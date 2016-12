Дочь вождя Ваяна, главная героиня одноименного мультфильма, несколько раз подчеркивает, что никакая она не принцесса. Да, она, как и Анна с Эльзой из Frozen, не входит в официальный состав Disney Princess, но кого Disney хочет этим обмануть? Тем более, что полинезийка Ваяна очень похожа на другую героиню, которая уж точно является принцессой – на шотландку Мериду из Brave.

Moana / «Ваяна» Жанр мультфильм

Режиссеры Рон Клементс, Джон Маскер

Роли озвучивали Аулии Кравальо (Ваяна), Дуэйн «Скала» Джонсон (Мауи), Рэйчел Хаус (Тала), Темуэра Моррисон (вождь Туи), Николь Шерзингер (Сина), Джемейн Клемент (Таматоа), Алан Тудик (петух Хей-хей) и др.

Студии Disney

Год выпуска 2016

Для начала давайте разберёмся с названием. В США и ряде стран мультфильм и полинезийская непринцесса носят свое оригинальное имя – Moana. К сожалению, в ряде стран это слово оказалось чужой торговой маркой, поэтому в Европе Moana стала Vaiana. Во Франции мультфильм получил подзаголовок «Легенда о конце света», в Латинской Америке — «Морские приключения», в Китае — «Океанский романс». В Италии мультик называется «Океания», а главную героиню зовут Ваяной, чтобы не вызывать ассоциацию с известной порноактрисой Моаной Поцци. Но черт с ним, с названием.

Идея снять фильм о Полинезии, основанный на полинезийской мифологии, была классная. Бескрайнее море, волшебные острова, радушные жители, необычные легенды, красивые татуировки, живущие среди людей полубоги и боги. Вот только все без малого два часа фильма почему-то не покидает ощущение, что все это вы уже когда-то видели, и если убрать полинезийский антураж, вы получите все тот же стандартный диснеевский мультфильм про принцессу в поисках своего предназначения.

По большому счету, у уже упомянутой Мериды из Brave и Ваяны из Moana очень много общего. Обе они не собираются подчиняться приказам родителей, обе рассчитывают только на себя и не тушуются даже перед богами, обе совершенно не интересуются мужчинами и вообще какой-либо романтикой. Это молодые целеустремленные женщины-карьеристки – самодостаточные и очень цельные. Кстати, Мерида и Ваяна даже внешне чем-то похожи. У обеих копна непослушных волос на голове, а фигуры совсем не отвечают гипертрофированным модельным стандартам.

Все эти посылы, направленные на девочек младшего и среднего школьного возраста, бесспорно, очень правильные. Но, кажется, Disney начинает повторяться, и если раньше студию справедливо ругали за создание образа «барышни в беде», то теперь стоит пожурить за перегиб в другую сторону.

Нет, в феминизме нет совершенно ничего плохого. И девочки действительно имеют полное право стать в будущем кем они пожелают. Управлять кораблем, вести в бой войско, конструировать космические корабли и рисковать жизнью. Но не стоит пытаться привить им эти идеи настолько прямолинейно, как делает это Disney в последнее время.

В Moana совсем нет романтической линии, а все мужские персонажи скорей отрицательные, чем положительные. Отец Ваяны – недальновиден и труслив, полубог Мауи – самовлюбленный болван и вообще напоминает скорее Шрека в образе человека, петух Хей-хей – просто идиот. Краб же Таматоа даже не тянет на образ главного злодея. Эта подводная версия Филиппа Киркорова просто смешна и нелепа. Да и в целом поход Ваяны к матери-богине Те Фити в попытке вернуть ей сердце очень символичен именно с точки зрения женского начала.

А если оставить в стороне вопросы феминистического просвещения, окажется, что в мультфильме почти ничего нет. Все персонажи Moana достаточно прямолинейны и одномерны. Сюжет банален до невозможности. Никаких неожиданных поворотов и «он как будто из последних сил» здесь нет. Финал предсказуем с самого первого кадра. Юмора маловато. Зато здесь шикарная визуализация, симпатичные персонажи и музыкальные номера.

С последними, правда, есть одна проблема. В отличие от того же Sing, при локализации в Disney решили перевести все музыкальные композиции. И это, кажется, большая ошибка. Мало того, что вы не услышите, как поют Аулия Кравальо и Дуэйн «Скала» Джонсон, так еще и перевод песен местами, скажем так, несколько шероховат. Да и в целом, некоторые музыкальные номера здесь, в отличие от той же Frozen, Zootopia или Sing выглядят надуманными и натянутыми. Может быть, Disney стоит пересмотреть свое отношение к песням в детских мультфильмах?

Несмотря на всю критику выше, я не могу сказать, что Moana – плохой мультфильм. Скорей всего, вы и ваши дети получите удовольствие от его просмотра, хотя во второй трети он и существенно провисает по темпу. Просто на фоне других анимационных лент 2016 года, таких как Zootopia, Kubo and the Two Strings, Finding Dory, ему нечего предложить зрителям, кроме симпатичной полинезийской непринцессы и самовлюбленного полубога. А этого по нынешним меркам все-таки маловато.