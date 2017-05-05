next@acer: от фитнесс-браслета до шлема смешанной реальности

Серию репортажей, посвященных ежегодной конференции next@acer, мы завершаем знакомством с самыми разными гаджетами. Посмотрим на новый фитнесс-браслет компании, свежие моноблоки, огромный монитор для профессионалов и VR-шлем для разработчиков.

Leap Ware

Leap Ware — новый фитнес-трекер компании. Анонс одного-двух носимых решений на каждой next@acer стал для производителя традицией. Как и раньше, новинка работает на собственной программной платформе.

Трекер выполнен в круглом корпусе диаметром 42 мм. Он отличается в целом небольшими размерам, доступен в двух цветах корпуса и совместим с любыми ремешками шириной 20 мм.

Заявленное время работы — от 3 до 5 дней. Leap Ware работает со смартфонами на iOS 8 и Android 5, а также более новых версий. Функциональность, в целом, стандартная: отображения уведомлений, SMS и входящих звонков, управление музыкой, функции часов/таймера, шагомер с подсчетом потраченных калорий, пульсометр, анализ ультрафиолетового излучения. Приложение для смартфона будет давать больше информации за счет анализа собранных данных.

Любопытно выглядит встроенный фонарик в виде небольшого диода на торце, для его включения и выключения есть выделенная клавиша. Теоретически, он может пригодиться для подсвечивания замочных скважин и так далее.

В целом имеем стандартное решение, в котором может смутить, например, использования цветного дисплея — наверняка, он будет отличаться не лучшей читаемостью на солнце. Также немного смущает цена в €139, ведь за схожую сумму можно купить Fitbit или другой трекер со сравнимой функциональностью.

Aspire U27 и Aspire Z24

Линейка моноблоков Aspire пополнилась двумя моделями — U27 и Z24. В данном случае цифра в названии отражает диагональ Full HD экрана моноблока. Основные характеристики этих компьютеров похожи. Оба предлагают выбор из процессоров Intel Core i3/i5/i7 седьмого поколения, объем DDR4 может достигать 32 ГБ, а в качестве хранилища могут использоваться HDD до 2 ТБ и M.2 SSD до 256/512 ГБ.

Aspire U27 — решение более продвинутое с точки зрения технологий и дизайна. Как и в Switch 5, в нем используется новая система охлаждения Acer LiquidLoop, которая обеспечивает бесшумную работу моноблока. Возможности этой СО пока ограничены, поэтому придется довольствоваться встроенной графикой Intel HD Graphics 620. Еще U27 может похвастаться встроенным сабвуфером и инфракрасной камерой с поддержкой Windows Hello для удобной авторизации в системе.

Aspire U27

В Aspire Z24 используется традиционная система охлаждения, поэтому моноблок будет оснащаться дискретной графикой NVIDIA GeForce 940MX.

Aspire Z24

Продажи новых моноблоков начнуться в июле. Aspire Z24 будет стоить от €749, а U27 — от €1299.

ProDesigne PE320QK

Acer предлагает решения для профессионалов разных сфер, в том числе и для тех, чья работа связана с обработкой и созданием изображений или видео. Именно им адресован новый монитор PE320QK.

Модель отличается IPS матрицей разрешением 3840 на 2160 точек при диагонали 31,5 дюймов, а сам монитор выполнен в безрамочном дизайне. Заявлена стандартная для подобных решений частота обновления в 60Hz и время отклика в 4 мс.

Максимальная яркость — 550 кд/м². Как и в игровых решениях, яркость подсветки изменяется динамически, чтобы обеспечить отличную контрастность при отображении темных сцен. Матрица отображает 130% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3 (Delta E < 1, 8-bit + A-FRC). Набор интерфейсных разъемов тоже хороший: HDMI2.0 x 2, DisplayPort 1.2, SPK, Audio out, USB 3.1 Hub x 4, Type C.

Acer StarVR (Mixed Reality Head-Mounted Display)

Компания не забыла и про VR-тренд. В ходе конференции она показала продукт для разработчиков, который в будущем ляжет в основу решений для пользователей.

StarVR — относительно легкий шлем (350 грамм без кабелей) со встроенным дисплеем разрешением 2880 на 1440 точек и частотой обновления 90 Hz. Есть две встроенные камеры и набор датчиков из акселерометра, гироскопа, магнитометра и датчика приближения. К ПК он подсоединяется посредством HDMI 2.0 и USB 3.0 и используется совместно с программными решениями смешанной реальности от Microsoft.