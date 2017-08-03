Обзор смартфона Neffos X1 Max

Компания TP-Link запустила бренд Neffos всего пару лет назад (в 2015 году). Сейчас у бренда есть уже три линейки устройств. Сегодня у нас на обзоре главный смартфон компании – X1 Max. Представили модель довольно давно, но до магазинов устройство добралось только в прошлом месяце.

Комплектация и первые впечатления

Как для недорогого смартфона, упаковка и ее оформление хорошие. Внутри с гаджетом есть гарнитура (с набором амбушюр разного размера), зарядное устройство со съемным кабелем, скрепка и сопроводительная документация. Иногда с такими устройствами помещается еще чехол и защитная пленка на дисплей, но не в этот раз. Комплект и без них можно считать полным.

Далеко не каждый такой смартфон может этим похвастаться, но при первом включении предустановленный Android 6.0 сообщил о наличии обновлений. После загрузки и недолгой установки на устройстве показалась более актуальная версия ОС – 7.0. Пусть не самый свежий вариант, но лучше, чем «Зефир». Система еще и довольно «чистая», без трех приложений почты и четырех календарей. Ну и работает все довольно шустро, что не всегда свойственно бюджетникам.

Дизайн и удобство использования

В продаже есть два варианта внешнего оформления – серый с черной рамкой вокруг дисплея и золотой с белой. При этом корпус устройства металлический, а спереди установлено стекло с 2.5D-эффектом. Подкачал корпус, наверное, только с пластиковыми панельками сверху и снизу (видимо, для антенн), и это только если пользователь вообще обратит на это внимание. А в остальном сборка близка к идеальной: кнопки отлично подогнаны под отверстия и не «гуляют», лоток для Sim- и карты памяти на ощупь не выделяется на корпусе, стыки не острые и тоже хорошо подогнаны друг к другу, посторонние звуки от корпуса могут быть только в случае сильного воздействия на него.

Размер смартфона можно назвать среднестатистическим, как для устройства с 5.5-дюймовым дисплеем. Тем не менее, рамки над и под экраном все же большие. В цифрах это выражается так: 152.8×76×7.85 мм. Если в руке к такому устройству можно приловчиться, то вот не во все карманы оно будет помещаться. Опять же, вопрос индивидуальный. В любом случае, ко всему можно привыкнуть. Не сказал бы, что корпус сильно скользкий, но с ним все же стоит быть поосторожнее. А людям, которые склонны ронять вещи, лучше сразу прикупить чехол. Правда, размер гаджета это только увеличит, что еще более негативно скажется на удобстве использования.

Эргономичность устройства вполне достойна. На правом боку расположены кнопки включения и управления громкостью (рисунок на кнопке включения немного напоминает такой у смартфонов компании ASUS). Слева находится лоток для карты памяти и Sim, а рядом есть двухпозиционный переключатель режимов звука. Снизу разъем microUSB, один динамик и микрофон. Сверху есть гнездо для гарнитуры и прорезь микрофона для шумоподавления. На «спинке» гаджета расположен слегка выступающий постамент с камерой, двойной вспышкой и сканером отпечатка пальца (последний отлично работает и за неделю с ним не было проблем). Что не понравилось – это сенсорные кнопки под дисплеем. Они не подсвечиваются и к их расположению нужно привыкать (в настройках можно поменять местами кнопки «Назад» и вызова мультизадачности).

В общем, за неделю с устройством, каких-то неприятных моментов было минимум. Смартфон хорошо выглядит и неплох в ежедневной эксплуатации. Единственное, что может действительно мешать, это размер корпуса, но это уже субъективно для каждого человека. Есть смысл немного покрутить устройство в руках, перед тем, как делать вывод. Лично мне такие смартфоны вполне привычны и каких-то критичных неприятностей в эксплуатации я для себя не нашел.

Дисплей

Так как у нас Neffos X1 Max, диагональ его экрана на полдюйма больше, чем в обычной версии смартфона – 5.5″. Разрешение составляет 1920×1080 точек, что формирует плотность пикселей на уровне чуть больше 400 ppi. Этого совершенно достаточно для гладкой картинки без видимых точек, и вместе с этим не сильно нагружает процессор. Лично для меня такое количество пикселей в дюйме практически идеальное.

В смартфоне используется IPS-матрица. Невооруженным глазом заметен небольшой завал в холодные тона. Увы, в настройках это «подтянуть» нельзя. Но даже с этим, калибровка не такая и плохая, любителям «холодных» дисплеев явно придется по вкусу. Тем более, совершенно не подвели углы обзора. А для вечера есть режим «защиты глаз», которые сделает картинку теплее. Как для устройства с таким ценником, картинка выглядит прилично.

Между защитным стеклом и матрицей нет воздушной прослойки, что хорошо видно при выключенном дисплее. К сожалению, это не сильно выручит на солнце, ведь максимальная яркость немного больше 400 кд/м², чего все же маловато. Но тут уже вполне неплохо работает датчик освещения, чем не каждый недорогой смартфон может похвалиться. Сенсор тоже не подвел (различает 10 одновременных касаний). Порадовало так же наличие олеофобного покрытия.

Звук

Несмотря на то, что снизу две прорези напоминающие динамики, такой есть только под одной из них (правой). Вторая прячет в себе только микрофон. На удивление, звучит динамик хорошо, но низких ему все же не хватает, за счет чего могут немного перегибать средние частоты. Пусть динамик не самый музыкальный, для повседневных нужд он вполне подойдет. Для музыки же можно воспользоваться комплектной гарнитурой (которая лично мне оказалась сильно неудобной, да и звучит дешево), либо любыми привычными пользователю наушниками с 3.5 мм Jack.

Разговорный динамик довольно громкий, но звучит с легким эффектом эхо. Микрофон же будет работать только тогда, когда пользователь говорит, а когда говорит его собеседник, микрофон вовсе отключается. Со всеми посторонними шумами система подавления не справится. И тем не менее, собеседник узнает голос пользователя и они нормально пообщаются.

Аппаратная платформа и ПО

В Neffos X1 Max установлен уже не новый восьмиядерный процессор MTK Helio P10 c видео Mali-T860. Есть две комбинации памяти: 3/32 и 4/64 ГБ. Но это не предел, пожертвовав второй Sim-картой можно расширить накопитель картой памяти до 128 ГБ. Среди беспроводных соединений не нашлось места только для NFC-датчика. Зато оба слота Sim-карт поддерживают LTE-сети, есть двухдиапазонный Wi-Fi N-стандарта и Bluetooth 4.1.

До результатов флагманских устройств, конечно, далеко. Тем не менее, для работы ОС и всех основных приложений этого вполне достаточно. Хотя в некоторых играх можно почувствовать проседание кадров, в повседневной работе проблем не наблюдалось. Ко всему, процессор практически не нагревается. Правда, в оперативной памяти приложения не сильно задерживаются, хотя и довольно быстро перезапускаются. В целом, для нетребовательного пользователя быстродействия и основных возможностей будет достаточно.

Сразу после первого включения аппарат обновился до Android 7.0 c июльским патчем безопасности. Естественно, ОС не без визуальных изменений. Фирменный лаунчер (NFUI 2.0) не располагает богатыми настройками и вариантами кастомизации (например, даже сетку иконок поменять нельзя). Все приложения находятся не в отдельном меню, а на рабочих столах. Так что есть смысл воспользоваться сторонним решением, которое поможет удобнее организовать пространство. С другой стороны, кому-то подобный минимализм может понравиться.

Автономность

X1 Max располагает батареей емкостью 3000 мА•ч. Производитель не акцентирует внимание на автономности, но тем не менее, гаджет легко переживает рабочий день. Тест PCMark показал результат более 6 часов. В моем режиме использования в конце дня я получал +/- 5 часов работы экрана с небольшим запасом, но никогда не доходило до режима энергосбережения. Как обычно, заметнее всего устройство теряет заряд во время навигации и игр.

Что приятно удивило, так это скорость зарядки. От комплектного блока питания смартфон полностью восстанавливается за 1 час 20 минут. Но минус такой процедуры в нагреве – корпус становится горячим, когда смартфон подключен к розетке. Ну и не совсем понятно, насколько долговечен аккумулятор с такими нагрузками.

Камеры

Дела с камерами обстоят довольно интересно. И если фронтальные 5 МП вряд ли удивят, то в качестве основного сенсора в смартфоне установлен 13-мегапиксельный Sony IMX258, который используется, например, в LG G6. Как это часто бывает, программная составляющая немного подвела и смартфон не делает такие снимки, как текущий флагман LG. И тем не менее, Neffos X1 Max есть что показать.

При хорошем свете и включенном режиме HDR (я его практически не выключал) фотографии получаются замечательные. Даже подвижные объекты могут оставаться четкими. Цвета приятные, хоть и немного перенасыщенные (особенно оттенки красного). Единственное, на что я бы посетовал, это иногда подводит фокус (даже когда все хорошо со светом). В домашних условиях можно получить смазанные фрагменты, все же теплое освещение камере не сильно подходит. Вечером же она собирает явно больше картинки, чем сенсоры в других недорогих смартфонах, но с цветами бывают сильные промахи. В добавок есть двойная вспышка. Когда же камере достаточно светло, неплохие снимки можно делать даже на ходу.

Максимальное разрешение видео может быть 1920×1080 точек при 30 кадрах/сек. Опять же, залог относительного успеха – хорошее освещение. Но и при этом стабилизации нет и картинка подергивается. Вечером же кроме того, что цвета могут сильно отличаться от реальности, количество FPS будет поменьше и артефактов с шумом намного больше. Есть даже режим замедленной съемки, но его разрешение всего 640×480. Запись видео – далеко не сильная сторона смартфона.

Фронтальная камера делает вменяемые снимки днем, но стоит вам оказаться в помещении, как ей сразу станет темновато и фотография потеряет много деталей. Ко всему, штатный режим улучшения внешнего вида будет работать не в пользу хорошего селфи.

Само приложение камеры запускается довольно быстро. У него не так и много настроек, а самое необходимое есть под рукой. Главное, что пользователь может себе позволить достав смартфон из кармана сразу перейти к камере и, если фокус не подведет, довольно оперативно сделать снимок, либо же начать запись видео.