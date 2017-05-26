Nissan Leaf с запасом хода 250 км – реальность или миф? (+мнение владельца)

Данная статья посвящена обновленному Nissan Leaf – с увеличенным аккумулятором на 30 кВтч и запасом хода до 250 км (NEDC). Что это? Незначительное обновление без существенного изменения эксплуатационных качеств? Или все-таки попытка дать возможность осуществления хотя бы поездок средней длины? Разобраться в этом поможет реальный владелец такого электромобиля

Электрокар Nissan Leaf хорошо известен в мире и в Украине; достаточно вспомнить обширную статью на ITC.UA. Интересно, что осенью 2015 года, когда выходила эта статья, компания Nissan подготовила уже обновленный Leaf, где главным изменением стал новый аккумулятор на 30 кВтч против 24 кВтч ранее. Благодаря увеличению АКБ вырос и запас хода – до 250 км в измерительном цикле NEDC (ЕС, довольно оптимистичный) и до 172 км в измерительном цикле ЕРА (США, очень реальный). Остальные изменения были лишь косметическими: новые цвета кузова, графика системы мультимедиа, другие колесные диски. Ведь технический «апгрейд» был проведен еще во время прошлого обновления: другая компоновка моторного отсека и преобразователя энергии; увеличение багажного отсека; система поддержания оптимальной температуры АКБ; пр. Все эти изменения позволили улучшить эксплуатационные качества Nissan Leaf, немного увеличить его запас хода. Но банальная замена аккумулятора дала намного больше в плане запаса хода!

Интересно, что обновленный Nissan Leaf служит примером развития аккумуляторов: так, новый АКБ удалось вписать в габариты прошлой «батарейки», да и вес изменился незначительно (+21 кг). В тоже время – плюс 6 кВтч или +25% относительно прежнего аккумулятора; примерно на столько же – на 25% – в итоге вырос и запас хода. А еще интересно, что в производственной гамме Nissan Leaf остались обе версии АКБ: для низкой цены и тем, кому достаточно запаса хода – базовая комплектация S и АКБ 24 кВтч; для более требовательных клиентов и дороже – две комплектации постарше (SV или SL) и АКБ 30 кВтч.

Внешне Nissan Leaf 30 кВтч не отличим от обычного Nissan Leaf, который хорошо знаком и в мире, и в Украине. Светодиодные фары сложной формы – особенности максимальной версии SL, которую также выделяет кожаный салон, увеличенные колесные диски, прочие мелочи. Плюс максимальная версия по умолчанию получает разъем CHAdeMO (80% АКБ за 30 минут) и более мощную встроенную зарядку (6,6 кВт против 3,6 кВт в базе; 100% АКБ за 5-6 часов). Главное отличие этого автомобиля скрыто от глаз – увеличенный аккумулятор 30 кВтч, который удалось вписать в прежние габариты (схема – иллюстрация АВТОРЕВЮ)

В остальном – Leaf как Leaf: тихий и довольно мягкий на ямах; устойчивый в повороте благодаря размещению тяжелой АКБ под днищем и низкому центру масс; достаточно динамичный (на уровне хэтча С-класса с мотором 110-120 л.с.). Перед глазами водителя – цифровые приборы: спидометр; дисплей бортового компьютера; измеритель запас хода; индикатор расхода или рекуперации энергии; «лес» деревьев, которые растут при езде в стиле «эко-френдли». Под руками круглый селектор выборов направления движения (есть режимы езды «D» или «B») и руль с кнопкой «ЕСО». В итоге можно ездить в нескольких режимах: «D» (Drive) – просто езда с небольшим уровнем рекуперации; «B» (Brake) – езда с интенсивной рекуперацией, как будто сбрасываешь 1-2 передачи на «механике», позволяет эффективно собирать энергию на спусках и торможениях; ЕСО – режим экономичного и плавного ускорения, здесь «обрезана» максимальная мощность электромотора, что заставляет ездить мягче и плавне, экономя заряд АКБ. Возможны различные комбинации данных режимов.

Салон Nissan Leaf 30 кВтч также знаком по другим версиям данного электрокара. Но радуют цифры, которые видишь на дисплее бортового компьютера: 180 км при нормальном стиле езды. А если задаться целью и ездить очень экономно – то можно выжать и около 230 км, что очень близко к обещанным оптимистично-заводским 250 км. Самый экономичный режим езды – комбинация «B + ЕСО»

Итак, главное изменение в обновленном Nissan Leaf – теперь он может реально проезжать около 200 км, и даже чуть больше при идеальных условиях. Но для того, чтобы проехать это расстояние, необходимо купить: во-первых, Nissan Leaf с АКБ 30 кВтч; во-вторых, этот Nissan Leaf должен быть новым.

Так, автомобиль, что фигурирует в данной статье, был куплен новым и привезен в Украину компанией «РИК АВТО»; это максимальная версия SL и с АКБ 30 кВтч. В итоге цена подобного Nissan Leaf у нас составляет от $30 тыс. (2016 г.в. и небольшой пробег) до $35 тыс. (2017 г.в. и без пробега) В тоже время, в Украине уже сформировался рынок подержанных Nissan Leaf с ценой $12-15 тыс. – это модели с АКБ на 24 кВтч, проще комплектацией, нередко ДТП в прошлом, с запасом хода 100-150 км. Вот такие «раки»: подержанные Nissan Leaf с рядом вопросов, зато по $12-15 тыс., или новый Nissan Leaf 30 кВтч, но уже по $30-35 тыс. Откровенно говоря, не уверен, что покупатели этих вариантов пересекаются между собой. Но благо то, что для покупателя есть выбор.

Один из них – Иван, владелец данного Nissan Leaf 30 кВтч – в деталях рассказал о том, почему он решил заплатить больше и взять новый электромобиль.

Мнение владельца

Иван Зубок, владелец Nissan Leaf 30 кВтч

Я инженер по образованию, сейчас возглавляю IT-компанию, люблю интересные передовые технологии. Последние год-два я созревал к тому, чтобы купить электрокар – и «для себя» как увлечение, и в качестве городского автомобиля на каждый день. Процесс покупки ускорил мой предыдущий автомобиль, крупный дизельный внедорожник. За восемь лет я проехал около 270 тыс. км, после чего потребовался капитальный ремонт двигателя – счет пошел на тысячи долларов. И это не считая промежуточных ремонтов: к примеру, каждые 70 тыс. км требовалась замена форсунок, хотя я заправлялся на нормальных АЗС и менял топливный фильтр. Это к тому, боюсь ли я замены АКБ электрокара.

В итоге этой весной я решил «хватит» и занялся поиском другого автомобиля в пределах $30-35 тыс. Данный ценовой диапазон включал в себя автомобили C-D-класса и кроссоверы среднего класса, но лично мне они не были интересны – просто очередная вариация, но по-прежнему на тему обычного ДВС-авто. В эту же цену попадал и новый Nissan Leaf. Для того, чтобы определится с выбором, я взял у РИК АВТО подержанный Nissan Leaf, изрядно на нем покатался и все для себя понял: мне хватало динамики, понравился комфорт и управляемость. Но не хватало запаса хода: каждый день я проезжаю 80-100 км, с учетом зимы и падения запаса хода, пробег БУ-шного Nissan Leaf был на грани допустимого. В итоге решил купить новый Nissan Leaf с АКБ 30 кВт и гарантированным запасом хода в 200 км. Плюс новый электрокар подразумевал и новый аккумулятор, без «гаданий на кофейной гуще» о его состоянии: думаю АКБ прослужит лет восемь. Что касается дальнейшей ситуации с аккумулятором – то там будет видно: возможно или замена электрокара, или замена АКБ; цену вопроса я понимаю, но здесь все сравнимо с капремонтом мотора, о котором упоминал выше. Вот так я и выбрал новый Nissan Leaf с АКБ 30 кВтч и в максимальной комплектации SL.

Езжу на данном электромобиле уже два месяца, за это время пробег составил около 5 тыс. км. Конечно, эксплуатация электрокара потребовала определенной подготовки, а именно – установки розеток. Я живу в частном доме за Киевом, там самостоятельно поставил обычную розетку (220 В; 10-16 А); в этом случае время полного заряда АКБ составляет 13-14 часов. Также поставил зарядную станцию за $300 на работе, около собственного парковочного места: при стандартном напряжении 220 В здесь сила тока достигает 40 А – в таком случае время полного заряда АКБ составляет около четырех часов. Здесь крайне важно и наличие более мощного встроенного зарядного устройства в самом электрокаре Nissan Leaf с АКБ 30 кВтч: ведь нужно не только отдать энергию (розетка), но и принять ее (электрокар). По опыту первых месяцев эксплуатации увидел рост потребления электроэнергии: плюс 650-700 кВтч (на работе 250 кВтч и дома чуть больше).

Карточки различных зарядных сетей для электрокаров пока не покупал, так как точно понимаю две свои зарядные точки – дом и работа – стараюсь уложиться между ними со своими ежедневными пробегами. Благо, электромобиль Nissan Leaf 30 кВтч без проблем позволяет проезжать 180-200 км при нормальном стиле езды и 200-230 км – при аккуратном «мягком». Пока самые длительные поездки были в Аэропорт Борисполь: от моего дома – это 100 км в одну сторону; итого на одном заряде АКБ проехал 200 км пробега, плюс остался небольшой запас. Длительные поездки – даже в ближайший областной центр за 150-200 км от Киева – под большим вопросом: здесь все зависит от зарядки. Если приехать на выходных к родственникам в частный дом и оставить электромобиль на ночную зарядку – то проблем нет. Но если родственники живут в многоэтажном доме и придется спускать удлинитель на несколько этажей вниз? Словом, инфраструктура для электрокара – это по-прежнему слабое место. Вот и в Киеве уже можно найти различные публичные зарядки, но в большинстве случаев это «медленные» зарядные станции, многие требуют оплаты специальными карточками. Да, развитие сетей зарядных станций в Киеве заметно, но пока все слишком сумбурно и непонятно мне, как обычному «юзеру». Поэтому и выбрал для себя такой вариант: электрокар с достаточным запасом хода, две гарантированные точки зарядки – дом и работа.

Также понимаю, что нужен второй автомобиль. Увлекаюсь поездками на пикник, рыбалку, в лес; плюс все-таки нужен автомобиль для длительных поездок – поэтому на будущее думаю о покупке внедорожника или кроссовера. Только уже сейчас понимаю, что это будет второй автомобиль. А вот роль первого автомобиля в семье «на каждый день» будет исполнять именно Nissan Leaf.

Конечно, к нему есть замечания: к примеру, хотелось бы кнопки памяти настройки сидений и зеркал, так как часто меняется водитель – езжу я и жена. Также нужно обновить ПО аудиосистемы, поскольку сейчас ловит только нечетные частоты (особенность автомобилей из США). Но все это мелкие недочеты на фоне одного большого плюса по имени Nissan Leaf. Это классный электромобиль «на каждый день»: тихий и комфортный, устойчивый в поворотах, с неожиданно высокой посадкой и хорошей обзорностью; в моем случае – еще и с гарантированно достаточным запасом хода. В тоже время – это пример «будущего, которое уже наступило». В итоге я крайне доволен тем, что получил.

Автомобиль привезен компанией РИК АВТО