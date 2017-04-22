Самый обсуждаемый фильм прошлого года, собравший три «Оскара», Moonlight, наконец-то добрался до украинского проката, правда, на весьма ограниченном числе сеансов. Впрочем, лучше позже, чем никогда, как в случае с Hidden Figures.

Moonlight / «Лунный свет» Жанр драма

Режиссер Барри Дженкинс

В ролях Алекс Гиберт (Шарон в детстве), Эштон Сандерс (Шарон в юности), Треванте Роудс (взрослый Шарон), Джейден Пинер (Кевин в детстве), Жаррель Джером (Кевин в юности), Андре Холлэнд (взрослый Кевин), Махершала Али (Хуан), Наоми Харрис (Пола), Жанель Монэ (Тереза) и др.

Студии A24, Plan B, Pastel Productions

Год выпуска 2016

IMDb, КиноПоиск

История мальчика, юноши и мужчины Шарона, пытающегося спрятаться от самого себя, на самом деле выходит за рамки обычной ЛГБТ-тематики, несмотря на попытку многих СМИ упростить сюжет картины. По большому счету, снятый Барри Дженкинсом фильм – это универсальный набор символов, который каждый может толковать по-своему.

Это история сложных взаимоотношений замкнутого в себя мальчика с собственной матерью и поиска им места, в котором он может быть самим собой. История взросления, с присущими ему проблемами – издевательствами одноклассников, первой любовью, первым предательством. История бегства от самого себя, которое оказывается бегством по кругу. История прощения, которое главный герой находит в конце фильма.

Moonlight несколько раз замкнут сам на себя, причем очень буквально. У Шарона, по сути, две матери, причем второй становится совсем посторонняя ему женщина. Шарон копирует человека, ставшего для него моделью отца, несмотря на все имеющиеся у него недостатки и ту роль, которую он сыграл в жизни матери мальчика. Шарон в конце концов прощает свою мать и предавшего его чувства человека. Он возвращается домой.

Фильм Барри Дженкинса – это действительно хорошее авторское кино, но смотреть его тяжело. Движения героев заторможены, они почти не разговаривают. Картина наполнена великолепно выверенными, красивыми, но совершенно неживыми кадрами. Тяжеловесные паузы висят порой по десять секунд. Такое впечатление, что все в Moonlight происходит как будто под водой. Да, вода – это тоже важный символ фильма, символ освобождения и обновления, не зря же вода присутствует во всех ключевых эпизодах каждой из трех частей картины, но все же.

Кроме того, финал картины несколько предсказуем. О том, на что в конце концов решится другой, обновленный Шарон, догадываешься еще в начале третьей части.

А вот актерский ансамбль заслуживает самых высоких похвал. И не только Махершала Али, честно заработавший свой «Оскар» за роль второго плана. Но и Наоми Харрис, блестяще сыгравшая мать Шарона в разных временных периодах. Неплохо вписалась в кино и певица Жанель Монэ, для которой 2016 г. стал очень удачным началом кинокарьеры. Ну и, конечно же, стоит отметить трех актеров, сыгравших Шарона в трех частях фильма. Учитывая, что им достался очень неразговорчивый персонаж, это была сложная работа.

Барри Дженкинсу удалось очень деликатно подойти к достаточно болезненной теме сексуальной идентификации подростков. Никакой пошлости, никакой фривольности. Все очень прилично и трогательно. Вот только все это не делает Moonlight легким в просмотре фильмом. Да, он поднимает очень важную тематику, но боюсь, до конца эту картину досмотрят далеко не все.