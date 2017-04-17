Mr. Shifty: телепортируй это

tinyBuild – пример правильного развития инди-компании. Через разработку – к изданию сторонних инди-проектов. Причем tinyBuild умудряется находить действительно оригинальные игры, позволяющие по-новому взглянуть на старый добрый гейминг 80-90-х гг. прошлого века. Punch Club, SpeedRunners, The Final Station. Новый проект tinyBuild – аркада Mr. Shifty от австралийской Team Shifty.

Mr. Shifty Жанр аркада

Платформы Windows, Nintendo Switch

Разработчики Team Shifty

Издатель tinyBuild

Сайты mrshifty.com , Steam

Помните аркады 80-х гг? В те времена все было очень просто. Есть злодей в неприступной крепости, небоскребе, на острове или космической станции. Ваша задача – надрать мерзавцу задницу, а скольким противникам придется для этого умереть, не волнует в общем-то никого. Как не волнует разработчиков и то, сколько раз придется умереть персонажу игрока, сколько геймпадов будет сломано в процессе игры и сколько проклятий направлено в их адрес. В те далекие времена никто особо не цацкался с игроком, за ручку проводя его через обучающие миссии. Game Over – самый лучший учитель.

Mr. Shifty скроена по тем же лекалам. Приготовьтесь умирать. Умирать много раз. Самым разным образом. От взрыва мин, лазерного луча, гранаты, пистолетной пули, заряда дроби, удара кулаком, напалма, самонаводящейся ракеты и пр. Запаситесь хорошим геймпадом (а лучше несколькими) и мегатоннами терпения, оно вам явно понадобится, когда счетчик смертей начнет приближаться к трехзначным числам.

Mr. Shifty построен на одной простой геймплейной идее. Ваш персонаж, собственно тот самый Mr. Shifty – спецагент, который полагается только на собственные кулаки и… умение телепортироваться на небольшие расстояния. Через стены, через предметы, через лазерные лучи и огонь. Всего у вас пять зарядов на пять коротких прыжков, за которые вы должны уйти из опасного места, оказаться за спиной противников и вырубить их, не попав при этом под шальную пулю. Заряды со временем восстанавливаются, плюс от удачных ударов накапливается заряд slo-mo, автоматически активирующегося в момент смертельной опасности, например, пули, которая вас убьет. Впрочем, помогает это мало, придется умирать, умирать и еще раз умирать.

Mr. Shifty играется просто в бешенном темпе. Здесь опасно стоять на месте, а за тридцать секунд ваш герой успеет набить физиономии трем десятками противников… или же умереть тридцать раз. Скорость, скорость и еще раз скорость. Уворачиваемся от летящей в лицо дроби, отшвыриваем охранника с шотганом навстречу очереди из автомата, прыгаем за спину автоматчику, толкаем огнеметчика на мину, прыгаем за стену в соседнюю комнату, хватаем клавиатуру с офисного стола и разбиваем ее о голову появившегося в дверном проеме громилы, сносим античную статую, подбираем гарпун и пронзаем им пятерых наемников, хватаем пролетающую мимо гранату и возвращаем ее в толпу врагов. Последнего охранника просто выбрасываем в окно ударом ноги. Только что вы прослушали пять секунд геймплея самой заурядной миссии Mr. Shifty. Адреналин зашкаливает, движения выверены до миллисекунды. Пьянящее чувство победы стоит тех сорока попыток, которые вы потратили на прохождение этого уровня.

Формально уровни здесь очень короткие, каждый можно пробежать буквально за десять секунд, а на прохождение всей игры разработчики, например, тратят лишь 80 минут. У вас так не получится первые два десятка раз. Дизайнеры отлично работают с конфигурацией помещений и набором противников, каждый раз предлагая нам своеобразную головоломку, которая, впрочем, имеет сразу несколько решений. При этом порой они способны вас удивить. Так, например, на уровне с глушилками, лишающими Mr. Shifty его основного преимущества, телепортации, вспомните, что упорство помогает пройти через любые стены. А на уровне с самонаводящимися ракетами не забудьте, что в боевиках 80-х годов такие ракеты были опасны в первую очередь для самого запускающего. И т.д. и т.п. Это игра сможет удивить вас.

Mr. Shifty придерживается стилистики 80-х. Агент Shifty носит длинный плащ и стильную красную кепку, на радиоканале с ним висит эффектная красотка, громилы одеты в тенниски с короткими рукавами, а у главного злодея обязательный шрам, проходящий через глаз. При том, что сцена в игре трехмерная, вид здесь исключительно сверху вниз, а используемая цветовая палитра минималистична. В качестве бонуса – очень неплохой саундтрек… правильно, в духе 80-х.

Mr. Shifty — маленькая, отлично сделанная игра с термоядерным геймплеем. Она способна принести вам массу удовольствия, если до этого не успеет свести вас с ума своей сложностью. Телепортируйтесь с нами! Телепортируйтесь лучше нас!

P.S. Поддержка Steam Workshop здесь явно не помешала бы.

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