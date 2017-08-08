На вкус и цвет: обзор «умных» лампочек от TP-Link (LB100, LB110, LB120 и LB130)

На вкус и цвет: обзор «умных» лампочек от TP-Link (LB100, LB110, LB120 и LB130)

Каждый год на рынке появляется все больше гаджетов для экосистемы умного дома. Пока они остаются уделом энтузиастов, ведь собрать по настоящему умный дом, в котором большинство вещей будут подключены к интернету как минимум дорого. Тем не менее, мы верим в то, что когда-то все будет подключено к сети и не видим причин чтобы не обзавестись хотя бы одним умным гаджетом. Начать можно с чего-то простого, например, с розетки или лампочки. Сегодня мы оценим линейку умных ламп от TP-Link.

Комплектация

Компания предлагает линейку из четырех моделей, которые немного отличаются характеристиками. Все они поставляются в одинаковых картонных коробках, которые включают только само устройство и документацию.

 

Дизайн

Умные лампочки TP-Link выглядят как обычные лампочки. Они немного больше ламп накаливания и в целом сравнимы с не умными энергосберегающими и LED-лампами.

Визуальная разница между моделями сводится к цвету прозрачного пластика над патроном.

Каждая предназначена для установки в стандартный патрон формата E27. Весь корпус, в том числе и плафон сделан из пластика. На нем можно найти логотип производителя, маркировку модели, сведения об энергопотреблении, сертификации. Единственная металлическая часть с керамическим изолятором — патрон.

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Характеристики

Каждая лампа содержит Wi-Fi модуль, работающий на частоте 2,4 ГГц, который позволяет ей подключаться к домашней сети для управление через приложение Kasa. Для каждой из четырех моделей заявлена возможность изменения яркости свечения, но делать это нужно через приложение — производитель не рекомендует использовать выключатели-диммеры. Теперь озвучим основные характеристики ламп, от простой до самой продвинутой модели:

  • LB 100: мощность 8 (эквивалент 50) Вт, световой поток 600 Люмен, температура 2700K, CRI>80, срок службы при 50% уровне яркости — 15000 часов (больше 8 лет при работе по 5 часов в день). Функциональность — изменение яркости. Цена — 888 гривен.
TP-Link Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой яркости (LB100)
Электрические лампочки на
от 861 грн
Предложений: 10
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  • LB 110: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2700К, CRI>80, срок службы — 25000 часов (больше 13 лет при работе по 5 часов в день). Изменение яркости. Цена — 999 гривен.
TP-Link Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой яркости (LB110)
Электрические лампочки на
от 956 грн
Предложений: 10
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  • LB 120: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2700 — 6500К, CRI>80, срок службы — 25000 часов. Изменение яркости и цветовой температуры. Цена — 1199 гривен.
TP-Link Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой теплоты света (LB120)
Электрические лампочки на
от 1 148 грн
Предложений: 10
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  • LB 130: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2500 — 9000К, CRI>80, срок службы— 25000 часов. Изменение яркости, цветовой температуры и цвета. Цена — 1555 гривен.
TP-Link Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой цвета (LB130)
Электрические лампочки на
от 1 524 грн
Предложений: 10
Сравнить цены

Как видим, самая доступная LB 100 отличается меньшей мощностью и сроком службы, а остальные предлагают лучшую дополнительную функциональность — чуть большую мощность, возможность изменения температуры и цвета свечения. С точки зрения энергопотребления, «качества» света (индекса CRI) и базовой функциональности приложения они сравнимы.

 

Настройка, приложение, разница в функциональности

Установка умной лампы ничем не отличается от обычной, а настройка максимально проста. Вкручиваете лампу в патрон, устанавливаете фирменное приложение Kasa (iOS, Android), включаете свет, проходите элементарную процедуру регистрации и настройки.

В процессе можно задать имя лампы, выбрать иконку или фотографию, также стоит зайти в раздел обновления прошивки — после обновления лампы быстрее реагировали на команды.

С помощью программы на смартфоне можно включать-выключать свет и регулировать его яркость. Есть и возможность удаленного управления, когда вы не находитесь дома. Программа позволяет задать расписание работы — можно автоматически включать и выключать лампы в заданное время и день недели, с заданной яркостью.

Также есть статистика энергопотребления, которая показывает данные о времени работы и расходе электричества за день, неделю и месяц, плюс уровень экономии по сравнению с обычной лампой.

Чтобы управлять несколькими устройствами одновременно, можно воспользоваться сценами, которые позволяют отправить заданные команды на несколько девайсов сразу.

Если есть умный роутер SR20, то некоторые процессы получится  автоматизировать — он поддерживает интеграцию с различными датчиками. Плюс, не стоить забывать о поддержке Amazon Alexa, хотя это и не слишком актуально для наших широт.

У LB120 и LB130, так как они позволяют менять цветовую температуру, есть достаточно интересный циркадный режим работы — в зависимости от времени суток они могут автоматически устанавливать оптимальный уровень яркости и температуры. LB130 позволяет настроить еще и цвет свечения.

 

В работе

LB100 и LB110 — аналоги обычных энергосберегающих и LED-ламп с «умной» составляющей. Заявленную цветовую температуру в 2700К можно назвать теплой, но свет все равно немного отличается от того, который дают обычные лампы накаливания. У LED ламп он относительно теплый, белый, сравнимый с дневным — хорошо подходит для работы, не раздражает излишней холодностью.  

Возможность изменения цветовой температуры в LB120 и LB130 позволяет получить свет в диапазоне от очень холодного синеватого, до теплого желтого — если вы любите подстраивать освещение в зависимости от ситуации и настроения, то такая функциональность может оказаться кстати. Например, приглушенный теплый желтый может подойти для спокойного вечера за кино с напитками:).

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Изменение цвета у LB130 — такая же дополнительная функция. Возможно, она будет интересна покупателям с детьми. Стоит уточнить, что лучше всего, на мой вкус, лампа передает оттенки красного и синего.

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Все лампы понравились с точки зрения простоты настройки, подключения к роутеру и скорости работы — отклик не мгновенный, но скорость реакции в секунду-две можно назвать нормальной и комфортной.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: функциональность, стабильность работы, простота решения
Минусы: цена
Вывод: Подводя итог знакомства, можно сказать, что лампы TP-Link нам понравились. Они отлично работают, предлагают нормальный ресурс работы, в зависимости от потребностей можно выбрать разную функциональность. Оптимальным выбором нам кажутся модели LB110 и LB120 — стоит только определиться в необходимости регулировки цветовой температуры. Цена ламп сравнима с конкурентами — есть как более доступные аналоги, так и более дорогие, но без прямого сравнения мы не будем утверждать преимущество одних над вторыми. Правда, стоит учитывать, что для освещения больших комнат все равно понадобится несколько ламп, так что организация «умного» освещения может «влететь в копеечку».

Технические характеристики

На вкус и цвет: обзор «умных» лампочек от TP-Link (LB100, LB110, LB120 и LB130)TP-Link Умная LED Wi-Fi лампа с регулировкой теплоты света (LB120)
1 148 − 1 425 грн
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ТипСветодиодная лампа (энергосберегающая)
энергосберегающая лампа (ЭСЛ)+
количество в комплекте, шт1
Форма лампыклассическая (груша)
Тип цоколя(патрона)Е27
Мощность, Вт11
Аналог мощности лампы накаливания, Вт80
Яркость (световой поток), Lm800
Цвет колбыматовый
Цветовая температура, К (цвет свечения)2700 - 6500 (регулируемая)
Угол рассеивания света (для светодиодных ламп), градусы180°
Размеры, мм171х104х79
Срок службы (заявленный производителем), ч25000
Напряжение сети, В230 V
умный дом+
регулируемая температура света+
диммирование+
ЕщёПодключение по Wi-Fi – подключайте лампу напрямую к беспроводной сети. Удаленное управление освещением со смартфона или планшета с помощью мобильного приложения Kasa (iOS, Android). Настройка теплоты света – настраивайте яркость и теплоту освещения от мягкого (2700K) до дневного (6500K). Циркадный режим – динамическая настройка яркости и теплоты света для симуляции природного освещения. Мониторинг энергопотребления – будьте в курсе того, сколько энергии вы используете. Энергосбережение – снижение энергопотребления на 80% без потери яркости или качества по сравнению с 60 Вт лампой накаливания.
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