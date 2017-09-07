Немецкая смесь: Acer, Dell, Hisense, Panasonic, TP-Link и Verbatim на [IFA 2017]

В одном из последних материалов, посвященных осенней IFA 2017, мы решили рассказать про устройства разных компаний, которые привлекли наше внимание в ходе посещения многочисленных павильонов выставки. Мы включили в подборку самые разные продукты — от традиционных ноутбуков, до необычных телевизоров.

Acer Aspire S 24

Мы уже рассказывали про новый игровой десктоп и ультрабуки компании, но кроме них Acer привезла на IFA новый моноблок. В первую очередь, новинка интересна своим дизайном. Во внешности Aspire S 24 наблюдаются сплошь прямые линии, которые разнообразят цветовые акценты, поэтому моноблок выглядит вполне оригинально.

Компания называет его одним из самых тонких решений на рынке — толщина блока монитора в самом узком месте составляет всего 6 мм. Боковые рамки 23,8 дюймового Full HD IPS дисплея также имеют минимальную ширину. В качестве аппаратного оснащения будут предлагаться чипы Intel Core восьмого поколения, дисковое хранилище на основе SSD или HDD накопителей, встроенная акустика формата 2.1. Нестандартная «фишка» моноблока — встроенный в подставку с интерфейсными разъемами блок беспроводной Qi-зарядки, так что ПК может оказаться интересен для пользователей совместимых смартфонов.

В целом же Aspire S 24 выглядит скорее как имиджевое решение, которое может заинтересовать пользователей, которые не требуют от подобных устройств излишней производительности.

Dell Inspiron 15 7000, мониторы Alienware

На IFA Dell не сильно старались удивить публику необычными устройствами, скорее компания сконцентрировалась на обновлении уже знакомых устройств и выпуске более массовых продуктов. Например, новый Dell Inspiron 15 7000 представляет из себя решение, выполненное по директивам NVIDIA MAX Q — это 15,6 дюймовый игровой лептоп в относительно компактном корпусе (толщина 25 мм, вес 2,62 кг).

Inspiron 15 7000 выглядит менее агрессивно по сравнению с большинством конкурентов, хотя красные акценты на корпусе и более массивные решетки радиаторов намекают на его игровую сущность. Оснащение — процессоры Intel Core седьмого поколения серии HQ (на данный момент Intel представила только низковольтные решения восьмого поколения), видеокарты NVIDIA GeForce 1050 и 1060. Доступные разрешения матового дисплея — Full HD и 4K.

Корпус пластиковый, но плотно сбитый, плюс есть «фишки» в виде возможности быстрой зарядки и порта Thunderbolt 3. С учетом цены от $999 в США этот ноутбук выглядит довольно интересным во всем, кроме уж слишком широких рамок дисплея. Пора бы и игровым моделям начать становится более изящными.

Также приглянулись игровые мониторы Alienware. 34 дюймовые модели с изогнутыми дисплеями выполнены в традиционном для линейки дизайне и оснащаются настраиваемой подсветкой, а также поддержкой NVIDIA G-Sync. Модель AW3418DW имеет разрешение 3440 x 1440, частоту обновления 120 Гц, AW3418HW — 2560 x 1080, 160 Гц. Мониторы будут стоить от $1499 и $1199 соответственно.

Hisense Laser TV

На стенде Hisense можно было познакомиться с актуальной линейкой телевизоров компании и даже холодильниками со встроенными камерами, но больше всего меня заинтересовал Laser TV, который пока демонстрируется в виде прототипа.

«Лазерный» телевизор можно назвать чем-то средним между привычными ТВ и проектором, или следующим этапом развития последнего. Для работы устройства требуется специальный экран, покрытый люминофорным слоем и основной блок устройства со встроенным лазером, ТВ-тюнером и остальной начинкой.

В отличие от привычных проекторов, основной блок Laser TV устанавливается на расстоянии около 19 см от экрана, что позволяет собрать набор практически в любом месте и не думать о подвешивании проектора, аккуратном подводе кабелей и так далее.

Компания говорит, что их Laser TV должен обеспечить сравнимое с OLED панелями качество изображения, дать меньшую усталость глаз при просмотре из-за использования отраженного света, быть примерно вдвое дешевле по сравнению с телевизорами аналогичных диагоналей (до 100”), энергоэффективней и легче в монтаже. Также обещают достаточный уровень яркости, чтобы смотреть Laser TV можно было без задергивания штор. Решение будет поддерживать HDR и с точки зрения начинки и операционной системы должно оказаться аналогично телевизорам Hisense. По сравнению с обычными проектором преимуществом называют, как минимум заметно больший срок службы лазера (порядка 25000 часов). Посмотрим, что будет представлять из себя Laser TV, когда он станет доступен в виде коммерческих образцов.

Panasonic GH5, EZ1000, SC-GA10

Продукция Panasonic на IFA всегда занимает отдельный огромный павильон, ведь компании есть что показать. Можно протестировать камеры, телевизоры, аудиотехнику Panasonic и Technics, различные средства по уходу за собой и не только. Анонсов, привлекших наше внимание было несколько.

Первый — выпуск новой прошивки для флагманской беззеркалки Lumix GH5. По словам компании, она собрала отзывы первых покупателей и исправила многие недочеты. Большинство нововведений в прошивке 2.0, которая вот-вот станет доступна для всех покупателей, направлены на профессиональных пользователей. Она привносит возможность управления по USB для более удобного использования в студии, улучшает работу автофокуса (работы зон автофокуса, следящего фокуса, использование сенсорного дисплея), системы стабилизации, режимов 6K и 4K Photo, 4K HDR Video, анаморфный режим съемки видео и не только.

Топовый OLED TV EZ1000 теперь выпускается с диагональю экрана 77 дюймов. Panasonic не только увеличили размеры панели, но и привлекли для разработки специалистов из Голливуда, которые помогли компании настроить цветопередачу матрицы для того, чтобы картинка максимально соответствовала задумке режиссеров. Стоит сказать, что на стенде новые ТВ действительно выглядели впечатляюще. Аналогичные изменения получила и серия EZ950.

Так как устройства с интегрированными голосовыми ассистентами становятся все популярнее, Panasonic создали новую колонку SC-GA10 со встроенным Google Assistant. Она может работать в multiroom режиме (соединение нескольких колонок в общую сеть и независимое управление каждой), заявлена поддержка Chromecast и Hi-Fi звук.

TP-LINK Deco M5 и Neffos N1

Помимо привычных роутеров и устройств «умного» дома, на стенде компании можно было познакомится с Deco M5 — это первая система Wi-Fi-Мesh от TP-LINK которая работает по знакомому нам принципу. Вместо одного мощного роутера, которому все равно может быть сложно покрыть сигналом самые дальние углы квартиры или дома, производитель предлагает использовать несколько компактных устройств которые будут создавать бесшовную Wi-Fi сеть.

Одна сеть Deco M5 может включать до десяти модулей, которые запитываются через коннектор USB Type-C. Для Wi-Fi заявлена поддержка скоростей вплоть до 400 и 867 Мбит/с в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, есть Bluetooth 4.2, четыре встроенные антенны и по два гигабитных Ethernet на каждом модуле.

Также под стеклом демонстрировался новый смартфон компании, Neffos N1. Информации о нем мало, но очевидно, что новинка получит систему из двух основных камер. На первый взгляд, аппарат выглядит неплохо, у него есть фирменный переключатель режимов оповещений, вот только блок основной камеры уж слишком напоминает Huawei P10.

Аксессуары Verbatim

Бизнес Verbatim во многом сосредоточен на корпоративном сегменте, мелкой аксессуарике и расходных материалов для 3D-принтеров, но и обычные пользователи смогли бы найти на стенде компании что-то интересное для себя.

Например, в 2017 году компания обновила свои прочные фирменные кабели для смартфонов. Они получили более мягкую и гибкую оплетку и сохранили старую прочность, что сделало аксессуары удобнее в повседневном использовании. Появилось больше аксессуаров с Type-C — это и те же кабели, и компактные SSD-диски.