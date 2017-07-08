Micro Machines World Series: ошибка резидента

Codemasters – компания с тридцатилетним опытом создания игр, двадцать пять из которых она работает над гонками миниатюрных машин Micro Machines. Как же получилось, что в шестой части, Micro Machines World Series, студия наступила на все доступные грабли?

Micro Machines World Series Жанр гоночная аркада

Платформы Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Codemasters

Издатель Codemasters

Сайты micromachinesgame.com , Steam

И главное, ничто не предвещало беды. Три года назад Codemasters выпустила Toybox Turbos – те же Micro Machines, только без лицензии оригинальных коллекционных машинок от Hasbro. Мало того, в прошлом году студия очень удачно выступила на мобильных платформах с Micro Machines для iOS и Android. Бесплатная игра с коллекционной механикой хоть и не лишена недостатков, но продолжает развиваться и привлекать геймеров. Казалось бы, возьмите лучшие элементы Micro Machines V4 (2006), предыдущей части основной серии, добавьте коллекционную механику Micro Machines для iOS/Android и графику Toybox Turbos – и всем будет счастье. Но нет, Codemasters почему-то решила сделать Overwatch на колесах. Плохое решение…

То есть в Micro Machines World Series нет однопользовательских чемпионатов. От слова «совсем». Только сетевая игра с живыми противниками, как в прошлогодней Micro Machines для iOS/Android. Вот только матчи получаются совсем не такими короткими и ненавязчивыми, как в мобильной версии, а учитывая, что игроков онлайн почти нет, в большинстве случаев вам все равно придется сражаться с ботами. Черт возьми, раз у вас уже есть боты, и играть все равно приходится с ними, почему бы не сделать полноценную одиночную кампанию?!

Нет, Codemasters решили заточить игру не под езду по кругу, основу основ Micro Machines, а под боевые арены, сделав из аркадной гонки почти что hero shooter. Из-за этого пришлось ограничить число доступных игроку машин до 12! Еще раз прописью: ДВЕНАДЦАТИ. В игре про коллекционирование игрушечных машинок всего ДВЕНАДЦАТЬ автомобилей. Не сотни, как в реальной серии Micro Machines от Galoob, не 98, как в прошлогодней Micro Machines для iOS/Android. ДВЕНАДЦАТЬ! По одной из каждой серии. Их очень просто перечислить поименно: пожарная машина, танк, скорая помощь, шпионский автомобиль, гоночный болид, карьерный самосвал, футуристический танк, хотрод, судно на воздушной подушке, бигфут, полицейская машина и снегоход. Все. Никакой коллекционной механики, волнительного открытия бустеров с детальками, покупки частей за монеты, ежедневных заданий и наград. НИЧЕГО.

Зато, раз уж у нас Overwatch на колесах с заточкой под боевую часть – у каждой из машин есть собственное уникальное оружие и три дополнительных спецспособности с таймерами, включая одно супер умение, позволяющие уничтожить сразу половину команды противника или воскресить своих бойцов, в случае скорой помощи. Кто сказал «Ангел»?! Кроме того из Overwatch потащили и идею наградных ящиков за повышение уровня. В них можно найти новые шкуры для машин (!), новые реплики (!!), эмблемы (!!!), граффити… простите, надгробия. Все как завещала Blizzard. Простые предметы – зеленые, редкие – синие, уникальные – фиолетовые, легендарны – золотые. Это уже просто смешно… но и это еще не конец. В Micro Machines World Series есть и свой соревновательный режим с лигами и призами по окончанию сезона! Интересно, стоит ли ждать судебного разбирательства?

Скорей всего не стоит. Потому что в Micro Machines World Series все это добро банально не работает. По одной простой причине. Игроки не ждут от Micro Machines геймплея Overwatch, они хотят играть в гонки. На текущий момент, а это всего лишь неделя с момента выхода игры, онлайн World Series кладбищенски мертв. Если в Гонках после минутного (!) поиска игры можно встретить одного (это не шутка) живого противника из двенадцати, то в Выбывании и Битвах людей нет. Совсем. Так что вам придется соревноваться с ботами. Ни о каком подборе игроков по уровню в соревновательном режиме и речи не идет, тут бы вообще найти хоть каких-то живых противников. То есть хотели мультиплеер, получили сингл с ботами. Напомню, однопользовательской кампании здесь все еще нет.

При этом Codemasters действительно вложилась в боевой режим. Это уже не двухминутные драчки все против всех на простеньких столах, как в Micro Machines для iOS/Android. Теперь это полноценные командные сражения: захват флага, доставка бомбы, удержание территории. Арены стали похожи на лабиринты, здесь много срезок, опасных участков, трамплинов и т.д. Уровни нужно учить, команду – тренировать. Вот только команды нет, а ботов особо не научишь. Проблема в том, что игрокам как раз больше по душе короткие драчки из мобильной версии Micro Machines – две минуты чистого action, вместо десяти минут топтания вокруг флага. Пока в Micro Machines World Series вы будете ждать начала матча и пытаться дотолкать бомбу до крепости противника в прошлогодней Micro Machines можно сыграть целых пять матчей.

Не лучше обстоят дела и с Выбыванием. Вместо динамичной версии из Micro Machines (2016) авторы решили вернуть классическое Выбывание, в котором один матч может затянуться на пятнадцать минут, если игроки будут выигрывать отрезки попеременно. В итоге, те немногие, кто еще играет в Micro Machines World Series, предпочитают обычные Гонки.

Впрочем, и здесь не все в порядке. Во-первых, гонок без оружия в игре опять-таки нет. Во-вторых, двенадцать вооруженных до зубов машин на узкой трассе – это не гонка, а неконтролируемый ад. Вы умираете, не успев даже понять почему. Возрождаетесь. Снова умираете. Вылетаете за пределы стола. Попадаете под активный элемент уровня, например, циркулярную пилу или бильярдный шар. Снова умираете. Некоторые шансы на победу есть у того, кто сможет захватить лидерство со старта, для остальных же это не больше, чем лотерея. С первого места на последние можно скатиться буквально за одну секунду (снова не преувеличение).

При этом сами гоночные уровни стали намного интересней. Они многоуровневые, интерактивные, живые, на них много трамплинов, развилок, коротких объездов, уже упомянутых активных элементов. Да и детализация и качество графики со времен Toybox Turbos существенно повысились. Освещения стало реалистичней, появилась глубина резкости, эффекты свечения и т.д. Пластиковые машинки выглядят почти как настоящие.

Увы, все старания Codemasters пропали втуне. Такая Micro Machines World Series просто не нужна игрокам, ждавшим, действительно ждавшим, возрождения классики. Сказать, что геймеры расстроены, значить ничего не сказать, оценки Micro Machines World Series на Steam просто катастрофические. Число игроков в онлайн – считанные десятки. Пожалуй, это крупнейший провал Codemasters со времен Overlord: Fellowship of Evil (2015), в котором компания тоже пошла на странные эксперименты.

Что же делать поклонником гонок на крохотных машинках, которые, как и авторы этой статьи, ждали выхода настоящих Micro Machines? Все очевидно – играть в Micro Machines на iOS/Android. Для этой игры вышло несколько новых наборов машинок, появились дополнительные трассы. Да и игроков в Сети достаточно для веселья – ежедневно в прошлогоднюю Micro Machines играют десятки тысяч человек, гильдии сражаются за первенство в лигах. Одним словом, жизнь бьет ключом. При этом в отличие от Micro Machines World Series, за которую просят полновесных $17,99 ($29,99 в США), в Micro Machines для iOS/Android можно играть совершенно бесплатно.

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