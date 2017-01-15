Во время одной из миссий в Афганистане боец норвежского спецназа случайно дотрагивается до афганской женщины. Он даже не представить себе не может, к каким последствиям это приведет и как отразится на нем и его семье в Норвегии.

Nobel / «Нобель: Мир любой ценой» Жанр военная драма / политический триллер

Режиссер Пер-Олав Соренсен

В ролях Аксель Хенни (Эрлинг Ризер), Тува Новотны (Иоханна Ризер), Андерс Даниелсен Лье (Джон Питер Халс), Даница Чурчич (Аделла Ханефи), Адир Адель (Шариф Замани), Аиша Воласмал (Вазима Замани) и др.

Каналы NRK, Netflix

Год выпуска 2016

Число серий 8

IMDb, КиноПоиск

Лейтенант Эрлинг Ризер – идеальный солдат. Он следует приказам, не поддается эмоциям, всегда настороже. Он любящий муж, внимательный отец, ответственный сын. Он переживает за то, что вынужден делать, но ради боевых товарищей и людей, безопасность которых ему доверена, готов на все.

Вначале история, рассказанная в Nobel, кажется очень простой. Солдат случайно дотронулся до женщины и сорвал с нее хиджаб. Муж посчитал ее обесчещенной и начал избивать. Норвежцы решили предоставить женщине убежище. Но с каждой серией эти события обрастают все новыми и новыми подробностями. Вернувшись домой, Эрлинг Ризер вспоминает миссии, в которых его подразделение участвовало несколько недель назад, а его жена Иоханна участвует в подготовке нефтяной сделки между правительством Норвегии и руководством одной из провинций Афганистана. И внезапно в, казалось бы, таких простых событиях оказываются замешаны правительства нескольких стран, Нобелевский комитет, разведка США, армия Норвегии, Талибан и т.д. Военная драма становится политическим триллером.

Череда событий захватывает и родных Эрлинга. Его жена начинает опасаться того человека, в которого он, по ее мнению, превратился. Сын боится, что во время одной из миссий его убьют. Живущий за городом отец переживает кризис, связанный с наркотиками. А лучший товарищ, получивший ранение, борется с собственными демонами.

Сериал перепрыгивает из Норвегии в Афганистан и обратно. И в цивилизованных условиях, и в военном лагере посередине пустыни, его герои выглядят совершенно естественно. В боевых сценах нет никакого пафоса, только солдатская рутина. Вошли, проверили, вышли. У каждого своя зона контроля и ответственности. Хорошо, если выезд закончится без стрельбы. Но если для защиты своих и выполнения задания нужно убить ребенка, герои не будут разыгрывать целый спектакль, как в том же American Sniper, а просто нажмут на курок. Десяток жизней всегда важней одной.

А в Норвегии совсем другие проблемы. Эрлинг Ризер должен понять, кто же подставил его, понять, во что он, собственно, оказался втянут. Кстати, если вы смотрели Okkupert, то наверняка узнаете некоторые локации в Осло, например, крепость Акерсхус, в которой размещены Министерство обороны и штаб вооруженных сил Норвегии.

Nobel подкупает традиционной для скандинавского кино простотой, естественностью и откровенностью. Герои сериала разговаривают как обычные люди, а не как актеры, заучившие реплики. Никакой наигранности, гиперэмоциональности, надуманности. Вы видите не актеров, играющих военных и членов правительства, а именно военных и членов правительства. Нормальных людей, которые именно так и должны реагировать на внезапно свалившиеся на их голову проблемы. Кстати, тот же Андерс Даниелсен Лье, отлично сыгравший друга и командира главного героя, на самом деле не профессиональный актер, а практикующий доктор, время от времени снимающийся в кино.

Единственная, по большому счету, проблема Nobel – отсутствие английской озвучки на Netflix. Перевод представлен только в виде субтитров к оригинальной норвежской дорожке. Так, безусловно, намного аутентичней, но чуть сложней для восприятия.

Одним словом, если вы любите скандинавское кино, не пропустите сериал Nobel. А если среди ваших интересов к тому же военные драмы и политические триллеры, то считайте, что вам вдвойне повезло.