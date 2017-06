Nintendo Switch: игровая система «2-в-1»

Nintendo всегда стояла особняком среди и так немногочисленной когорты производителей игровых консолей. У нее своя преданная аудитория фанатов, специфический (для человека «не из тусовки») набор эксклюзивов и, наконец, свой, особый подход к разработке новых систем – Nintendo никогда не гналась за чистой производительностью с «графонием», предлагая вместо этого какую-нибудь эксклюзивную «штуку», которой нет больше ни у кого из конкурентов.

В разные времена это были: два независимых экрана у портативной консоли Nintendo DS, 3D без необходимости использования очков у Nintendo 3DS, чувствительные к перемещению в пространстве контроллеры у Nintendo Wii (появившиеся за 4 года до аналогичного PlayStation Move). Долгие годы такой подход (необычная «фишка» плюс традиционный набор эксклюзивов) позволял каждой новой системе хорошо стартовать и набирать популярность за счет привлечения большой аудитории, подчас весьма далекой от «хардкорного гейминга». Но рано или поздно все хорошее заканчивается – и последняя «большая» консоль, Nintendo Wii U, так и не взлетела (по последним данным на декабрь 2016 года, всего было продано меньше 14 млн. экземпляров – сравните с 100+ млн. у Wii). Оказалось, что наличие потенциально интересного новшества (в виде «самостоятельного» геймпада с собственным экраном) не перебороло ряд достаточно серьезных просчетов при проектировании консоли и слабую библиотеку игр.

В итоге Switch выглядит как своеобразная «работа над ошибками» — компания довела до ума основную идею Wii U, а заодно озаботилась наличием большого количества игр, в том числе и от сторонних разработчиков. Итак, что же собой представляет Nintendo Switch?

На самом деле этот вопрос оказывается сложнее, чем может показаться поначалу. Лучше всего Switch описывается фразой «мастер на все руки» — в зависимости от ситуации, это может быть и полноценная консоль, подключенная к телевизору, и (почти) карманная консоль наподобие разросшейся Game Boy Advance, и даже… обычный планшет.

Дизайн

Итак, по очереди. Основным «модулем» Nintendo Switch является небольшой планшет (дисплей 6.2 дюйма) – по сравнению с обычными смартфонами или планшетами он оказывается непривычно толстым и увесистым (~300 г), с чересчур широкими рамками вокруг экрана, но в целом вполне традиционным, даже в «голом» виде.

Экран очень хороший, разрешение 720p на такой диагонали выглядит вполне достаточным, хотя, конечно, отдельные пиксели рассмотреть и можно. Картинка яркая и насыщенная, цвета сочные, углы обзора также достаточно велики, при этом яркость снижается не очень сильно. В плане чувствительности сенсорного дисплея Switch ничем не отличается от смартфонов/планшетов, он отзывчивый и быстрый и не создает никаких проблем.

Для трансформации в «большую» телевизионную консоль используется док-станция размером чуть меньше старой VHS-видеокассеты, со щелью в корпусе для установки Switch. По большому счету, это обычный cradle, оболочка из пустого пластикового корпуса, в котором находится лишь переходник с USB Type-C самой консоли на полноразмерный USB 3.0 и видеовыход HDMI. То же самое, в принципе, можно было бы решить с помощью обычной «метелки» кабелей, однако через док-станцию консоль подключать к телевизору гораздо удобнее, да и выглядит такой вариант в гостиной не в пример приличнее.

Активация «телевизионного режима» очень быстрая — после установки консоли в док-станцию изображение на ТВ появляется через пару-тройку секунд; переход в портативный вариант вообще почти мгновенный – достаточно вынуть ее из крепления, и можно сразу продолжать играть.

Играть на собственном экране можно не только в «ручном» режиме, но и «настольном» — у Switch есть выдвижная ножка (под которой скрывается слот памяти microSD), так что его можно поставить перед собой и играть с помощью геймпада.

Контроллеры

Для управления используются контроллеры Joy-Con – это дальнейшее развитие идей, использованных в контроллерах Nintendo Wii. Joy-Con – это пара маленьких «геймпадов», каждый из которых содержит один аналоговый стик, четыре основные кнопки «ромбиком», две кнопки («шифты») на ребре, и еще две кнопки (плюс кнопка синхронизации) на боковой грани. Их можно использовать как вдвоем сразу (взяв в каждую руку по геймпаду), так и порознь – каждый из них (изначально они обозначаются как Joy-Con L и Joy-Con R) является самодостаточным контроллером (разве что с уменьшенным вдвое набором управляющих органов). Их можно использовать «как есть», однако нажатие боковых кнопок в этом случае сложно назвать удобным, да и в руках в горизонтальном положении они лежат не лучшим образом – исправить ситуацию можно с помощью пристегивающихся плашек, делающих форму более эргономичной и добавляющих по паре больших и удобных кнопок на боковину.

Также контроллеры можно пристегнуть к дополнительному аксессуару Joy-Con Grip, после чего вся конструкция превращается в классической формы геймпад.

И наконец, аналогичным образом можно «навесить» их по бокам от основного модуля, превратив Switch в портативную консоль. «Джой-коны» также оснащены акселерометрами и гироскопами, что в «автономном режиме» позволяет отслеживать их перемещение в пространстве, аналогично связке Wiimote/Nunchuck у Nintendo Wii.

Несмотря на кажущуюся сложность и запутанность «что к чему и как подключается», разобраться во всем – буквально минутное дело, при этом сама процедура пристегивания проходит гладко и плавно (за исключением разве что вышеупомянутых «плашек», которые отстегиваются с заметным усилием). Держатся все соединения крепко, однако легкий люфт иногда все-таки возникает, все направляющие «рамы» как у консоли, так и контроллеров выполнены из металла и выглядят достаточно долговечными.

Конструкция «геймпад» будет удобна в первую очередь обладателям небольших рук, в средних и крупных ладонях он ощущается чуть более узким, чем хотелось бы. В остальном же он вполне комфортен, все органы управления в радиусе досягаемости, «рога», несмотря на свои небольшие размеры, хорошо ложатся в ладонь. Единственная претензия здесь – к аналоговым стикам, их шляпки чуть проскальзывают под большими пальцами, да и угол отклонения оказывается меньше, чем у «взрослых» геймпадов вроде DualShock или Xbox One Controller. При подключении «джой-конов» к консоли управляться ими становится комфортнее, вопросы к размеру контроллера отпадают.

Работают контроллеры от встроенных аккумуляторов (емкость 525 мАч, до 20 часов работы, по словам Nintendo), заряжаются они при подключении к Switch – если же вы хотите иметь возможность подзарядки во время игры с геймпадом, для этого придется приобрести специальный Joy-Con Charging Grip. Кроме того, этим летом Nintendo обещает выпустить дополнительные насадки с батарейными блоками на 2 AA-аккумулятора, которые будут подсоединяться к каждому из «джой-конов».

И наконец, в качестве продающегося отдельно аксессуара доступен обычный геймпад — Nintendo Switch Pro Controller, правда, цена на него «кусается» (~$70).

Аппаратная платформа

При создании консоли Nintendo, похоже, решила пойти по пути наименьшего сопротивления, заодно упростив процедуру создания игр для сторонних разработчиков. Так, в основе Switch лежит SoC Nvidia Tegra X1 с восьмиядерным процессором (4 ядра Cortex-A57 и еще четыре — Cortex-A53), работающим на частоте 1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенного хранилища (с возможностью его расширения с помощью карты памяти microSD, вплоть до 2 ТБ). За обработку видео отвечает основанный на архитектуре Maxwell GPU Nvidia GM20B, работающий на частотах 307-384 МГц в автономном режиме (в док-станции частота может подниматься до 768 МГц). Вывод звука может осуществляться через встроенные стерео-динамики, на подключенные по мини-джеку наушники и по HDMI (в последнем случае возможен многоканальный 5.1-звук). Как уже говорилось выше, разрешение дисплея у Switch составляет 720p, при подключении к телевизору консоль способна выдавать FullHD-картинку. Питается Switch от встроенного аккумулятора емкостью 4310 мАч.

Интерфейс

Здесь все максимально просто: на домашнем экране по центру отображается лента всех игр в вашей коллекции, зарегистрированные в системе пользователи — в левом верхнем углу, системная информация (время, подключение к интернету и уровень заряда) – в правом, и главное меню снизу. В нем можно увидеть последние новости компании, зайти в магазин Nintendo eShop, просмотреть галерею скриншотов (для них на левом «джой-коне» отведена специальная кнопка, под D-Pad).

Отдельным пунктом идет настройка контроллеров – здесь можно подключить новые устройства и увидеть уровень заряда всех активных устройств (включая саму консоль), причем на пиктограмме Switch отображается, как именно сейчас действуют «джой-коны» — присоединены ли они к бокам консоли или работают в автономном режиме. В системных настройках можно установить подключение к интернету, управлять учетными записями, хранящейся информацией (установленные игры, сохранения, скриншоты), откалибровать контроллеры и включить/выключить вибрацию (почему-то в их собственном разделе меню таких настроек нет), выставить параметры телевизора и т.д.

Игры

Игры можно приобрести как в цифровом виде, в магазине Nintendo eShop, так и на физических носителях – традиционно для компании, в их роли выступают картриджи собственного формата (по размерам и форме — немногим меньше использовавшихся в Nintendo DS/3DS).

К счастью, в этот раз Nintendo отказалась от идеи региональной привязки игр, так что и саму консоль, и игры для нее можно покупать и использовать в любых странах. Более того, теперь цифровые покупки привязываются не к физическому устройству, а к вашей учетной записи Nintendo, что упрощает «переезд» на другую консоль. К сожалению, у Switch нет обратной совместимости с предыдущими консолями Nintendo, так что на первых порах владелец Switch не может рассчитывать на богатую библиотеку прошлой системы, как это было ранее, и ограничен сравнительно скудным (по крайней мере, поначалу) выбором игр, которые были выпущены на старте и в первые недели/месяцы после запуска консоли.

Как уже говорилось выше, чистая производительность никогда не была первоочередной задачей Nintendo при проектировании новой системы, и в этот раз компания не изменила себе. Конечно, сложно напрямую сравнивать две консоли, основанные на совершенно разных платформах, однако, судя по всему, Nintendo Switch не радикально превосходит Wii U (вышедшую почти 5 лет назад) по этому параметру. Как ни крути, но Switch – это консоль в форм-факторе планшета, основанная на пусть и модифицированном (по словам Nintendo), но все-таки мобильном чипсете, причем не самой последней версии в линейке Tegra (в производство X1 пошел еще в 2015 году и использовался, в частности, в консоли NVIDIA Shield).

Во всяком случае, если судить по различным Youtube-видеороликам с прямым сравнением самого громкого проекта, вышедшего на обеих консолях — Legend of Zelda: Breath of the Wild, разницы в графике между версиями для Wii U и Switch почти нет (не считая разве что эффекта lens flare). О превосходстве Switch говорит только то, что в особо тяжелых местах версия для новой консоли не так сильно проседает по fps, как Wii U – и это при том, что Switch рендерит картинку (в док-режиме) в 900p, в то время как на Wii U игра идет в 720p.

В нашем распоряжении оказалось полдесятка игр а-ля «типичный набор на старте». Из них только Legend of Zelda: Breath of the Wild можно назвать полноценной, «большой» консольной игрой – остальные же являются типичными для Nintendo около-казуальными «развлекалками» или «партийными» игрушками. Так, Shovel Knight: Treasure Trove – классический сайд-скроллер в духе плоского Mario, с графикой под 8-битные консоли. Играется бодро и весело, если вы любите этот жанр, но часами в нем просиживать явно будут только ярые фанаты. Just Dance 2017 – очередная часть «танцевалки» от Ubisoft, в которой нужно, зажав в руке «джой-кон», повторять под музыку движения виртуального танцора – может быть неплохим развлечением на вечеринке, если ваша компания уже чувствует себя достаточно раскрепощенно. Snipperclips – любопытная логическая головоломка для двух или четырех игроков (играть соло тоже можно, но совсем не так интересно), в которой нужно составлять заданную фигуру из двух плоских персонажей – в принципе, игра бы органично вписалась в планшетный вариант на Android или iOS, с поправкой на кооперативный режим. Ну и Super Bomberman R – очередная часть в бесконечной серии аркадной головоломки, в которой за 30 с лишним лет успело выйти несколько десятков игр. Игра, прямо скажем, на любителя, точнее, любителей – гонять по лабиринтам толпой гораздо интереснее, чем в однопользовательской сюжетной кампании. Ну а «Зельда»… скажем так, если бы она не вышла на Wii U, найти в продаже Switch было бы еще сложнее, чем сейчас – потому что это действительно очень интересная, красивая и атмосферная игра, которая не на шутку увлекает самых разных геймеров, в том числе и тех, кто до сих пор с серией знаком не был.

Не каждая игра поддерживает все варианты управления – например, в Snipperclips можно играть либо в автономном режиме (с пристегнутыми «джой-конами»), либо в телевизионном – но только с одним «джой-коном» (без спаренного «геймпадного» варианта); Just Dance 2017 работает только в ТВ-варианте, опять-таки с отдельным «джой-коном», вместо которого можно использовать смартфон с установленным на него специальным приложением, и т.д.

В целом, пока линейка игр для Switch выглядит похожей на то, что мы видели у других консолей Nintendo – некоторое количество больших проектов, очередные продолжения легендарных серий (например, уже есть Mario Kart 8, ожидаются Sonic Forces и Dragon Quest XI), набор «казуальщины» и игр для вечеринки. Всего уже вышло почти полсотни игр, в соответствующей статье на вики указано больше двухсот проектов (как вышедших, так и в разработке), причем 25 из них являются эксклюзивами для Nintendo Switch – пока что картина выглядит неплохо (напомним, что консоль вышла всего 3 месяца назад), и есть надежда, что без игр система не останется.

Если же говорить о цене, то тут, к сожалению, все не так радужно, как хотелось бы. Почти что портативная консоль/планшет с не самой навороченной графикой, масса казуальных и простых игрушек — подсознательно ожидаешь, что цены на них будут значительно ниже, чем у конкурентов в лице Sony и Microsoft. Но нет, Nintendo считает Switch полноценной консолью и цены устанавливает соответственные — рекомендованная розничная цена на игры для нее составляет… $60.

Именно во столько обойдутся покупателю Legend of Zelda, Mario Kart 8, Disgaea 5, Splatoon 2 и другие коробочные продукты. В онлайновом магазине Nintendo eShop эти же игры стоят столько же, но здесь можно найти и более мелкие проекты, которые стоят дешевле, хоть и ненамного — большинство таких игр попадают в диапазон $20-30 (к примеру, тот же Shovel Knight здесь стоит $25). Конечно, от Nintendo никто не ожидает ценовой политики Google Play или App Store, однако ценники на уровне PlayStation 4 и Xbox One в данном случае выглядят все-таки перебором.