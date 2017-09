Все-таки вселенская справедливость существует. Сразу же после двух провальных экранизаций Кинга, The Mist и The Dark Tower, следуют две вполне приличных – фильм ужасов It и детективный сериал Mr. Mercedes. О последнем и пойдет речь.

Mr. Mercedes / «Мистер Мерседес» Жанр триллер

Создатель Дэвид Э. Келли

В ролях Брендан Глисон (Билл Ходжес), Гарри Тредэвэй (Брейди Хартсфилд), Джаррел Джером (Джером Робинсон), Мэри-Луиз Паркер (Джанель Паттерсон), Жюстина Люпе (Холли Гибни), Келли Линч (Дебора Хартсфилд), Энн Кьюсак (Оливия Трелони) и др.

Канал Audience

Год выпуска 2017

Серий 10

Сайт IMDb

Роман «Мистер Мерседес» – первый крутой детектив (hard-boiled detective) Стивена Кинга и первая книга трилогии о полицейском на пенсии Билли Ходжесе. Книга издана в 2014 г., ее продолжения «Кто нашел, берет себе» и «Пост сдал» — в 2015 и 2016 гг., соответственно. Это совсем новый, современный Кинг, со смартфонами, игровыми приставками, социальными сетями, хакингом и прочими атрибутами XXI века. Уже не так неуклюже, как в печально знаменитом «Мобильнике», но вопросы к технической части все еще есть. А вот к самой истории, персонажам, характерному для Кинга внимаю к деталям – нет, здесь все традиционно на высоком уровне.

Билли Ходжес вышел на пенсию и, как и многие полицейские пенсионеры, страдает от депрессии. Старые нераскрытые дела не отпускают его, а виски и непривычный праздный образ жизни постепенно убивают. Ходжес медленно сходит с ума и опускается, как вдруг в его адрес приходит сообщение от незнакомца, который называет себя Мистером Мерседесом, человеком, совершившим несколько лет назад намеренный наезд на толпу, убившим 8 и покалечившим 16 людей. Мистер Мерседес издевается над бывшим детективом, попрекает его нераскрытыми делами и пытается довести до самоубийства. Но вместо этого дает старому полицейскому новые улики и железобетонный повод жить. Ходжес, несмотря на отставку, решает вступить в противостояние с психопатом, вывести его из себя и заставить совершить ошибку.

Mr. Mercedes от канала Audience (подразделение вездесущей AT&T) – это достаточно близкая к оригинальному роману экранизация. Неудивительно, учитывая, что продюсером сериала выступает сам Стивен Кинг. Конечно, чтобы компенсировать массу деталей от автора, в шоу пришлось добавить несколько новых персонажей и расширить присутствие некоторых второстепенных героев, но в целом адаптация следует тексту романа.

Идея пригласить на роль Билла Ходжеса ирландца Брендана Глисона, которому хорошо даются характерные роли, поначалу кажется странной. Ведь актер знаком нам в первую очередь по ролям в таких черных комедиях как The Guard (сержант Джерри Бойл) и In Bruges (Кен), конкурировать с которыми очень тяжело. Поэтому первые тридцать минут экранного времени кажется, что Ходжес в Mr. Mercedes сильно отличается от книжного, но затем природное обаяние и несомненный актерский талант Глисона делают свое дело – после просмотра сериала вы будете видеть детектива Ходжеса только так. Mr. Mercedes, по большому счету, это шоу одного актера, Глисон настолько сильней и убедительней своих партнеров, что это бросается в глаза, и, кстати, отчасти является недостатком сериала.

Слава богу, что хотя бы антагонист, тот самый Мистер Мерседес, получился колоритным. Изначально планировалось, что роль маньяка в сериале исполнит трагически погибший в 2016 г. Антон Ельчин, его место занял Гарри Тредэвэй. Созданный актером образ Брейди «Мистера Мерседеса» Хартсфилда несколько отличается от книжного, он более эмоциональный и не такой методичный в подготовке своих преступлений, но психопат у актера получился идеальный – скрытный, злобный, психически неуравновешенный. За противостоянием Ходжеса и Мистера Мерседеса интересно наблюдать – хотя эти персонажи совсем не похожи, но они действительно одержимы друг другом.

На момент написания рецензии вышло 5 из 10 серий Mr. Mercedes, и есть ощущение, что шоу и дальше будет радовать зрителей детективной составляющей и игрой ведущих актеров. Продлят ли сериал по итогам сезона и увидим ли мы экранизацию второй и третьей книг про Билла Ходжеса, пока неизвестно. В любом случае, даже если Mr. Mercedes останется односезонным мини-сериалом, посмотреть его стоит хотя бы ради великолепной игры Брендана Глисона.