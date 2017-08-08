На вкус и цвет: обзор «умных» лампочек от TP-Link (LB100, LB110, LB120 и LB130)

Каждый год на рынке появляется все больше гаджетов для экосистемы умного дома. Пока они остаются уделом энтузиастов, ведь собрать по настоящему умный дом, в котором большинство вещей будут подключены к интернету как минимум дорого. Тем не менее, мы верим в то, что когда-то все будет подключено к сети и не видим причин чтобы не обзавестись хотя бы одним умным гаджетом. Начать можно с чего-то простого, например, с розетки или лампочки. Сегодня мы оценим линейку умных ламп от TP-Link.

Комплектация

Компания предлагает линейку из четырех моделей, которые немного отличаются характеристиками. Все они поставляются в одинаковых картонных коробках, которые включают только само устройство и документацию.

Дизайн

Умные лампочки TP-Link выглядят как обычные лампочки. Они немного больше ламп накаливания и в целом сравнимы с не умными энергосберегающими и LED-лампами.

Визуальная разница между моделями сводится к цвету прозрачного пластика над патроном.

Каждая предназначена для установки в стандартный патрон формата E27. Весь корпус, в том числе и плафон сделан из пластика. На нем можно найти логотип производителя, маркировку модели, сведения об энергопотреблении, сертификации. Единственная металлическая часть с керамическим изолятором — патрон.

Характеристики

Каждая лампа содержит Wi-Fi модуль, работающий на частоте 2,4 ГГц, который позволяет ей подключаться к домашней сети для управление через приложение Kasa. Для каждой из четырех моделей заявлена возможность изменения яркости свечения, но делать это нужно через приложение — производитель не рекомендует использовать выключатели-диммеры. Теперь озвучим основные характеристики ламп, от простой до самой продвинутой модели:

LB 100: мощность 8 (эквивалент 50) Вт, световой поток 600 Люмен, температура 2700K, CRI>80, срок службы при 50% уровне яркости — 15000 часов (больше 8 лет при работе по 5 часов в день). Функциональность — изменение яркости. Цена — 888 гривен.

LB 110: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2700К, CRI>80, срок службы — 25000 часов (больше 13 лет при работе по 5 часов в день). Изменение яркости. Цена — 999 гривен.

LB 120: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2700 — 6500К, CRI>80, срок службы — 25000 часов. Изменение яркости и цветовой температуры. Цена — 1199 гривен.

LB 130: 11 (60) Вт, 800 Люмен, 2500 — 9000К, CRI>80, срок службы— 25000 часов. Изменение яркости, цветовой температуры и цвета. Цена — 1555 гривен.

Как видим, самая доступная LB 100 отличается меньшей мощностью и сроком службы, а остальные предлагают лучшую дополнительную функциональность — чуть большую мощность, возможность изменения температуры и цвета свечения. С точки зрения энергопотребления, «качества» света (индекса CRI) и базовой функциональности приложения они сравнимы.

Настройка, приложение, разница в функциональности

Установка умной лампы ничем не отличается от обычной, а настройка максимально проста. Вкручиваете лампу в патрон, устанавливаете фирменное приложение Kasa (iOS, Android), включаете свет, проходите элементарную процедуру регистрации и настройки.

В процессе можно задать имя лампы, выбрать иконку или фотографию, также стоит зайти в раздел обновления прошивки — после обновления лампы быстрее реагировали на команды.

С помощью программы на смартфоне можно включать-выключать свет и регулировать его яркость. Есть и возможность удаленного управления, когда вы не находитесь дома. Программа позволяет задать расписание работы — можно автоматически включать и выключать лампы в заданное время и день недели, с заданной яркостью.

Также есть статистика энергопотребления, которая показывает данные о времени работы и расходе электричества за день, неделю и месяц, плюс уровень экономии по сравнению с обычной лампой.

Чтобы управлять несколькими устройствами одновременно, можно воспользоваться сценами, которые позволяют отправить заданные команды на несколько девайсов сразу.

Если есть умный роутер SR20, то некоторые процессы получится автоматизировать — он поддерживает интеграцию с различными датчиками. Плюс, не стоить забывать о поддержке Amazon Alexa, хотя это и не слишком актуально для наших широт.

У LB120 и LB130, так как они позволяют менять цветовую температуру, есть достаточно интересный циркадный режим работы — в зависимости от времени суток они могут автоматически устанавливать оптимальный уровень яркости и температуры. LB130 позволяет настроить еще и цвет свечения.

В работе

LB100 и LB110 — аналоги обычных энергосберегающих и LED-ламп с «умной» составляющей. Заявленную цветовую температуру в 2700К можно назвать теплой, но свет все равно немного отличается от того, который дают обычные лампы накаливания. У LED ламп он относительно теплый, белый, сравнимый с дневным — хорошо подходит для работы, не раздражает излишней холодностью.

Возможность изменения цветовой температуры в LB120 и LB130 позволяет получить свет в диапазоне от очень холодного синеватого, до теплого желтого — если вы любите подстраивать освещение в зависимости от ситуации и настроения, то такая функциональность может оказаться кстати. Например, приглушенный теплый желтый может подойти для спокойного вечера за кино с напитками:).

Изменение цвета у LB130 — такая же дополнительная функция. Возможно, она будет интересна покупателям с детьми. Стоит уточнить, что лучше всего, на мой вкус, лампа передает оттенки красного и синего.

Все лампы понравились с точки зрения простоты настройки, подключения к роутеру и скорости работы — отклик не мгновенный, но скорость реакции в секунду-две можно назвать нормальной и комфортной.