Месяц с аудиофильским смартфоном Highscreen Boost 3

Сколько существует смартфонов на рынке, которые обладают действительно хорошим звуком, хотя бы на уровне начальных портативных Hi-Fi проигрывателей? Думаю, их можно пересчитать по пальцам двух рук. Но благодаря современным тенденциям, такие модели начинают мало-по-малу заполнять свою нишу. Ко мне на целый месяц попал смартфон Highscreen Boost 3, звучание которого должно переплюнуть чуть ли не весь гарнизон музыкальных смартфонов. Я с удовольствием взялся за новый девайс, и поверьте, теперь мне есть что рассказать о смартфоне.

Первым делом я отложил свой смартфон и начал пользоваться Highscreen Boost 3 как основным, ведь тестировать ‒ это одно, а пользоваться длительное время ‒ совершенно другое. Скачал все любимые приложения, игры, поставил будильники, включил синхронизацию и начал пользоваться.

Комплект поставки

За комплект хочется сразу сказать спасибо производителю. Внутри лежат зарядное устройство, кабель, 2 сменные крышки, 2 аккумулятора и документация. Да ‒ в упаковке две батарейки, одна на 3000 мАч, а вторая на 6000 мАч. Вопрос с автономностью, я думаю, решен сразу.

Дизайн, материалы

Лукавить не стану, ничего оригинального в телефоне нет. Передок скопирован подчистую с моделей Lumia, задник тонкой крышки подобен Xiaomi Redmi, чего не скажешь про толстую крышку для батареи в 6000 мАч. А вот смотрится такой симбиоз очень неплохо, как ни странно.

Мне понравились красные элементы на верхнем торце и кнопке разблокировки ‒ эдакий выделяющийся элемент. За счет неплохой сборки и закругленным краям дисплея, смартфон приятно держать в руках ‒ не iPhone 6s или Samsung Galaxy S6, конечно, но приятней, чем большинство «одноклассников».

Металла в конструкции нет, только пластик и закаленное стекло, которое отлично себя показало ‒ пару неглубоких царапин за месяц при не самой бережной эксплуатации.

А вот на крышке царапины появляются быстрее, и они более заметные.

После установки разных крышек с аккумуляторами, смартфон как будто превращается в два разных устройства. С толстой напоминает некое подобие плееров iBasso, а с тонкой ‒ аккуратный мейнстримовый телефон. При сжатии, когда используется батарея на 3000 мАч, нет скрипов и крышка не прогибается, но как только превращаешь смартфон в «толстяка», то появляется скрип и люфт.

Видно, что производитель сильно не заморачивался с толстым задником, но при этом внешний вид у него гораздо интересней, чем у стандартного ‒ появляются ассоциации с Hi-Fi плеерами, которые практически все толстые.

Элементы управления, разъемы

На передней части сверху расположены датчики, камера, динамик и светодиод оповещений. Под дисплеем находятся три стандартные клавиши управления. На левой грани вынесена качелька регулировки громкости, на правой две кнопки: разблокировки и программируемая для запуска выбранного приложения.

На нижнем торце расположен порт microUSB и разговорный микрофон, на верхнем ‒ mini-jack 3,5 mm и мультимедийный микрофон. На задней стороне камера со светодиодной вспышкой и динамик. Два слота microSIM находятся под крышкой.

Дисплей

Экран выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 5” и разрешение 1920×1080 точек. Картинка выводится довольно сочная, и оставляет в основном лишь позитивные впечатления. Среди недостатков находятся не самые максимальные углы обзора ‒ уже при небольшом повороте черный цвет переходит в фиолетовый.

По замерам можно увидеть небольшой уклон в сторону зеленого цвета и не полный охват производных красного ‒ заводская калибровка могла бы быть лучше. Максимальная яркость составляет 320 кд/м², минимальная 10 кд/м², чего иногда бывает много для использования смартфона ночью.

Но в живую экран выглядит достойно, да и в настройках включается технология MiraVision, с помощью которой можно отрегулировать режимы изображения, контраст, насыщенность, яркость, резкость, цветовую температуру и динамический контраст.

Изображение легко делается насыщенным, как на Super AMOLED, или более спокойным, как у лучших представителей IPS.

Присутствует датчик освещенности, который работает корректно, но я априори не люблю, когда яркость самопроизвольно скачет от смены обстановки, так что у меня эта функция практически всегда отключена.

Эргономика

За счет оптимальной диагонали дисплея и толщине в 9 мм смартфоном удобно пользоваться. Клавиши блокировки и регулировки громкости расположены в удачных местах и позволяют пользоваться смартфоном одной рукой. Модель не скользкая и в руках сидит цепко.

Кому-то будет не удобно, что разъем для наушников находится сверху смартфона, а не снизу ‒ таким образом, доставая смартфон, его придется переворачивать.

Аппаратная платформа, операционная система

Highscreen Boost 3 один из немногих смартфонов, в аппаратные характеристики которого не хочется особо углубляться. Но дабы не быть голословным, всё же придется написать, что прячется внутри девайса. В качестве процессора используется 8-ядерный MediaTek MT6753, который работает на тактовой частоте в 1,3 ГГц. Графику обрабатывает ускоритель Mali-T720.

Размер оперативной памяти составляет 2 ГБ, а в версии PRO (если найдете такую) целых 3 ГБ. Постоянной памяти 16 ГБ, из которой пользователю доступно 11,6 ГБ. Но это не проблема, ведь в устройстве есть слот microSD.

Работает смартфон на операционной системе Android 5.1, которая практически не подверглась изменениям. Лично для меня это преимущество, поскольку сторонние UI хотя и расширяют возможности, но очень часто замедляют работу системы. Здесь же скорость интерфейса практически на уровне смартфонов Nexus.

Конечно, как и в любом другом устройстве на Android, иногда проскакивают лаги, но этому подвержены абсолютно все девайсы на вышесказанной ОС. За месяц использования и по мере забивания памяти до отказа ситуация с быстродействием не ухудшается, что радует.

Можете по скриншотам оценить количество баллов в синтетических тестах, подобные цифры можно увидеть в схожем по начинке Meizu M1 Note. Вроде бы не так уж и много, но этого мне хватило для всех повседневных задач.

Wi-Fi работает в стандартах b/g/n, также смартфон может быть использован как точка доступа.

Bluetooh версии 4.0+EDR.

Динамики, микрофоны

Порадовала такая, казалось бы, незначительная на сегодняшний день вещь, как качество разговорного динамика ‒ действительно приятно слышать собеседника, голос передается качественно и четко. Мультимедийный динамик также звучит громко и детально.

Аналогично и с разговорным микрофоном, он неплохой и чувствительный, не с идеальной изоляцией от окружающего шума, но речь передает четко.

Hi Sound

Итак, самый главный кусок материала. То, чем Highscreen Boost 3 так выделяется на фоне остальных. То, что так хвалит производитель и так активно обсуждают на форумах ‒ звук. Для справки: за цифро-аналоговое преобразование отвечает чип ESS9018K2M, усилитель используется ADA4897-2.

Аудиопоток идет прямиком на ЦАП, не подвергаясь стандартному для устройств на Android понижению частоты дискретизации до 48 кГц. Последнее реализовано с помощью встроенного проигрывателя Muz_On, который сделан на базе USB Audio Player Pro. Давайте о звуке чуть подробней.

Для меня прослушивание музыки ‒ нечто святое и интимное, то, без чего я не представляю своей жизни. И чтобы оценить звучание данного смартфона на все 100% я переслушал тонны музыки в самых разных форматах ‒ от lossy стриминговых сервисов до гигабайтных альбомов в формате DSD.

Наушники, которые прослушивались вместе с телефоном:

RHA MA750i

Dunu DN-2000

Creative Aurvana Live!

Oppo PM-3

Jabra Sport Pulse

Портативные проигрыватели и смартфон, с которыми проходило прямое сравнение по звуку:

FiiO X3 II

FiiO X5 II

FiiO X7

Apple iPhone 6s

Для сравнения я выбрал подборку Modern CD с сайта Doctorhead.ru, которая служит мне основным ориентиром уже несколько лет. Именно по представленным композициям очень легко услышать привкус, особенности, недостатки и плюсы аппаратуры, наушников и акустики.

Играет Boost 3 действительно по Hi-Res-ному кристально чисто, гладенько, мониторно и честно. Звуку здесь не свойственно уходить в переизбыток определенных частот. Должна звучать акустическая гитара с барабанными тарелками на заднем плане ‒ значит так и будет. Тарелки не пропадут, 6-ую струну на гитаре не затянет судорожным низкочастотным дребезжанием. Наиболее близко по саунду смартфон находится к FiiO X3 II, я бы даже сказал, что они на одном уровне, но у творения FiiO чуть-чуть больше энергии и задора.

Звук FiiO X5 II сам по себе более теплый и домашний, да и уровень у него повыше, как ни крути. Хотя так явно сразу не скажешь, кто хуже, кто лучше, но после недолгого прослушивания понимаешь, где больше деталей и мощности.

С FiiO X7 конечно-же глупо ровнять, ведь это топовый плеер китайского производителя портативного Hi-Fi. Но знаете, Boost 3 не так уж и сильно падает лицом в грязь перед этим монстром, iPhone 6s сдает намного больше позиций.

На счет творения Apple ‒ честно, я не ожидал, но 6s играет заметно хуже Boost 3. Звучание имеет уклон в сторону низких частот, сцена не такая широкая, разделение инструментов слышится не так отчетливо, появляется «каша» на особо быстрых композициях. А о громкости я вообще молчу ‒ там, где у iPhone 6s максимальная громкость, у Boost 3 ползунок даже до половины не доходит. Да, у Apple отличный смартфон, во всем превосходящий модель от Highscreen, но только не по звуку.

Мощности спокойно хватит, чтобы раскачать любые 250, а то и 500-Омные наушники. По запасу громкости герой статьи держит одну планку вместе со всеми плеерами FiiO. Для этого даже регулировка громкости имеет 50 делений, а не 15, как обычно в смартфонах на Android. На затычках, в моем случае RHA MA750i и Dunu DN-2000, громкость выше 20 делений у меня не поднималась ‒ слух потерять не охота. На более высокоомных Creative Aurvana Live! и Oppo PM-3 иногда добавлял громкости до половины. Как видите, запас хороший.

Потенциал Highscreen Boost 3 отчетливо слышен на всех используемых наушниках, где-то больше, где-то меньше, но итог один ‒ звук потрясающий. Даже при прослушивании Bluetooth-наушников Jabra Sport Pulse звучание четче, чем на других смартфонах за счет возможности передачи высококачественного аудио беспроводным путем.

Самое интересное, что звучание доставляет удовольствие не только при прослушивании музыки во встроенном плеере Muz_On, я часто слушал музыку в Google Play Music, Apple Music и Zvooq.

Кстати, Zvooq вполне неплохой музыкальный сервис. Я открыл для себя его только при знакомстве с данным смартфоном, поскольку здесь данное приложения является предустановленным и уже с подпиской.

Проигрыватель Muz_On хочется поругать за архаичный внешний вид и общую дубовость ‒ такое впечатление, что попал в эру Symbian. Но похвалить также есть за что ‒ читает абсолютно все форматы! Доходило до того, что PCM в 384/32 ни один из плееров FiiO не воспроизводил, а Highscreen без запинки проигрывал. Так что на счет поддержки форматов проблем быть не должно.

Имеется один баг, который скорее всего поправят в следующей прошивке. Как было уже сказано, при прослушивании музыки с помощью плеера Muz_On аудиопоток идет в обход ограничениям Android. Этот процесс не работает, когда слушаешь музыку, допустим, в Google Play Music, за счет чего воспроизведение иногда может остановиться. Это актуально лишь при проводном прослушивании, по Bluetooth таких проблем нет.

Камеры

При сенсоре 13 МП и апертуре F2.0 основная камера снимает неплохо. В светлое время суток или при хорошем освещение фото получаются просто сказка, при плохом освещении качество падает, но не до ужасного. Аналогично и с фронтальной камерой, видео аппарат может снимать в разрешении вплоть до 1920×1080 точек, качество неплохое.

Интересный момент заключается в том, что при установке приложения Google Camera можно поставить разрешение 24 МП, что ровным счётом ничего не меняет, ну кроме размера фото.

Примеры фото, сделанные на основную камеру

Примеры фото, сделанные на фронтальную камеру

Автономность

Здесь арифметика простая ‒ тонкая батарея на 3000 мАч держит день, толстая на 6000 мАч держит два дня. Это при активном использовании, смартфона ‒ которое включает Instagram, Viber, Facebook, звонки, постоянное прослушивание музыки в lossless, видео в YouTube, съемку фото, Google Fit, чтение книг и т. д.

Большой аккумулятор держит ровно на столько больше, на сколько он больше стандартного ‒ в 2 раза, то есть 2 дня. В общем, если взять с собой в отъезд оба аккумулятора, то смартфона хватит на 3-4 дня.

Стоимость

Цена покажется неадекватной для обычного покупателя (ведь аналогичный по характеристикам Meizu M2 Note стоит в два раза дешевле) и справедливой для того, кто увидит надписи ESS9018K2M и ADA4897-2. Естественно, за $300 есть более функциональные / привлекательные внешне / брендовые смартфоны. Но какой из них сможет играть как портативный Hi-Fi плеер? Вспоминаются лишь Meizu, Oppo, выборочно некоторые Samsung и BBK VIVO. Cамый близкий конкурент это Meizu MX4 Pro, в котором точно такой-же ЦАП ‒ мне очень хотелось сравнить эти два смартфона, но так и не удалось раздобыть творение Meizu.

Редакция благодарит магазин Era-in-Ear за предоставленный для тестирования смартфон