитом я подсознательно ожидал услышать фирменный звук жнецов, доносящийся с неба — попробуй угадай, какую из возможных концовок Mass Effect 3 в Bioware считают каноничной.



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