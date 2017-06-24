Nex Machina: танец со смертью

Nex Machina – это немного искусства, немного инженерного расчета и немного художественного вдохновения. Танец со смертью – квинтэссенция жанра shoot’em’up.

Nex Machina Жанр shoot’em’up

Платформы PlayStation 4, Windows

Разработчик Housemarque

Издатель Housemarque

Сайты housemarque.com , Steam

Популярность игровых жанров и сеттингов циклична. Казалось бы, классические квесты благополучно вымерли еще в начале 2000-х, ан нет, живут и процветают. Как и классические RPG, которые, кажется, обрели второе дыхание. И только один из жанров никогда не жаловался на недостаток поклонников – это shoot’em’up. Другое дело, что на ПК подобные игры появлялись нечасто, их вотчиной всегда были консоли.

Название финской студии Housemarque хорошо известно владельцам PlayStation. Начиная с 2007 г., игры студии выходят исключительно на консолях Sony, причем это одни из лучших shoot’em’up на данной платформе – серии Super Stardust, Dead Nation, Resogun, Alienation. ПК-геймеры знают компанию по яркому платформеру Outland, изданному Ubisoft в 2014 г. в том числе и для Windows. Но если говорить о shoot’em’up проектах Housemarque, то последний из них появлялся на ПК 20 лет назад, в 1997 г. Даже удивительно, что разработчики решились выпустить свою новую игру, Nex Machina, для Windows.

Nex Machina – продукт кооперации Housemarque с еще одним ветераном игровой индустрии, Юджином Ярвисом. В конце 70-х он разрабатывал пинбольные автоматы для Atari, а первой видеоигрой Ярвиса стал side-scroller Defender (1980 г.) – одна из игр, благодаря которым и начался так называемый «Золотой век аркад». Еще один важный проект знаменитого гейм-дизайнера – Robotron: 2084 (1982 г.), игра, которая сделала двухджойстиковую схему управления общепринятой. До сих пор 2D и top-down шутеры называют двухджойстиковыми (теперь двухстиковыми) шутерами.

Nex Machina – это переосмысление классического Robotron: 2084. Далекое будущее, машины стали умнее людей и захватывают планету, уничтожая население. Вам, в роли безымянного героя, придется спасать последних из людей, отстреливая по пути тысячи роботов. Собственно, на этом сюжет игры и заканчивается. В анонсирующем трейлере Nex Machina были хотя бы стильные комиксы, рассказывающие предысторию, в финальной версии и этого нет. Все как в старых добрых 80-х.

Отсутствие нормального сюжета – это, пожалуй, чуть ли не единственная претензия, которую можно предъявить Nex Machina. В остальном это практически идеальный 2D-шутер, превращающийся временами в форменный bullet hell. Чтобы освободить человечество, вам необходимо пройти почти 100 уровней в пяти мирах и сразить пять боссов, включая финального Архитектора.

Драться придется на достаточно тесных аренах, которые порой буквально переполнены роботами-противниками всех видов и красными энергетическими сферами, столкновение с которыми фатально. Никакой шкалы здоровья или брони — в лучшем случае щит, который спасет вас от одного попадания, следующее же касание противника, лазерного луча или летящего снаряда сбросит ваш прогресс на текущем уровне в ноль. Количество жизней тоже ограничено, но бонусные, слава богу, можно найти в тайниках на игровых уровнях.

Всяческих power-up, умножителей очков, типов дополнительного оружия, тайников, спрятанных людей и секретных уровней в Nex Machina предостаточно. Так что не забывайте разносить стены, маяки, ящики и вообще все вокруг благо воксельный engine позволяет строить разрушаемые уровни и противников. Вообще, фирменный движок Housemarque – это нечто. Он позволяет сочетать полигональные объекты с воксельными – в динамике это выглядит просто фантастично. Рассыпающиеся в воксельную пыль противники и стены – очень интересный эффект, который сегодня мало кто использует. В остальном же графика Nex Machina типична для shoot’em’up – яркие, хорошо заметные противники, лучи, снаряды, бонусы и люди, которых необходимо спасать. Кислота и неон, в соответствии с киберпанк-сеттингом. Иначе в этом аду было бы трудно что-либо разглядеть.

Как и положено в аркадах, вы соревнуетесь в первую очередь с другими игроками за место в глобальном рейтинге. Так что учите противников, перепроходите уровни по сто раз, запоминая тактику каждого из типов роботов, модели поведения всех трех стадий каждого из пяти боссов, расположение бонусов, спрятанных людей и т.д. Учитывайте особенности каждого из доступных супероружий, типов прыжков, позволяющих уходить от ударов и перепрыгивать энергетические барьеры. Учитесь танцевать со смертью и скользить между пуль.

Ну и, естественно, тренируйте реакцию, без этого здесь никак. Как это ни удивительно, ПК-версия Nex Machina очень неплохо управляется с помощью мыши и клавиатуры, как те же Hybrid Wars и Livelock. Но и геймпад в двухстиковом режиме поддерживается на все сто. Так что спокойно выбирайте привычную для себя схему управления.

Пройти Nex Machina от начала до конца можно буквально за тридцать минут. Но учитывая все смерти и перезагрузки, мне удалось закончить игру на самом легком уровне сложности только через пять часов. А ведь здесь еще три градации сложности! Кроме Аркадного режима, в котором необходимо пройти всю игру от начала до конца, имеется режим Арена, на котором вам предлагается ставить рекорды и зарабатывать монеты для открытия новых костюмов героя и картинок профиля. Плюс режим Один мир, в котором можно тренироваться в разных главах игры. И, барабанная дробь!, совместный локальный режим для двух игроков. Даже на ПК! Мышь и клавиатура для Игрока 1, геймпад для Игрока 2. Большая редкость по нынешним временам.

Вообще, вся Nex Machina – это гость из прошлого. При этом нельзя сказать, что игра кажется старомодной. Да, это переосмысление классики, но оно выглядит так же свежо, как и 35 лет назад. Наверное, мы просто соскучились по хорошим shoot’em’up. Особенно те из нас, кто предпочитают консолям персональный компьютер. Не пропустите Nex Machina, shoot’em’up –редкие гости на ПК, особенно такие хорошие shoot’em’up.

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