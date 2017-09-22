Мягко и тихо едем по плохим дорогам на Subaru XV

Завершаем «сериал» о бензиновых кроссоверах моделью Subaru XV: современная, как SEAT Ateca, но построена на привычных решениях как Mitsubishi Outlander. Чего здесь больше – инноваций или традиций? А может в Subaru XV следует искать другие ценности? Попробую ответить…

Позиционирование

Что такое Subaru XV? Это компактный кроссовер, который находит в себе смелость не скрывать первоисточник, из которого произошло подавляющее большинство подобных моделей: хэтчбек С-класса, плюс полный привод, плюс клиренс. История Subaru XV насчитывает лишь два поколения, но если вспомнить модель Impreza – то история уходит в конец 1990-х годов к модели Outback Sport.

Все началось на рынке США в 1995 году с модели Outback Sport на базе универсала Impreza первого поколения: защитный пластик «по кругу» и больше клиренс. Затем (2000 год) – «вторая» Impreza и Outback Sport. Это имя встречалось и в третьем поколении Impreza; у нас к 2010 МГ появилась аналогичная модель, но с именем Impreza VX. В 2011-м дебютировал концепт-кар XV Concept, который в 2012-м воплотился в серийную модель XV – так потерялось имя Impreza. Наконец, вот и второе поколение XV – европейская версия дебютировала весной 2017 года

В статье представлен кроссовер Subaru XV с 2-литровым оппозитным бензиновым двигателем, полным приводом, «автоматом»-вариатором CVT, в максимальной комплектации версии EYESIGHT ZG.

Как едет?

Мягко и тихо. Очень тихо. По-царски мягко. Да, именно вот так.

Кроссовер Subaru XV умеет буквально «разглаживать» наши дороги, которые далеки от идеала. Даже крупные неровности и ямы чувствуются в салоне едва-едва, а различные стыки да проплешины вообще остаются незамеченными. При этом в салоне тихо, звук мотора заметен только в зоне выше 2,5-3 тыс. об/мин. Все благодаря новой конструкции: поменяли подвеску; разнесли точки крепления амортизаторов и пружин, при этом крепления амортизаторов получили дополнительные резиновые подушки; плюс улучшена звукоизоляция; доработали уплотнители стекол. Добавьте к этому легкий руль да мягко-плавный вариатор – и наступает полный экстаз для любителей комфортной езды.

В тоже время, руль пусть и легкий, но не упирается при умеренно-быстром вращении; нет и скачков по усилию. В реакциях автомобиля на действие рулем заметна небольшая заминка, но лишь на грани «подламывания» толстых шин. Тормоза с небольшим свободным ходом, но затем эффективность замедления нарастает, а педаль остается по-прежнему легкой. Да и со стартом все неплохо: активный и живой отклик на первоначальное нажатие педали акселератора.

Внешний вид не кричит о спортивности или динамике; скорее – о защите пассажиров и готовности к невзгодам реальной жизни. Вместе с тем явно заметна «современность» модели: светодиодные фары, сенсорное отпирание и запирание дверей. Под капотом – мотор с прежним индексом FB20, но он обновлен на 80%; в паре с ним – фирменный вариатор Lineatronic, также улучшенный

Но стоит поехать быстрее – идиллия нарушается. Подвеска оказывается уж слишком мягкой: если небольшие крены в поворотах ожидаемы для кроссовера на мягкой ходовой, то «клевки» при торможении неприятны; причем они есть даже при замедлениях со средней интенсивностью. А еще очень сильно не хватает мотора: после 3-4 тыс. об/мин и до предельных 5,5-6 тыс. об/мин есть фирменный рык-звук, но нет ощущения соответствующей динамики разгона. Порой кажется, что лучше разгонятся в среднем темпе, не выкручивая мотор выше 3-3,5 тыс. об/мин – тогда и в салоне тише, и ощущение тяги лучше. И если в городе с этим можно мириться, поскольку мотора «хватает» для дозволенных городских скоростей, то на скоростной трассе при скорости около 100 км/ч и выше – каждый обгон требует большого запаса места и «выкручивания» мотора в зону высоких оборотов.

При этом, что обидно, шасси вроде и не прочь ехать быстро: автомобиль хорошо стоит на дуге; неровности не сбивают его с курса; если нужно довернуть или распустить руль в повороте – то машина этому не противится. Словом, очень хочется получить чуть больше динамичности в езде: немножко плотнее подвеску, чуть тяжелее руль, капельку мощнее мотор… Но нет.

А может я просто переоценил Forester год назад и теперь подошел к Subaru XV со слишком большими ожиданиями? Посетил дилера «ИНТЕРЦИКЛОН», проехал кружок на тестовом дилерском 2,5-литровом Subaru Forester – «валит»; а Subaru XV – нет. При этом не сказать, чтобы Subaru Forester жестче; нет, он просто более «собран» и «сбит». И не сказать, чтобы Subaru XV «рыхлый» – тоже нет; просто этот автомобиль настроен на комфорт и тишину.

ОК, тогда едем неспешно и оглядываемся в салоне. Тем более, что здесь есть на что взглянуть: кроссовер Subaru XV получил полностью новый салон – новый и в дизайне, в материалах отделки. Новый и в ощущении качества: когда смотришь на «слоеную» переднюю панель, когда вокруг мягкий пластик и декоративная оранжевая строчка, когда перед глазами отличные дисплеи – все это наводит на мысль об автомобилях класса «почти премиум». Отличный салон и для Subaru, и вообще в рамках своего класса – современный и качественный.

Салон нового поколения Subaru XV запоминается этакой «слоеной» структурой и большим количеством интересных дизайнерских элементов: крупный центральный дисплей, серебристая «полка» перед пассажиром, аккуратный блок кнопок на дверях, карбоновый и серебристый декор, оригинальная центральная консоль, красивые приборы, удобный руль, акцентированная оранжевая строчка…

При разработке салона компания Subaru считала даже количество швов на передних и задних сиденьях. К примеру, спереди более 40 швов на каждом сиденье, что в два раза больше, чем в предыдущей модели. На презентации такая чрезмерная скрупулезность вызывала смешки. Но после недели езды я признаю – сиденья хороши: садишься глубоко, обнимают плотно, мне понравился профиль. Форма задних сидений также стала более рельефной, посадка удобная, места вдоволь; жаль, но кроме подлокотника других удобств нет. Откровенный промах в компоновке лишь один: багажник. По внешнему виду и не скажешь, что здесь 385 л; но даже если все «литры» в наличии – все равно это немного в данном классе

Словом, коронное качество Subaru XV – это комфорт подвески и тишина в салоне. Причем неважно где: на хорошем асфальте, разбитой проселочной дороге, волнообразной грунтовке. Также отмечу, что тестовый автомобиль был с шинами 225/65R18; а что вытворяет Subaru XV с шинами 225/60R17 (средние версии) мне и представить сложно – неужто следует ждать мягкость лимузина?

Есть ли инновации?

Говорим Subaru – подразумеваем оппозитный мотор, симметричный полный привод, вариатор Lineatronic. А с недавних пор – еще системы X-MODE, SRH, и т.д. Все это уже разбиралось на примерах Subaru Forester и прошлого поколения Subaru XV. Отмечу, что новинка XV принесла немало изменений, причем фундаментальных. Во-первых, новая платформа SGP (Subaru Global Platform), которая станет основой для ключевых моделей Subaru как минимум до 2025 года. Платформа SPG обеспечила новому поколению Subaru XV множество улучшений относительно предшественника: больше жесткость кузова (+70%); меньше вибраций (-50%); лучше безопасность. Руль теперь с электрическим усилителем, изменилось передаточное число (13:1 против 14:1 ранее), в новинке использован алюминиевый капот (-5,2 кг относительного стального капота прошлой модели), появились новые цвета (тестовый авто в цвете Cool Gray Khaki – это один из двух новых фирменных цветов модели).

Двигатель номинально остался с прежним индексом FB20, но в реальности – на 80% изменился: другая форма камеры сгорания; больше степень сжатия (12,5 против 10,5 ранее); новая впускная система и выхлопной коллектор; прямой впрыск топлива; изменилась система охлаждения; появились новые поршни и шатуны; использованы тонкостенные гильзы в блоке… В итоге мотор прибавил 6 л.с. и облегчен на 12 кг. Вариатор Lineatronic обновили – расширен диапазон передаточных чисел.

Платформа SGP и кузов – полностью новые; мотор FB20 – фактически тоже; вариатор Lineatronic – обновили

Но главное новшество в Subaru XV для Украины – это система EyeSight, о чем кратко рассказывал ранее. Теперь разберемся детальнее. Что такое EyeSight? Это комплекс функций и технологий, «завязанных» в одной системе, которая дает: контроль рядности движения; автоматическое торможение; активный «круиз» (притормаживает и держит дистанцию до впередиидущего автомобиля); предупреждение о старте автомобиля впереди; пр. Подобный функционал уже не редкость во многих современных автомобилях, но обычно реализован с помощью набора «радар + камера»; но в случае Subaru XV – только благодаря двойной камере, которая установлена в верхней части лобового стекла. Фактически эти камеры работают по принципу человеческих глаз: каждая из камер видит свою картинку; центральный блок обрабатывает изображение и накладывает одно на другое; затем подсчитывается количество пикселов до определенного объекта (человек, автомобиль) на картинке с правой/левой камеры – и так система высчитывает дистанцию до этого объекта.

Система мудреная, но работает! На трассе как видит разметку (а видит не хуже других подобных систем) – подруливает и ровняет автомобиль по полосе. Умеет держаться за впередиидущим автомобилем и притормаживать. В тоже время, у системы EyeSight есть ряд ограничений, которые аналогичны ограничениям и нюансам человеческого зрения: ее может заслепить низкое вечернее/утреннее солнце; система может некорректно работать в темное время суток; камеры EyeSight могут не распознать белую стену или решетчатый забор. Когда летом, на презентации Subaru XV представителям СМИ рассказывали об ограничениях EyeSight, то казалось, что система не будет работать в 50% случаев…

Система EyeSight – это две камеры в верхней части лобового стекла и кнопки управления на правой спице руля, плюс пара кнопок на потолке. Максимальная дальность видимости для EyeSight составляет около 110 м, но максимальные «4-е черточки» дистанции активного «круиза» – это около 60 м: маловато. Даже при низком слепящем солнце EyeSight вполне удачно распознает впередиидущие автомобили; ночью в целом все также неплохо: признаться, думал, что будет работать хуже. Отображение срабатывания различных систем помощи водителю (и EyeSight, и других) – на верхнем центральном дисплее, на панели приборов, сигнальными огнями в основании зеркал

Однако в реальности – все заметно лучше. К примеру, в вечернее время при низком солнце (когда слепит уже на уровне солнцезащитного козырька) система EyeSight вполне хорошо замечала автомобили для срабатывания активного круиза. В ночное время – все зависит от габаритов впередиидущего автомобиля: если габариты слабые (на старом автомобиле или тонированы) – то EyeSight замечает автомобиль только тогда, когда его подсветят фары Subaru XV; если габариты нормально-яркие – то заметит раньше света фар. Поэтому в целом: да, наверное, EyeSight проигрывает подобным радарным системам (радар видит белую стену, не зависит от времени суток); но все на уровне нюансов – на 90-95% EyeSight работает корректно; а разница между EyeSight и радарным «круизом» вряд ли является определяющей при глобальном выборе автомобиля.

Верхний дисплей «мал, да удал» – он дает очень много полезной информации: настройки аудиосистемы, маршрут и навигация, данные о состоянии автомобиля, расход топлива, работа полного привода

Хотя без нюансов не обошлось: солнцезащитный козырек упирается в камеру EyeSight. В навигаторе названия улиц прописаны на украинском языке, а раскладка клавиатуры – русская: в итоге при поиске система подставляет все подходящие варианты. Хотя сам дисплей хорош: 8 дюймов, 800х400 точек, яркая картинка с камеры заднего вида, большие удобные «нарисованные» кнопки. Есть электропривод сиденья водителя – но нет памяти настроек, что важно для семейного автомобиля. Это Subaru, детка: здесь нельзя просто взять и сделать все сразу «в блеск»!

Чтобы не утомлять дальнейшим описанием нюансов системы EyeSight предлагаю посмотреть соответствующее видео.

Конкуренты

Кроссовер Subaru XV у нас доступен только с бензиновым 2-литровым мотором, «автоматом»-вариатором CVT; он всегда с полным приводом. Покупатель может выбрать только комплектацию; причем даже «база» за 740 тыс. грн. ($28 тыс.) изначально предлагает хорошее оснащение. Так, версия RD включает: двухзонный климат-контроль; систему мультимедиа с 6,2-дюмовым сенсорным дисплеем; поддержку Apple Car Play и Android Auto; 17-дюймовые колесные диски; камеру заднего вида; систему X-MODE; семь подушек безопасности; светодиодные фары; круиз-контроль; пр. Следующая комплектация – EyeSight TF за 770 тыс. грн ($29 тыс.) – добавляет к этому: комплекс EyeSight (активный «круиз», удержание в полосе, и т.д.); адаптивные поворотные фары; безключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой; пр. Наконец, максимальная версия EyeSight ZG обойдется в 840 тыс. грн ($32 тыс.) и дополнительно оснащена: комбинированным салоном «кожа/ткань»; подогревом руля; системой мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем; GPS-навигатором; 18-дюймовыми колесными дисками; автоматическим переключением света «ближний/дальний»; различными вспомогательными системами при езде задним ходом; пр.

А теперь подберем конкурентов. Требуется кроссовер компактного или среднего класса, обязательно с полным приводом и ценой 700-850 тыс. грн. Номинально в конкуренты просятся Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, SEAT Ateca, Renault Kadjar, новый Peugeot 3008 и т.д. Но «французы» сразу отпадают: здесь основная ставка сделана на дизель и передний привод – у них попросту другой покупатель. Модель Mitsubishi ASX тоже не игрок: слишком прост на фоне Subaru XV; да и в указанный ценовой диапазон уже попадает Mitsubishi Outlander – это предложение более интересно хотя бы за счет мощного мотора и размера кузова. А вот Nissan Qashqai, SEAT Ateca, Toyota C-HR, KIA Sportage – все это явные конкуренты: больше выбор версий и цен; есть дизели; доступны различные варианты трансмиссии.

Прямые и самые опасные конкуренты: Nissan Qashqai, SEAT Ateca, Toyota C-HR, KIA Sportage. А ведь еще есть и косвенные – более крупные автомобили, которые уже «в годах», но имеют сравнимую цену: к примеру, Mitsubishi Outlander. Еще один пример – родственный Subaru Forester с мотором 2,0 л: сейчас его цена примерно сравнима с ценой XV. Главные преимущества Subaru XV практически над всеми конкурентами, включая и Forester: мягкость и тишина; ощущение новизны в салоне; много систем помощи водителю

Стоимость содержания

Сразу отметим, что автомобили Subaru никогда не отличались рекордной экономией топлива и новинка XV продолжает эту «звездную особенность». В городе только в самых идеальных условиях – выходные, нет пробок, мягкая и неторопливая езда – удавалось получить расход 8,5-9 л на 100 км; который, впрочем, соответствовал данным производителя. Однако ежедневные разъезды в будни сразу повышали эту цифру до 9-10 л на 100 км; а если попытаться активно ехать на Subaru XV, то можно получить расход около 11-12 л на 100 км. На секундочку, но это уровень уже более крупных кроссоверов с моторами объемом 2,4-2,5 л.

Трассовый расход намного лучше и почти всегда соответствует паспортному. Так, при езде со скоростью 80-90 км/ч расход составляет около 5,5-6 л на 100 км/ч; при езде со скоростью 110-120 км/ч увеличивается лишь на 1 л: 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО составляет около 2 800 грн.; самое дорогое ТО приходится на пробег 105 тыс. км. и обойдется в 12-15 тыс. грн. в зависимости от объема работ с конкретным автомобилем.

Цены указаны по состоянию на сентябрь 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Для семьи, удобства, практичности – Subaru снова в итоге дает больше, чем просто сумма слагаемых компонентов: есть ощущение основательности и защищенности. Но того восторга от прямолинейности и готовности к приключениям «рубахи-парня» Subaru Forester здесь нет. Вместе с тем, Subaru XV – это толковый кроссовер: я верю, что он вывезет жену, маму, сестру, девушку из любой грязи или снега, доставит их домой без сучка-задоринки. Вот такой итог: это кроссовер для неторопливых любителей комфорта и/или женщин-мамочек. А для активных мужчин-отцов семейства – есть модели Forester и Outback. В этом нет ничего плохого: кроссовер Subaru XV имеет свою нишу покупателей, компания просто расширяет круг клиентов. А я просто собираю деньги на Forester.

Плюсы:

+ Выглядит и ощущается очень современной машиной; особенно салон и EyeSight

+ Реально готов к бездорожью: полный привод, X-MODE, клиренс, накладки, шины

+ Мягкая езда – настоящее лекарство от любых разбитых дорог

Минусы:

— Порой кажется, что аж слишком мягко – хочется более «плотной» подвески и руля

— Похоже, шасси готово к более мощному мотору; жаль, но его нет

— Затраты на покупку (цена) и содержание (расход) – на уровне крупного кроссовера

Технические характеристики Subaru XV:

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,465 х 1,8 х 1,615 м

Колесная база – 2,665 м

Багажник – от 385 л (5 мест) до 1 220 л (2 места)

Грузоподъемность – 515 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 460 кг

Мотор – бензин; оппозитный; 4-ц; 2,0 л

Мощность – 156 л.с. при 6 000 об/мин

Крутящий момент – 196 Нм при 4 000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 107 л.с. на 1 т; 134 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – АКПП вариатор CVT Lineatronic

Динамика 0-100 км/ч – 10,4 с

Максимальная скорость – 194 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6 л на 100 км

Шины тестовых автомобилей – Bridgestone Dueler H/P Sport 225/55R18

Автомобиль предоставлен – Субару Украина