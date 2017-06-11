Monument Valley 2: возвращение в Долину

Невероятно прекрасная Monument Valley 2 — даже не игра в строгом смысле этого слова. Скорее это элегантное произведение искусства, ожившая абстрактная картина. Точнее, картины, так как Monument Valley 2 меняется в зависимости от поворотов истории, рассказанной в ней.

Monument Valley 2 Жанр головоломка

Платформы iOS

Разработчик ustwo

Издатель ustwo

Сайты monumentvalleygame.com , App Store

Ро приводит свою маленькую дочку в Долину монументов, чтобы познакомить ее с чудесами этого необычного места. История матери и ее дитя отличается от истории девочки Иды в первой части, но это тот же мир, и вы обязательно встретите старых знакомых из оригинальной Monument Valley.

Присутствие двух персонажей меняет геймплей. Часть уровней героини пройдут вместе, часть — по отдельности, помогая друг другу открывать новые грани Долины. А затем им придется разделиться, чтобы продолжить свой путь поодиночке. Впрочем, любая разлука подразумевает новую встречу. Авторы игры с помощью минимальных изобразительных средств смогли передать весь спектр эмоций, испытываемых матерью и дочерью. Радость познания нового, печаль расставания, пустота одиночества, предчувствие встречи.

В соответствии с настроением меняется и визуализация уровней. Сюрреалистические, фантастически яркие минареты и волшебные сады сменяются супрематическими, практически плоскими абстракциями. Монохромные минималистические карандашные наброски – плакатной графикой 50-х годов. У каждой топографической головоломки здесь есть свой стиль и свое предназначение.

Как и первая часть игры, Monument Valley 2 очень короткая. Если не торопиться, игру можно пройти за час, если же не задерживаться на любование красотами уровней и их невероятной механикой – за полчаса. Может показаться, что при такой продолжительности ценник в $4,99 несколько завышен. Что ж, стоимость произведений искусства нельзя оценить подобным образом. Тем более что вам наверняка захочется побродить по фантастическим уровням Долины еще не один раз. Не каждая игра может похвастаться подобной реиграбельностью. В свое время к оригинальной Monument Valley выходили дополнительные уровни — возможно, с Monument Valley 2 авторы поступят так же.

Если вам оказалось мало – посмотрите на схожие в визуальном плане Evo Explores и Pan-Pan.

Традиционно для игры ustwo, версия Monument Valley 2 для Android задерживается.

Roccat рекомендует: