Не стоит считать, что молодежные комедии — совсем уж бессмысленный киножанр. На такой фильм можно сходить в холодное время года, чтобы согреться. Можно сводить на него девушку, если вы не планируете отвлекаться на происходящее на экране. В конце концов, фильмы этого жанра могут стать своеобразным трамплином для талантливого актера или режиссера. С другой стороны, очень странно наблюдать, когда снимать молодежную комедию берется обладатель Оскара, как это произошло с Monster Trucks.

Monster Trucks / «Автомонстры» Жанр комедия / фантастика

Режиссер Крис Уэдж

В ролях Лукас Тилл (Трипп), Джейн Леви (Мередит), Эми Райан (Синди), Роб Лоу (Рис Тэннисон), Дэнни Гловер (мистер Уэвер), Фрэнк Уэйли (Уэйд Колли), Барри Пеппер (шериф Рик), Томас Леннон (доктор Билл Дауд) и др.

Студии Paramount Animation, Nickelodeon Movies

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

По американским меркам старшеклассник Трипп – типичный лузер. У него нет собственной машины, так что в школу долговязому недорослю приходится добираться на желтом автобусе, вместе с мелюзгой. Обидно до слез. Поэтому Трипп и подрабатывает после школы на автосвалке, пытаясь собрать из лишних запчастей автомобиль. Неказистый, зато свой. И вот, в один прекрасный день, на свалке появляется нечто…

Monster Trucks – типичная молодежная комедия, со всем штампами и условностями, присущими фильмам данного жанра. Глуповатым, но смекалистым, рукастым и отзывчивым главным героем, симпатичной девушкой, конфликтом с родителями и полицией (в данном случае это почти одно и то же) и обязательным хэппи-эндом. В качестве бонуса идет модная экологическая тематика, поднятая на флаг. Ведь противостоять Трипп и его недевушка Мередит будут нефтяной компании, пытающейся уничтожить популяцию полуразумных подземных существ, тех самых монстров, вынесенных в заголовок.

Собственно, монстр, похожий на помесь осьминога и лабрадора — единственное светлое пятно во всем фильме. Питающееся нефтепродуктами существо вызывает симпатию с первого же кадра, хотя как ему удается приводить в движение автомобиль, все равно остается большой загадкой, несмотря на неуклюжие попытки авторов объяснить это.

Говорить об актерской игре, режиссуре, сценарии в отношении данного фильма как-то странно. По сути, это набор гэгов, штампов и автомобильных трюков с участием симпатичного зубатого монстра, спрятавшегося под капотом внедорожника. Monster Trucks — больше мультфильм, чем художественное кино, не зря же снимать его взялся режиссер «Ледникового периода».

Зато это, вероятно, единственный фильм в мире, в котором есть product placement компании Liebherr. Причем, чтобы не размениваться, сразу Liebherr T 284 – самого большого в мире карьерного самосвала. Это вам не смартфон главному герою в руку всунуть!

Собственно, почти все причины пойти на Monster Trucks указаны во вступлении к этой статье. Бонусом можно добавить лишь красотку Джейн Леви, вот только ее героиня, по сценарию по уши влюбленная в Триппа, выглядит настолько неестественно и глупо, что смотреть на то, как актриса мучается, просто физически больно.