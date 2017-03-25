Nier: Automata — меланхолия и постапокалипсис

Проигравшее войну с пришельцами и их роботизированной армией человечество вынуждено покинуть Землю и обосноваться на Луне, откуда продолжает посылать в бой отряды андроидов, надеясь с их помощью вернуть обратно утраченный дом.

Nier: Automata Жанр Action-RPG

Платформы PlayStation 4, PC

Разработчики PlatinumGames

Издатель Square Enix

Официальный сайт, Steam

Боевой юнит YoRHa No.2 Type B, в простонародье 2B, оказывается единственным выжившим из отряда, посланного устранить Голиафа — огромного робота, похожего на плод любви Метроплекса и роторного экскаватора. На помощь героине приходит андроид-сканер модели 9S, вместе с которым они побеждают Голиафа, но в процессе погибают… чтобы воскреснуть в Бункере, лунной базе андроидов, и снова отправиться на Землю, помогать местному сопротивлению, сражаться с врагами, знакомиться с роботизированными формами жизни, которые до умиления нелепо имитируют поведение людей, встречать абсолютно новые и очень странные разновидности роботов, прыгать, летать, рубить, колоть, поливать огнем, умирать, возрождаться и вместе с игроком запутываться в происходящем. До самых финальных титров, в которых Square Enix и PlatinumGames попросят игрока начать игру заново, потому что она еще вроде как не закончилась. Скажем сразу — повторным прохождением, в котором играть придется уже за 9S, дело не обойдется, и для открытия настоящей концовки перепроходить Nier: Automata придется несколько раз, ведь одних только “основных” окончаний здесь пять, а всего их в игре 26, по числу букв английского алфавита.

Мнгогожанровое приключение Nier: Automata — пятая игра в серии Drakengard и она, несмотря на ранние заверения отца серии Йоко Таро, напрямую связана с событиями предыдущих частей, так что, не зная сюжета прошлых игр, разобраться в хитросплетениях здешней истории та еще задачка. Благо на помощь новичку всегда придет журнал, главное — не забывать заглядывать в него почаще и периодически проверять внутриигровую почту. Но даже если вы ничего не знаете о Drakengard и не имеете ни малейшего желания перечитывать многочисленные записи в журнале, проходить мимо Nier: Automata не стоит, ведь это игра от студии, подарившей игрокам Bayonetta и Metal Gear Rising: Revengeance.

Ураганный геймплей — визитная карточка PlatinumGames, и Nier: Automata не стала исключением. За происходящим на экране уследить порой довольно сложно, но выверенное и идеально отзывчивое управление (если речь не идет об открытии сундуков) делает поединки чертовски веселыми. Несмотря на высокую скорость боя, обилие врагов и невероятное количество снарядов, периодически заполняющих экран, никаких проблем с парированием, уклонением и контратаками не возникает. Но это если говорить о боях с обычными противниками — боссы, традиционно для игр PlatinumGames, те еще гады. Приходится заучивать последовательность применения их способностей, паттерны летящих в сторону игрока энергетических шаров (а какие узоры они формируют — загляденье!), и перемещаться по экрану с головокружительной скоростью, благо навыки героев это позволяют. С каждым последующим прохождением становится немного легче, дают о себе знать прокачка оружия и способность восстанавливать здоровье за счет нанесенного урона. В какой-то момент я заметил, что необходимость уворачиваться от вражеских ударов пропала, и понял, что нужно повышать сложность.

Кстати, о навыках — в Nier: Automata довольно необычная ролевая система, в которой роль навыков и умений играют чипы с программами. Одни усиливают атаку, если здоровье героя падает ниже 25%, другие повышают защиту от атак дальнего или ближнего боя, третьи банально увеличивают процент здоровья. Однако дело в том, что память у 2B не резиновая и бесконечно расширять ее не выйдет, приходится иметь несколько наборов программ на все случаи жизни и переключаться между ними по мере необходимости. Причем даже пользовательский интерфейс – это, по сути, набор чипов, так что во время боя с боссами можно читерить, отключая полосу опыта и миникарту, чтобы освободить место для усиления атаки, например.

За каждым андроидом закреплен под — дрон-помощник. Изначально он всего-то и умеет, что расстреливать врагов из весьма посредственного пулемета, однако впоследствии обзаводится и более действенными навыками, вроде самонаводящихся ракет, энергетических щитов или возможности обрушить на врагов огромный молот, превращая тех в груду металлолома. Ну а если и этого недостаточно, то всегда можно отремонтировать один из лежащих поблизости трупов игроков (в комнатах с боссами их предостаточно), заставив его сражаться на своей стороне. Как вариант — можно попросту разобрать его на запчасти. Чем-то этот подход напоминает серию Souls. Еще одно сходство — необходимость возвращаться к своему телу в случае смерти, чтобы подобрать ценные вещи.

Как мы уже говорили, Nier: Automata — многожанровый проект. Выражается это в том, что в определенный момент камера меняет ракурс, превращая игру из hack-and-slash RPG то в полноценный платформер, то в самый настоящий вертикальный Shoot ’em up. Выглядят эти переходы очень органично и идут игре только на пользу. Еще одна необычная черта игры — возможность автоматизировать бои на самом легком уровне сложности с помощью специальных чипов. Причем они предполагают тонкую настройку, в зависимости от предпочтений игрока. Так, можно позволить ИИ автоматически использовать исцеляющие предметы, ставить блоки и уворачиваться от атак, оставив за собой право наносить удары или же перепоручить ему все сразу. Правда, в таком случае теряется львиная доля удовольствия от игры, поскольку игроку остается только исследовать мир, а это далеко не самая сильная часть Nier: Automata.

Дело в том, что мир игры, даром что открытый, но очень компактный. Здесь руины мегаполиса от дремучего леса отделяет хлипкий заборчик, а сразу за парком аттракционов начинается самая настоящая пустыня. Пробежать карту из конца в конец можно минут за десять-пятнадцать, верхом получается еще быстрее. При этом окружение в игре вызывает массу вопросов, одни локации выглядят очень атмосферно, другие же настолько второсортны, что диву даешься — ну как так, эти же люди были ответственны за шедевральную эстетику уровней в Bayonetta, почему Automata выглядит как Nier из 2007? Понятно, что японские ролевые слэшеры в первую очередь про геймплей и высокую частоту кадров, графика здесь вторична, но не до такой же степени. Схематически изображенные развалины домов, трава, возникающая чуть ли не под носом у героини, мазанина текстур… после Horizon Zero Dawn на Nier: Automata буквально больно смотреть.

Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсируется сюжетом, динамикой поединков и персонажами, за дизайн которых отвечала студия CyDesignation. Именно сюда из Square Enix ушел Акихико Есида, дизайнер персонажей и арт-директор Tactics Ogre, Vagrant Story и целой линейки игр Final Fantasy, он же подарил облик главной героине Nier: Automata. Отдельным пунктом стоит отметить саундтрек игры. Честно сказать, многого от композитора серии Tekken я не ожидал, но Кэйити Окабэ оказался великолепен. Звуковое сопровождение Nier: Automata описывать словами нет смысла, это как раз тот случай, когда замечательные мелодии и изумительный вокал Эми Эванс лучше один раз услышать.

Nier: Automata — уникальная, пусть и не лишенная недостатков вещь, одна из немногих игр, полностью оправдывающих и второе, и третье перепрохождение, причем не только ради того, чтобы заработать побольше трофеев или разобраться с упущенными побочными квестами (которые здесь достаточно забавны), просто сложно побороть желание собрать воедино недостающие части сюжетной головоломки. Но Йоко Таро не был бы собой, если бы не подготовил еще один, на этот раз действительно последний сюрприз. После очередного прохождения игра поставит вас перед выбором — продолжить играть дальше или потерять все (в прямом смысле этого слова, весь ваш прогресс в игре будет удален с особым цинизмом), ради помощи другому игроку. Готовы пожертвовать всем ради спасения незнакомца?



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